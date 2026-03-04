2026-03-04 14:18 鍾小殷的幸福玩樂趣
日本旅遊必買eSIM【去趣eSIM】免插卡免換卡，即買即用出國網路推薦。不用插卡的出國網路，就是這麼方便。讓chicTrip去趣，陪你輕鬆暢遊全世界!
身為自助旅遊的愛好者，我自己有一個出國旅遊三寶口訣，
那就是:護照、網卡、旅平險!
哈哈，這三個是我自認為自由行裡，最容易忽略、卻又最重要的事情。
市面上、網路上販售的網卡很多款，
我們家最近這趟日本的旅行，我選擇使用去趣eSIM。
當你用過eSIM之後，真的不會想再使用實體網卡，
不僅省去換來換去的時間，也不用擔心原本sim卡的收置問題。
chicTrip去趣 旅遊商城
其實我早就知道去趣旅遊商城這個平台，它們家網站還蠻好逛的。
也可以下載APP，規劃旅遊時，隨時都能滑一下。
想要選購景點、門票，這裡找得到。
像我們這趟去熊本，我就有看到一些蠻有興趣的行程，
可惜礙於時間，來不及安排。
最後我選擇了去趣的eSIM卡，一天2GB，總共6天。
在日本6天使用下來，超滿意。
不知道是日本網路穩定還是品質真的好，總之這6天我完全沒有跑不動的困擾。
chicTrip去趣 eSIM卡即掃即用
去趣eSIM有分為吃到飽、日租型，可以依照自己的流量需求購買。
我自己後來出國，都是選一天多少流量型，沒有用吃到飽。
因為通常飯店都有WIFI，
晚上回到飯店，傳照片、PO動態…使用社群時，我都會用飯店WIFI。
等於說只有白天在外面跑行程時，才需要用到eSIM的網路。
去趣eSIM卡國家真的很齊全，幾乎全世界都有了。
不管是出差、旅遊都可以輕鬆搞定、一次去多國，
也有區域型可選，比如歐洲、東南亞全區類型。
chicTrip去趣 eSIM卡日本實地使用
去趣eSIM卡購買後，會發給你一組憑證兌換碼，
我自己是兌換以後，到達目的地機場再開通。
eSIM安裝非常簡單，它們會提供詳細安裝說明檔案，
即使是第一次使用的人，跟著步驟一步步照著做，也能輕鬆成功。
落地馬上有網路，eSIM即掃即用，真的超級方便。
我們在日本這六天，
除了在熊本、福岡市區活動，也有跑到比較山區的由布院。
但我不管在哪裡，滑手機時，網路都是呈現很順的狀態。
真心覺得很滿意，
因為我曾經用到很不順的網卡過，真的會用到很生氣耶!
尤其當你正要搜尋行程相關資訊，網路又不給力時，滿滿都是懷疑人生的感覺。
chicTrip去趣 心得與推薦
總結一下本次使用去趣eSIM卡的心得:
除了最重要的網路穩定之外(讓我出國期間能安心發動態XDD)
我覺得它的價格還蠻便宜，CP值挺高的。
如果你還沒使用過eSIM卡，我真的大推!
不用像傳統sim卡，要用卡針換卡，
以前用實體卡時，我就發生過卡針不見，整個只能囧在那裡的事件。
自此之後，出國我就只選eSIM卡了。
另外去趣設有24hr客服安心服務，
出門在外有任何狀況都能有效率的處理，對消費者很有保障。
chicTrip去趣 優惠活動與相關資訊
旅遊上網神器，出國必備eSIM推薦，
就交給chicTrip去趣吧!
官網： 去趣
去趣旅遊商城：https://travel.hotaigo.com.tw/?nis=6&ch=1
HOTAI購：https://www.hotaigo.com.tw/?nis=6&ch=1
Facebook粉絲專頁： 去趣
官方IG： @tgf_taiwan 趣哪玩
官方IG：@chicTrip.tw 去趣
Youtube： 去趣 chicTrip
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數