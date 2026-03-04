2026-03-04 16:45 女子漾／編輯ANDREA
沈玉琳抗癌8個月「倒賺5千」！復出記者會首吐心聲：保險救了我一命
58歲資深藝人沈玉琳，歷經去年7月底血癌風暴，一度病危住進加護病房，經過長達7、8個月的化療與治療，今天終於大病初癒，首度公開現身公視台語台新節目《黑白威廉Fighting》開播記者會。 瘦了一大圈的他，臉上已恢復紅潤，體重從入院時的低點回升到68.2公斤，整整胖了10公斤，笑稱「兩個威廉都回來了」。 會後接受媒體追問抗癌心路與鉅額醫療費時，沈玉琳感慨萬千，直言這趟「抗戰」讓他看清生死，也感謝保險與家人的陪伴。
從加護病房到復出舞台：驚心動魄的8個月抗戰
沈玉琳的病發可追溯到2025年7月29日，那天他突然身體不適，緊急送往三軍總醫院，一度被誤診為「猛爆性肝炎」，住進加護病房。 經過骨髓切片與精密檢查，8月初正式確診急性骨髓性白血病（俗稱血癌），他隨即轉往台大醫院展開高強度化療與標靶治療，全面停工休養。 「一開始血紅素只剩2.6，極度疲勞是警訊，連健檢正常也可能發病。」沈玉琳在治療中保持樂觀，雖暴瘦臉頰凹陷，但年底生日時已發文報平安，表示治療順利。
醫療團隊原本評估可能需骨髓移植，但幸運的是，沈玉琳屬低風險群，完成引導性化療後癌細胞低於5%，壞細胞清除乾淨，只需4次鞏固治療，目前已做完3次，無需移植，目前也因多次化療，在副作用的部分就是喉嚨粘膜受損以及輕微掉髮。
農曆年前，他獲准回家過年，現階段轉為預防性抗生素，每月回診驗血追蹤血小板與紅血球。
醫生評估，血球指數接近標準值，出院後只需每月服藥兩周，加上運動與飲食控制，就能維持免疫力。
醫療費「一天倒賺5千」：保險與家產交代成救命關鍵
談到最讓外界好奇的醫療費用，沈玉琳毫不避諱，直呼「驚人數字」。白血病治療期長、療程複雜，是平均醫療費用最高的癌症，若需標靶藥物、骨髓移植或CAR-T療法，自費可能破千萬。 他住院7個月，住的病房一天就要2萬5千元，但幸虧年輕時買的醫療險，每天理賠3萬，「我還倒賺5千！」沈玉琳笑說，以前討厭被推銷保險，這次特別感謝那位「情勒」他的業務員，「大家千萬別覺得保險浪費錢，醫療險一定要保一點。」
生病期間，他也跟老婆芽芽交代後事，「爸媽都走了，萬一我撐不住，房子車子怎麼賣？地契放哪？」身價上億的他強調，所有財產都留給老婆與女兒，「夠她們活兩輩子。」 這段心酸告白，讓現場媒體動容，也凸顯癌症不只考驗身體，更考驗家庭與財務韌性。
笑對未來：工作就是最好的休養
復出首秀，沈玉琳領軍夏語心、阿喜、海產，宣傳《黑白威廉Fighting》，這檔節目是病前就錄製，他生病時徒弟好友代班，如今病情穩定，爭取醫生同意現身。 「工作是最好的休養，白血病分很多類型，我幸運不用移植。」他自嘲體重回升，氣色紅潤，預告後續動向由本人決定，粉絲留言力挺「威廉沈回來了」。
公視台語台持續打造創新綜藝版圖，《黑白威廉Fighting》不只是一檔外景節目，更是一場深入台灣各地鄉鎮的人情探索。由沈玉琳領軍主持團隊，搭乘全透視移動攝影棚走遍全台，透過零死角鏡頭記錄沿途風景與突發互動，每一站挖掘屬於地方與來賓的真實故事。首集話題十足，邀請啦啦隊女神李雅英、夏語心與阿喜，一同走訪黃鐙輝的家鄉雲林虎尾，挑戰他兒時常玩的遊戲「灌杜伯仔」，笑料百出。節目結合地方特色與民俗文化，為各鄉鎮打造專屬趣味競賽，從溫馨訪談到熱血對決，讓藝人與在地鄉親組隊挑戰，玩出笑聲與情感。後續邀請蘇晏霈、郭子乾、丁寧、林柏妤、孫淑媚，以及梁赫群、小禎、林襄輪番助陣，每一集都因不同家鄉背景碰撞出全新火花。《黑白威廉Fighting》將於3月7日（週六）起，每週六晚間8點在公視台語台首播，晚間10點於DAYDAY台語台YouTube頻道同步上架，邀請觀眾一起看見最有溫度的台灣。
