「純天然」的保健食品真的安全嗎？ 藥師爆料真相讓你大驚失色！

藥師How棒/「純天然」的保健食品真的安全嗎？

每次客人拿著包裝精美、標榜「純天然」的保健食品問我，「藥師，這個吃了對身體完全沒有負擔吧？」

我只想直言不諱：這些產品的「純天然」標籤，大多數都是商業話術！

即使產品聲稱來源於天然食材，但從提取、加工、包裝到販售，它已經不是你想像中的天然模樣了。

例如，你能說經過高溫消毒、化學提煉的成分還是純天然嗎？

更可怕的是，天然並不代表安全，就像野生蘑菇也是天然的，但有些毒菇吃了可是會致命！

同樣道理也適用於保健食品上面。

「純天然」的危機案例

1.兒茶素：抗氧化英雄還是肝毒性元兇？

兒茶素是保健食品中的明星成分，但科學研究早證明：過量攝取可能導致肝細胞壞死、肝毒性，甚至危害肝功能！

問題在哪裡？雖然台灣法規限制每日攝取量不得超過300毫克，但每人的體質不同，敏感度可能也與他人不同。對某些人來說，超過800毫克就可能出現健康風險，而這些劑量在許多進口保健食品中並未受到嚴格限制。

藥師觀點：如果您已經有肝指數異常問題，就該避免服用兒茶素相關的保健食品，使用前和醫生及藥師討論，不隨意攝取任何保健品，這樣才能真的保護肝臟健康。

藥師How棒/小心紅麴是降膽固醇的雙面刃

2.紅麴：降膽固醇的雙面刃

紅麴被大肆吹捧為天然降膽固醇的神器，但別忘了，它的活性成分與降膽固醇藥物 statin 類似，也就意味著可能帶來類似的副作用：肌肉疼痛、橫紋肌溶解、肝功能異常甚至腎臟問題！

更糟糕的是：有些紅麴產品因製程不佳而遭青黴菌污染，導致「軟毛青黴酸」殘留，進一步危害個人腎臟健康。

藥師觀點：若你正在服用降膽固醇藥物，切勿自行添加紅麴食品或相關保健食品，以免劑量重疊而增加副作用風險。

藥師How棒/酵素產品：真的幫助消化？

3.酵素產品：真的幫助消化？

許多酵素產品聲稱純天然、促進代謝，但實際上酵素在人體內可能已被胃酸分解，功能大打折扣。此外，部分酵素產品可能添加其他化學成分，反而加重腎臟負擔。

對酵素的常見誤區：酵素本是人體自身會分泌的物質，對健康人來說，不需要額外補充。且仿間經常傳出許多不肖業者為了產品有所謂的酵素效果，而添加瀉藥成份，對人體其實是不好的。請記得，在選購任何保健食品時，都應謹慎使用。

藥師觀點：想改善消化，應透過飲食調整，多攝取膳食纖維與安全的發酵食品，並搭配適合您的益生菌產品，才會安全又有效。

藥師How棒/魚油保健品：含量不代表吸收率！

4.魚油保健品：含量不代表吸收率！

魚油中含的 Omega-3 確實對心血管有益，但有些魚油來源可能含有重金屬殘留，甚至過量補充還可能增加出血風險。

藥品交互作用的影響：過量攝取可能導致出血風險，特別是同時服用抗凝血藥物時。

藥師觀點：選擇有檢驗合格的品牌，並以均衡飲食補充天然來源的 Omega-3，若是患有慢性病的患者建議先諮詢醫師或藥師會更為安全。





藏鏡藥師提醒：健康食品怎麼吃才安心？

不迷信「純天然」： 查看產品標示、來源和檢驗報告，確保無污染或過量問題。

了解自身需求： 體質、慢性病患者需特別注意選擇適合自己的產品，避免劑量重疊。

專業諮詢： 在服用任何保健食品前，請先諮詢專業醫師或藥師，避免隱藏健康風險。

健康的基礎是生活習慣： 均衡飲食、規律作息才是長期保健之道，別指望靠單一食品解決所有問題。

關於純天然的迷思，想知道更多暗藏危機的保健品？

告訴藏鏡藥師，讓我來解開你的疑惑！

