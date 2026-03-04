新莊無敵隱藏版便當！二訪吉日盒食，秘製香料烤雞腿咖哩一咬爆汁超銷魂🤤超狂厚切炸豬排外帶竟然不軟爛？辦公室外送團購免運神救星，滿額直接熱騰騰送到家！(巨無霸肉量壽喜燒必吃🔥)

天氣最近超愛鬧的啦！🥶 早上出門還以為是溫暖明媚的春天，沒想到下午那陣刺骨冷風就像老闆變臉一樣，瞬間就把人刮得直發抖呢

今天我決定把私藏的壓箱寶直接交出來！ 這家位在新莊的吉日盒食絕對能瞬間超渡你那被工作荼毒的味蕾，它可是我近期最愛不釋手的秘密基地喔🥰

我已經是第二次來了！ 上次在店裡內用的那個銷魂香氣，就像洗腦神曲一樣在我腦海裡瘋狂重播，害我連作夢都會一直流口水呢🤤





銷魂爆汁的秘製香料烤雞腿咖哩，內用舌尖微度假🍛

推開大門的那個瞬間～ 味道簡直太有層次了！ 一股極度深邃卻又溫潤不刺鼻的咖哩香直接霸道地佔據嗅覺神經，瞬間就把腦袋裡的煩惱全部擠了出去😌

要煮出一鍋完美的咖哩簡直就像是工程師在寫底層程式碼一樣，只要少一個字元就會直接引發全面大崩潰💻

香料比例是絕對關鍵！ 這家店完美駕馭了這門深奧藝術，深褐色的秘製醬汁一入口，千變萬化的蔬果甘甜立刻在舌尖上開心跳舞💃

烤雞腿更是個狠角色，高溫逼出的金黃酥脆外皮底下藏著飽滿到不可思議的鮮甜肉汁，吃進嘴裡彷彿是一場極度華麗的味覺交響樂🍗

咬下去那喀滋聲超讚，溏心蛋根本就是犯規！

半熟的濃稠黃澄澄蛋黃完美附著在粒粒分明的白飯上搭配咖哩，這組合就像靈魂伴侶一樣極度契合🍳

旁邊的配菜也超用心，澄黃誘人的黃金泡菜帶著微辣酸甜超級解膩，還有那個炸得外酥內軟的馬鈴薯可樂餅更是畫龍點睛的絕妙亮點🥔

蔬菜種類給得很大方～根本就是營養大滿貫，翠綠鮮甜的花椰菜與玉米筍完美中和了濃郁醬汁的厚重感，蔬菜的清脆口感讓整盤咖哩完全吃不膩🥦





金黃酥脆不軟爛的厚切豬排與爆肉壽喜燒🍱

讓我稍微離題一下下☔ 你們不覺得最近下班的路途特別遙遠嗎，這種淒風苦雨的夜晚真的只想趕快躲進被窩裡當一坨會呼吸的軟爛麻糬

所以我這次學聰明了！決定打包兩份帶回家

打開厚切豬排咖哩餐盒的瞬間，那塊壯碩的炸豬排居然還閃耀著乾燥金黃光澤，完全沒有出水軟爛的崩潰跡象🐷

老闆給肉真的很大方！咬下去超級有彈性的

那紮實又充滿肉汁的驚人咬勁，瞬間就把我今天被客戶刁難的所有不爽情緒通通一腳狠狠踹到外太空去了🚀

牛肉壽喜燒也超猛的

滿滿的肥美牛肉片像座小山一樣堆在白飯上，肉片完美吸飽了那種日本媽媽才會煮出來的溫潤甜鹹醬汁🥩 這根本是肉食怪天堂，醬汁拌飯超級邪惡啊

穿著最寬鬆的睡衣癱在沙發上大口扒飯配上一罐冰涼爽口的飲料，這種不用顧慮形象的狂放吃法才是真理啊🛋️

餐盒設計也非常貼心，配菜跟主食巧妙地分隔開來，確保每一口吃到的都是最純粹的食物原味，完全不會混雜成奇怪的可怕味道👍





新莊最強外送魔法，熱騰騰直達辦公桌的療癒救贖🛵

回到殘酷的現實層面，常常忙到下午兩點才驚覺肚子在抗議，外面餐廳早就拉下鐵門休息，你只能絕望地吞下冷冰冰的便利商店麵包🥲

請立刻停止這種悲劇，真的不要再餓肚子了

吉日盒食的超佛心貼心外送專案簡直就是為了拯救廣大苦命上班族而降臨人間的完美無瑕小天使啊👼！

他們的外送門檻極低，天氣漸涼只要你們公司幸運地位在新莊區，隨便揪幾個同事湊滿一千元，熱騰騰的現做餐盒就會直接幫您送到家🥳

有一件更扯的事情，如果你們辦公室剛好在距離店家一公里以內的範圍，我的天啊居然只要點滿五百元就能享受免運費的尊榮級待遇😱‼️

小部門也能輕鬆達標，在這物價狂飆連呼吸都要錢的恐怖通膨時代，這種不惜成本的佛心外送服務就像觸發了遊戲裡的無敵星星🌟

大型團體也別擔心喔，這裡絕對能滿足需求！

他們超級歡迎公司企業或是學校訂餐團體來詢問，不管是精緻的客製化便當還是活動外燴與團體餐點通通都能搞定💼

交給專業的團隊處理～ 這就像把複雜的手機系統一鍵自動升級，你只要負責開心點餐，剩下的麻煩瑣事店家通通會幫你完美辦到好📱

給這個極品餐盒機會，美食的存在意義就是為了撫慰我們在都市叢林裡辛苦打拚的靈魂，如果不吃飽一點哪來的體力繼續奮鬥呢💪

立刻點擊下方幫大家整理好的專屬傳送門，把這個充滿溫度的便當訂起來，好好犒賞一下無比認真生活的自己吧🎉！

吉日盒食|研製咖哩飯|日式便當|炸豬排|秘製烤雞腿|外帶便當

ubereats｜foodpanda

地址｜242新北市新莊區中和街186巷25號

電話號碼｜02 2990 1235