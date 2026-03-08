【選書】《大風之島》電影鏡頭外的深刻情感 就交給文字來傳達—《大風之島：我與樂生的二十年羈絆》

拍攝筆記裡，我曾寫下：「人抓不到風，但樹可以，用搖枝落葉證明風曾來過。」儘管這些政治風暴和歷史變遷是無形的，但樂生院民們卻用他們的生活、他們對家園的堅守、他們的奮力抗爭，證明了這些「在島上的風」曾真實存在過，並且留下了深刻的印記。

除了用「風」來代表漢生病主題，並且藉由島的意象來呈現患者與社會隔絕的處境，我特別喜歡作者提到關於拍攝筆記裡的那句話；以它作為延伸，《大風之島：我與樂生的二十年羈絆》這本作品或同名電影，或許都是一棵棵的樹，用來記錄曾經發生過的那些人與事，讓它們不至於船過水無痕。在台灣邁向未來的過程當中，這些「樹」也將構成一片動人的風景，讓後來的台灣人們看見前人在這條人權路上的篳路藍縷。

《大風之島》電影的姐妹作 書寫關於鏡頭外的那些

由同名電影的導演所著，《大風之島》同樣是關於樂生療養院的作品，「樂生」是殖民時期日本政府用來強制收容漢生病患者的機構，而這樣的政策也延續到戰後。1994年台北市政府捷運工程局將樂生療養院選為捷運新莊線機廠預定地，讓長期以來不是被污名、就是被忽略的院民被迫現身於公眾面前，為自己的居住權發聲，而這條長達20年的抗爭之路，則被導演許雅婷以紀錄片及書籍的形式記錄了下來。

同名書籍《大風之島》可以說是電影的延伸，它以文字和靜態影像的形式，收錄了那些鏡頭以外，沒有被收錄至電影裡的種種。作為一個習慣用影像來溝通的工作者，文字大概對於導演會是滿大的挑戰，但我想最終的結果依舊是令人印象深刻的；儘管比起電影畫面並不那麼直觀，導演透過文字所傳達的情感與掙扎或許也因此更加幽微而深刻，至於那些無法透過電影言說的，則得到重新被好好傳達的機會。

他們在大風中挺直了身子 用生命紀錄這條人權之路

包含院民們抗爭遇到的困境、公部門的官僚作風，還有在那一次次碰撞後，儘管偶爾有些希望的亮光，最後迎來的卻往往是更深沈的無奈與無力感，藉由文字的呈現並沒有削弱樂生院民這一路上所經歷的困難。最諷刺的莫過於以「人權」為名而重造的場館，同時又執意抹去院民們居住與後續抗爭痕跡，讓它本身反倒成為了最醒目的不義遺址。有別於電影，這些內容都被以另一種邏輯，收錄進《大風之島》，成為令讀者印象深刻的橋段。

疫情距今也已經過了好幾年，大部分的事物看來都已經回到正軌，但仍舊有許多已經被改變、無法復原，「樂生療養院」及逐漸凋零的院民正是其中之一；或許再過幾年之後，人們將誤以為這些事情是很久遠的歷史，或者遺忘「人權園區」本身所同時代表的種種不公義。但《大風之島》的出現，預留了另一種可能，它（們）是一棵樹苗，用年輪記錄了這些真實存在的人，儘管不如那些華美建築般張揚，卻訴說著同樣重要的故事，並且也將庇蔭著後來走在「人權」這條路上的所有人。