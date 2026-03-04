2026-03-04 16:43 女子漾／編輯許智捷
Disney+ 3月片單出爐！《動物方城市2》回歸、《夜魔俠：重生2》開戰 5大必看強檔一次看
串流平台Disney++公布2026年3月最新片單，多部人氣作品與全新影集同步登場。其中最受矚目的，莫過於全球票房突破17億美元的動畫續作《Zootopia 2》，讓粉絲等待近十年的最佳搭檔胡尼克與哈茱蒂再次回歸。
除了動畫續集外，漫威影集《Daredevil: Born Again》第二季也將熱血上線，街頭英雄與反派勢力再度正面衝突；而人氣成人動畫《Solar Opposites》第六季則迎來最終篇章。從動畫大片、漫威英雄到紀錄片與爆笑喜劇，Disney+三月片單可說題材多元、話題滿滿。
以下整理本月最受期待的5部重點新作。
1.《動物方城市2》最佳搭檔回歸 全新蛇蛇危機來襲
在《Zootopia 2》中，警官哈茱蒂與狐狸胡尼克再度搭檔，追查一名潛入城市、攪亂秩序的神秘爬行動物。為了破案，兩人必須深入動物方城市從未探索過的新區域，也讓這對黃金搭檔的關係面臨新的考驗。
電影由迪士尼動畫工作室打造，並由奧斯卡得獎導演Byron Howard與Jared Bush再度聯手執導。全新角色「蛇蓋瑞」則由Ke Huy Quan配音，為故事帶來全新的緊張氛圍與喜劇火花。
這部續集延續前作關於偏見、共存與社會議題的深度，同時加入更多冒險與情感元素，既熱血又感動。
上線時間：3月11日
2.《夜魔俠：重生》第二季 漫威街頭戰火全面升級
漫威暗黑風格影集《Daredevil: Born Again》首季在爛番茄獲得高達87%好評，新一季故事將更加激烈。
劇情聚焦紐約市長威爾遜費斯克，也就是金霸王，他掌控城市權力並追捕夜魔俠。面對腐敗體制與黑暗勢力，麥特梅鐸將再次披上戰袍，從暗影中奮起反擊。
本季另一亮點，是街頭英雄潔西卡瓊斯也將加入戰局，與夜魔俠並肩作戰，讓紐約地下世界的權力衝突全面升級。
上線時間：3月25日
3.《外星也難民》第六季 爆笑外星家庭迎最終章
人氣成人動畫《Solar Opposites》第六季將迎來系列最終篇章。
故事描述一群外星難民在地球生活的荒謬日常。當他們的鑽石製造機被摧毀後，這個原本揮霍無度的外星家庭被迫學習節儉生活，也逐漸看見彼此真正的樣子。
隨著劇情進入最終季，牆內世界的故事線也將迎來史詩級結局，讓許多粉絲直呼既期待又不捨。
上線時間：3月11日
4.《追尋幽靈巨象》 紀錄片大師深入非洲秘境
國家地理紀錄片《Ghost Elephants》由紀錄片大師Werner Herzog執導，被形容為現實版《白鯨記》。
影片跟隨保育生物學家史蒂夫博伊斯博士的探險團隊，深入安哥拉高地，尋找傳說中神出鬼沒的巨大象群。這些象群因長期遠離人類視線，被稱為「幽靈巨象」。
透過紀錄片鏡頭，觀眾將跟著探險隊踏入未知荒野，見證自然世界中最壯麗又神秘的生命奇觀。
上線時間：3月8日
5.《我當你兄弟》文斯范恩一人分飾兩角
R級黑色喜劇《Mike & Nick & Nick & Alice》找來喜劇一哥Vince Vaughn一人分飾兩角，搭檔《X戰警》系列演員James Marsden演出。
故事講述兩名幫派兄弟與一名女人陷入複雜情感關係，並在充滿危機的一夜中試圖求生。混亂的劇情還加入一個意想不到的元素——時光機，讓整部電影變成瘋狂又荒謬的動作喜劇。
上線時間：3月27日
除了上述重點作品外，Disney+三月還將推出多部動畫、影集與兒童內容。
包括《Magicampers》、《Disney Junior 小美人魚艾莉兒》等新作，內容橫跨家庭、冒險與喜劇類型。
隨著多部強檔作品接連上線，三月的Disney+片單從動畫大片到漫威英雄，再到紀錄片與R級喜劇，可說是娛樂性與話題度兼具，也讓影迷追劇清單再度爆滿。
