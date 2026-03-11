藥師How棒/冬天補湯越補越肥的真相

冬天喝補湯似乎成了「暖身養生」的標配，但你是否發現喝著補湯的同時，腰圍卻也悄悄增加？事實上，補湯未必真的補到營養，反而可能成為導致肥胖的隱形幫兇。

藏鏡藥師帶你解析補湯的營養與肥胖關聯，並教你如何正確喝湯。

藥師How棒/補湯的營養真相：喝了真的補嗎？

1.營養是否足夠？

多數補湯含有當歸、黃耆、枸杞等藥材，但用量通常不足。市售補湯往往只用少量藥材提供香氣，實際上無法達到有效的進補效果。真正的補養需要根據體質選對藥材，並以適量劑量長期調理。

大多數補湯的熱量來自動物脂肪。像羊肉爐、藥膳排骨湯等，雖然喝起來溫暖，但脂肪含量高，一碗可能含300-500卡，遠高於日常需求。如果不注意控制熱量，這些脂肪很容易囤積在身體裡。

3.鈉含量過高

市售補湯或餐廳湯底常使用高鈉調味，長期攝取過量鹽分，不僅無法補身，還可能對腎臟和血壓造成負擔。

藥師How棒/補湯讓你越喝越胖的三大原因

熱量超標：

熬煮湯底釋放動物脂肪，加上額外添加的油、調味料或配料（如油條、冬粉、火鍋料等），容易讓整鍋湯熱量爆表，越喝越胖。

促進食慾：

補湯暖胃的同時，可能刺激食慾，導致你吃更多其他高熱量的食物。

運動不足：

冬天人們活動量減少，喝高熱量補湯後卻未消耗，導致熱量囤積，形成脂肪。

藥師How棒/如何健康喝湯，避免越補越胖？

選低脂湯底： 自己熬湯時選用瘦肉或去皮雞肉，避免油脂過多，並撈掉浮油。

控制藥材劑量： 根據自身體質選擇藥材，避免過量進補導致「上火」或適得其反。

掌握喝湯頻率： 一週飲用1-2次補湯即可，避免天天喝造成熱量累積。

配合運動消耗熱量： 喝湯後適量運動，有助於代謝補湯中額外的熱量，避免肥胖。

避免高熱量配料： 減少加工食品、冬粉、或重口味沾醬的搭配，降低整餐的熱量負擔。

結論：補湯該補的是營養，而不是脂肪！

冬天喝補湯固然能暖身，但要注意選擇低熱量、低脂肪的湯底，並根據體質搭配適量的藥材。避免高熱量陷阱，補到身體需要的營養，而不是補出多餘的體重。真正的養生，不是靠「大補」的口號，而是靠科學和健康的飲食選擇！

原文出處：冬天補湯越補越肥？揭露補湯營養與肥胖真相