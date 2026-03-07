為什麼你的大腦根本沒有問題？ 一場關於棉花糖、前額葉與「被誤會的月光族」的平反運動

2026-03-07 08:00 J.T

那個四歲小孩又出現了。這次他沒有崩潰大哭，他冷靜地吃掉棉花糖，然後在接下來的十五分鐘裡，開心地畫了一幅畫、唱了一首歌、跟研究人員聊了聊恐龍。他沒有得到第二顆糖，但他得到了十五分鐘純粹的快樂。

我們都被騙了。或者說，我們被史丹佛大學那個著名的「棉花糖實驗」騙了半輩子。那個實驗告訴我們：能忍住的孩子未來成就更高。但沒有人告訴你，後續追蹤發現，那些「忍不住」的孩子，長大後的創業率、藝術成就、人際關係滿意度，一點都不輸給「忍者組」。他們只是選擇了一種不同的時間價值計算方式。

這就是我要說的：你的大腦沒有罷工，它正在用一種你聽不懂的語言，試圖告訴你一些很重要的事。

讓我們回到那半盒巧克力。摩根·豪澤爾（Morgan Housel）在《金錢心理學》（The Psychology of Money）裡說，大多數人選擇「現在就吃」。但等等，這真的是「失敗」嗎？想像一下，你選擇等待一週，結果那一週你天天想著那盒巧克力，工作效率下降、跟伴侶吵架、睡不著覺。最後你拿到了一整盒，但你的精神損失早就超過了半盒巧克力的價值。

這不是為衝動找藉口。這是在問：我們為什麼假設「等待的成本」是零？

行為經濟學家把這叫做「時間折現」（Temporal Discounting），聽起來像是一種病。但換個角度，這是一種深植在基因裡的生存智慧。遠古時候，把食物留到明天的原始人，往往活不到明天。你的大腦不是壞掉了，它是太盡責了，盡責到還在用一萬年前的演算法，保護你免受「未來不確定性」的傷害。

理查·塞勒（Richard Thaler）拿了諾貝爾獎，他的「明天儲蓄更多」（Save More Tomorrow）被奉為圭臬。但你有沒有想過，這個方案之所以有效，正是因為它沒有對抗大腦，而是欺騙了大腦？它讓你「感覺」不到自己在存錢，就像魔術師把兔子變沒的時候，你的注意力被轉移了。

這裡有個更刺激的觀點：與其設計系統來「綁架」你的錢，不如設計系統來「釋放」你的衝動。

我認識一個客戶，年薪三百萬，卻活得像月薪三萬。他遵循所有「正確」的理財建議：自動扣繳、預算分配、延遲滿足。四十五歲那年，他得了癌症。化療前他跟我說：「我存了這麼多錢，卻不記得自己花過任何一次讓我真心笑出來的錢。」他沒有說「早知道就亂花」，他說的是「早知道就讓自己更誠實地面對想要什麼」。

這不是鼓勵你當月光族。這是在問：我們對「理性」的定義，會不會太狹隘了？

紐約的士司機在雨天提早收工，經濟學家說這是「損失厭惡」的錯誤。但我在銀行當輔銷顧問那十年，看過另一種解釋：那些司機知道，錢賺夠了之後，每多賺的一塊錢，邊際效益都在遞減。與其冒著疲勞駕駛的風險，不如回家陪小孩。這不是數學錯誤，這是價值排序。

我們太習慣用「最大化」來衡量一切：最大化儲蓄、最大化報酬、最大化未來的自己。但人生不是Excel表，你無法對「現在的快樂」貼現到未來。那個三十年後的「路人甲」？對，大腦把他當陌生人。但或許大腦在提醒我們：未來的你，可能跟現在的你想要完全不同的東西。你憑什麼替那個陌生人做決定？

這裡有個實驗你可以自己做。下次當你想買一樣「非必要」的東西時，不要問「我需要這個嗎」，問「這個東西能創造什麼樣的回憶」。如果答案是「我會記得這個下午」，而且那個記憶的價值超過價格標籤，買下去。你的大腦在計算「體驗折現」時，往往比計算「金錢折現」更準確。

我拿了CFP®國際認證理財規劃顧問執照，看過上千個家庭財務報表。我發現一個反直覺的現象：那些「過度理性」的儲蓄者，往往在人生重大轉折時（離婚、失業、中年危機）崩潰得最徹底。因為他們從來沒有練習過「聽自己內心的聲音」，當那個聲音終於大到無法忽視時，它通常以災難的形式出現。

所以，與其給你三招對抗大腦，我給你三招「與大腦和解」：

第一招，設立「衝動基金」。每個月撥一筆錢，專門用來「浪費」。這筆錢的存在，會讓你的大腦停止發出「我被剝奪了」的警報，反而讓你在其他消費上更理性。這不是縱容，這是預防性維護。

第二招，練習「五分鐘法則」。當衝動來襲，不要立刻買，也不要立刻否定。設個計時器，五分鐘內認真感受那個渴望：它在身體的哪個部位？它在對你說什麼？五分鐘後，如果那個渴望還在，而且帶著一種「這會讓我成為誰」的清晰感，買下去。你會驚訝地發現，很多衝動在這五分鐘裡，會自己轉化成「原來我要的不是這個」。

第三招，每年做一次「反向預算」。不是算你存了多少，而是算你「浪費」了多少，然後問自己：哪些浪費讓我後悔？哪些浪費讓我微笑？把後悔的刪掉，把微笑的加倍。你的理財目標不應該是「減少浪費」，而是「優化浪費」。

理財從來不是理數字，理的是你跟自己的關係。

那些專家喜歡說「意志力是廉價的奢侈品」，但他們沒說的是：「壓抑」是昂貴的負債，利息會在你最意想不到的時候追討。儲蓄不是在存錢，是在存「選擇權」。但選擇權的價值，在於你能隨時行使它，而不是永遠持有它。

你上次「浪費」了一筆錢，但現在想起來會心一笑的，是什麼？是那頓跟老朋友聊到凌晨的宵夜，還是那張讓你在暴雨中有地方躲的計程車資？到下方留言告訴我你的「值得浪費」時刻，或是私訊我，讓我們一起重新定義什麼叫做「理性的衝動」。

別再讓你的錢包，在這一場生存戰爭中，輸給那些從來不敢享受當下的「完美儲蓄者」。



J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#人際關係

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

2026-02-24 10:52
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

#網友 #飯店 #日本 #台灣旅客 #出國旅行

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

2026-03-04 13:48
圖片來源：微博
圖片來源：微博

過去幾年，陸劇市場經歷了從「流量至上」到「劇本為王」的洗牌，不少改編作品不僅挺過了原著粉的毒舌考驗，更靠著極致的還原度與創新的視覺美學，成為口碑與流量雙收的現象級爆款。

這次特別精選了近年來「小說改編」最成功的5部指標性陸劇。如果你最近正陷入劇荒，這份清單絕對能讓你的假期排滿！

TOP5《寧安如夢

改編自作家時鏡小說《坤寧》，由白鹿、張凌赫主演，《寧安如夢》以「重生復仇」為主線，講述女主角在重新來過的人生中，試圖改寫命運與愛情的故事。原著本身就擁有高人氣，加上劇版三位男主角的角色張力，使劇情充滿感情拉扯與權謀博弈。

這部劇之所以受到觀眾喜愛，在於「爽感與虐感並存」的敘事節奏。女主角不再是單純戀愛腦，而是帶著記憶重新布局人生，使角色更立體，也讓觀眾在情感與劇情反轉之間持續投入。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP4《偷偷藏不住》

改編自晉江文學城人氣小說，趙露思與陳哲遠主演。《偷偷藏不住》講述少女暗戀哥哥朋友多年，從青澀到成熟的成長愛情故事

這類青春小說改編劇通常最容易引發共鳴，因為它將「暗戀」「成長」「時間跨度」等青春元素具象化。劇版成功還原小說中細膩的情感描寫，加上兩位主演自然的化學反應，使其在播出後迅速成為社群討論度極高的甜寵劇。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP3《蒼蘭訣

改編自九鷺非香小說，是近年最成功的仙俠IP之一。劇情圍繞冷酷魔尊與單純仙女的愛情故事，融合奇幻世界觀與情感成長線。

《蒼蘭訣》成功的關鍵，在於視覺美學與人物塑造。劇組透過精緻服裝與特效打造宏大的仙俠世界，同時讓原著中複雜的角色關係更容易理解，使不少觀眾認為劇版甚至超越小說的感染力。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP2《長相思

改編自桐華同名小說，由楊紫、張晚意、檀健次等主演。故事講述失去身份的王姬在亂世中尋找自我與愛情的歷程。

這部劇之所以長期占據熱度榜，關鍵在於角色群像與情感線。劇中不僅有多線愛情關係，也結合家國權謀與身世秘密，使故事更具史詩感。許多觀眾認為它成功把小說中的情感厚度轉化為戲劇張力，成為近年最具代表性的古裝IP之一。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP1《繁花》

改編自作家金宇澄的茅盾文學獎小說，由王家衛執導、胡歌主演。《繁花》以1990年代上海為背景，描寫商業崛起與城市記憶。

與多數古裝或甜寵改編劇不同，《繁花》更偏向文學性與時代敘事。王家衛耗時多年製作，以電影級影像呈現上海的城市氣息，使原著小說中的人物與時代氛圍更具真實感，也讓它成為近年陸劇中藝術與商業兼具的代表作。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

#蒼蘭訣 #趙露思 #長相思 #張凌赫 #大陸劇 #寧安如夢 #愛情故事 #陸劇推薦

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

2026-02-26 14:35
圖片來源：微博
圖片來源：微博

這兩年陸劇圈的男神標準越來越「卷」，除了要有驚豔全場的顏值，那一雙像是開了特效的大長腿更是吸睛利器，尤其在 2025 到 2026 年初，幾位身高突破 185 公分的男星接連交出亮眼成績單，讓觀眾直呼：「光看身高差就想談戀愛了！」

以下為大家盤點近期討論度最高的「陸劇長腿男星 TOP 5」，看看哪一位的比例最讓你心動？

1. 劉宇寧：身高 189cm 的「逆襲男神」

說到長腿，第一時間絕對會想到劉宇寧。官方身高 189 公分的他，實際腿長據傳高達 113 公分，這比例放在演藝圈簡直是「行走的人形立牌」。

劉宇寧從歌手跨界演員，這兩年完成了華麗的逆襲。2025 年他憑藉《折腰》中的魏劭一角徹底翻身，將那位霸氣又深情的梟雄演得入木三分。而 2026 年初與王子文合作的新劇《玫瑰叢生》更是引爆話題，他飾演的完美男友「小貝」，高挑身型穿上時裝，魅力完全藏不住。

代表作品：《長歌行》、《珠簾玉幕》、《折腰》、《玫瑰叢生》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

2. 林一：身高 188cm 的「甜寵劇專業戶」

林一的身高在甜寵界幾乎是無敵的存在，188 公分的他擁有一張乾淨的初戀臉，每次與女主角同框都能營造出「最強身高差」。

林一不只在戲裡帥，戲外那雙逆天長腿也常在實境秀或舞蹈影片中驚艷大眾。近期他在《失笑》中與沈月的搭配再度展現身高魅力，這種天生的衣架子身材，不管是校園裝還是西裝，都能穿出一股清冷的高級感。

代表作品：《致我們暖暖的小時光》、《別對我動心》、《失笑》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

3. 張凌赫：身高 190cm 的「內娛待爆帝」

雖然官方標註 188 或 190 公分（甚至傳聞他為了方便搭戲報低了身高），但張凌赫的大長腿是公認的。他在合照中往往是「高人一等」的存在。

自《蒼蘭訣》的長珩仙君走紅後，張凌赫在 2025 年的作品《愛你》中再度展現了挺拔的身姿。他的長相帶有貴氣感，搭配那雙長腿，飾演權臣或高冷學霸都非常有說服力。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢》、《愛你》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

4. 胡一天：身高 188cm 的「身高標竿」

胡一天是許多人心目中「校園男神」的代名詞。自從《小美好》爆火後，他那 188 公分的身高就成了內娛男星身高的「度量衡」。

胡一天的優勢在於比例極佳，腿長且修長，這讓他在職場劇（如《我的時代，你的時代》）中顯得格外有專業感。只要他穿上大衣走過來，那種迎面而來的壓迫感與安全感，確實很少有人能抗敵。

代表作品：《致我們單純的小美好》、《親愛的，熱愛的》、《我的時代，你的時代》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

5. 龔俊：身高 186cm 的「精緻長腿代表」

龔俊的身高在這一群 188+ 的男神中雖然稍微矮了一點點，但他的勝在身材管理極佳，且五官精緻如雕刻。在《安樂傳》的開機發布會上，他與劉宇寧同框，兩人的長腿對決至今仍是粉絲津津樂道的話題。

龔俊的腿部線條非常漂亮，這讓他在古裝劇的武打動作中顯得格外輕盈帥氣，而在現偶劇中，他的西裝造型更是教科書級別的養眼。

代表作品：《山河令》、《安樂傳》、《我要逆風去》

#話題 #龔俊 #陸劇 #劉宇寧 #張凌赫 #胡一天 #古裝陸劇

WBC經典賽中華隊直播懶人包！電視、線上平台、全台戶外免費直播地點一次看

WBC經典賽中華隊直播懶人包！電視、線上平台、全台戶外免費直播地點一次看

2026-03-05 11:26
WBC經典賽中華隊直播懶人包！電視、線上平台、全台戶外免費直播地點一次看。圖為去年中華隊在資格賽獲勝晉級。圖片來源：聯合報系資料照片
WBC經典賽中華隊直播懶人包！電視、線上平台、全台戶外免費直播地點一次看。圖為去年中華隊在資格賽獲勝晉級。圖片來源：聯合報系資料照片

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）正式開打，中華隊預賽於今日至3月8日在日本東京巨蛋登場，對戰日本、韓國、捷克與澳洲等強隊，力拚晉級。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

隨著比賽即將展開，不少球迷也開始關心要在哪裡收看轉播。無論是想在家用電視追賽事、用手機線上觀看，或是到現場和球迷一起應援，全台都有不同的直播方式。以下整理WBC中華隊直播頻道與免費觀賽地點，一篇快速掌握。

WBC線上直播平台：Hami Video、愛爾達電視

如果想透過手機或電腦收看比賽，球迷可以選擇串流平台。2026年WBC賽事主要由 Hami Video 與 愛爾達電視 提供線上直播服務。

Hami Video推出「棒球加油包」，90天訂閱費用為399元，用戶可收看電視運動館內容，包括愛爾達與博斯等運動頻道，同時也能觀看多家新聞台。平台近期也新增運動幣方案，120天訂閱價格為500元，讓球迷能完整追賽事。

圖片來源：截自官方
圖片來源：截自官方

愛爾達電視則推出90天訂閱方案，原價599元，同樣提供優惠的運動幣方案，90天訂閱價格約500元。如果球迷有抽中政府運動幣活動，甚至可以折抵費用，等於免費收看WBC賽事。此外愛爾達也同步轉播NBA、F1等運動內容。

圖片來源：截自官方
圖片來源：截自官方

線上直播平台

＼點我進入Hami Video／

＼點我進入愛爾達電視／

電視直播頻道：緯來、東森、台視

不習慣使用串流平台的球迷，也可以透過電視頻道觀看比賽。此次WBC中華隊賽事將在多家電視台同步轉播。

電視直播頻道

緯來體育台
東森新聞台
台視主頻道
中華電信MOD（愛爾達體育台）

此外，部分新聞台YouTube頻道也會開設聊天室功能，球迷可以一邊看比賽、一邊在線上和其他觀眾討論賽況。

圖片來源：截自官方
圖片來源：截自官方

中華隊WBC預賽賽程時間

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

2026年WBC預賽分為4個小組，中華隊被分在C組，將與日本、韓國、捷克與澳洲交手，爭取晉級資格。

中華隊預賽賽程

3月5日 11:00 中華隊 vs 澳洲

3月6日 18:00 日本 vs 中華隊

3月7日 11:00 中華隊 vs 捷克

3月8日 11:00 中華隊 vs 韓國

若順利晉級，小組賽結束後將進入淘汰賽階段。

WBC淘汰賽時間

3月14日至15日：8強賽

3月16日至17日：4強賽

3月18日：冠軍賽

免費直播地點：全台戶外直播派對

除了在家觀看，許多縣市也規劃大型戶外轉播活動，球迷可以到現場一起為中華隊加油。這些活動通常設置大型螢幕與應援區，氣氛就像球場現場。

北部

台北市

信義香堤廣場
台北大巨蛋松菸大道
台北車站一樓大廳
台北表演藝術中心
南港中國信託金融園區
台北花博爭艷館
三創生活園區

新北市

新北市民廣場

基隆市

基隆國門廣場

桃園市

桃園市政府府前廣場
中壢銀河廣場
Global Mall A19廣場

新竹

新竹後站停車場
新竹縣體育館

中部

苗栗

苗栗縣政府第一辦公大樓
南庄遊客中心

台中

台中市政府前廣場

彰化

彰化縣政府中庭
和美鎮公所前廣場

南投

南投高商
埔里綜合球場
日月潭伊達邵碼頭

雲林

雲林縣政府大禮堂
虎尾圓環
雲林縣立田徑場
膨鼠森林公園

南部

嘉義市

中正公園

嘉義縣

戀人公園

台南

永華市政中心西側廣場
新營南瀛綠都心公園

高雄

衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場

屏東

屏東縣立體育館前草皮

東部

花蓮

東大門夜市共融廣場

需要注意的是，部分戶外直播活動可能有人數限制或需要提前報名，也不一定每場比賽都會轉播。球迷出發前建議先查詢官方公告，以免撲空。

隨著WBC經典賽正式開打，中華隊再次踏上國際賽場，全台球迷也準備好一起應援。不論是在家透過電視或線上平台觀看，或到戶外直播現場感受氣氛，都能一起為中華隊加油。

#日本 #WBC #中華隊 #東京巨蛋 #直播平台

男友買房寫她名字，她以為是愛 分手才懂:800 萬房貸是她的，房子不是

男友買房寫她名字，她以為是愛 分手才懂:800 萬房貸是她的，房子不是

2026-02-26 08:00 廖嘉紅

男朋友買房登記妳名下，她以為那是愛，是承諾！

結果分手那天--她被趕出門，另一個女人住進去，而她，沒辦把房子賣掉，居然為了自己的信用，每個月還要替那間房子繳 4 萬。遇到渣男，真實生活比韓劇還精采！

------

小玲的男友買房 800 萬，登記她名下。

她覺得自己被認定了!幾年後，對方變心、動手、翻臉。她離開那間房子，她想賣房止血。

銀行卻告訴她：「有預告登記，妳不能賣。」

房子在她名下，處分權卻不在她手上。

她才明白一件事--法律只看登記，不看感情。

------

這件事真正可怕的，不是分手。

而是三個殘酷事實：

1️⃣名字是妳，責任也是妳。

貸款在妳名下，信用在妳名下。對方住裡面，妳還錢。

2️⃣印鑑章不是信任，是權力

買房、貸款本身，不需要把印鑑章交出去。

需要印鑑章的，是賣屋、設定抵押、預告登記。當妳把章交出去，等於把法律武器交給對方。

3️⃣

預告登記會鎖住妳的處分權。

只要做了預告登記，妳不能賣、不能過戶、不能再設定貸款。

除非對方同意。這不是愛情問題。是控制問題。

------

小玲後來怎麼脫身？專家教她寄存證信函，正式通知無力繳款，銀行將進入拍賣。因為預告登記無法對抗法拍，對方終於緊張。

------

但當對方說：「把權狀、身分證、印章寄來，我幫妳處理。」

專家提醒：這太危險了！印鑑章＋身分證＝完整處分能力

👉理論上就可能進行：

◾偽造契約

◾冒名辦理設定

◾造契約，製造法律糾紛

尤其雙方已經關係破裂，更不能再給。

情緒對立時，風險是倍數放大。

-----

📌那正確做法是什麼？

雙方約好在代書事務所：

對方帶清償金額（含利息）

小玲當場簽署移轉文件

銀行清償貸款

同步塗銷預告登記

———

R姐提醒妳三件事：

✔ 買房、貸款，不需要把印鑑章交給對方保管

✔ 簽任何文件前，一定調閱最新謄本

✔ 看見「預告登記」四個字，就要停下來問清楚

愛情可以衝動。房地產不行。房子登記在妳名下，不代表妳贏。法律世界裡，權力藏在細節裡。看不懂，就可能替別人養房。

這篇，請妳一定分享給那個正在被「登記在妳名下」感動的人-R姐廖嘉紅❤️

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷

#情侶 #登記 #權力 #房地產 #借名登記

