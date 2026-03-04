2026-03-04 13:46 女子漾／編輯許智捷
春風新片《死亡賭局》揭台灣真實案件黑幕！「死亡一條街」人命竟被標價1億
台灣犯罪題材電影再添一部話題新作。由天團「玖壹壹」成員春風（洪瑜鴻）與金曲製作人黃奇斌首度同台演出的驚悚犯罪電影《死亡賭局》，正式公開定檔海報與預告。
故事取材自震驚社會的「台中死亡一條街」真實事件，將原本用於互助喪葬費的「老人互助會」制度，揭開背後可能衍生的黑暗交易。隨著預告曝光，電影以寫實而殘酷的題材引發討論，也讓觀眾對這場關於人性與生死的博弈充滿好奇。
以下整理六大亮點，帶你一次看懂！
《死亡賭局》亮點1：春風、黃奇斌首度合作 歌壇雙帥跨界演技對決
本片最大話題之一，就是由天團「玖壹壹」成員春風與金曲製作人黃奇斌首次在大銀幕同台飆戲。
春風飾演因簽賭案身敗名裂的前職棒王牌投手林勝毅，角色從風光球星墜入人生谷底，戲劇張力極強；黃奇斌則飾演內斂壓抑的弟弟林勝彬，長年承受家族壓力與道德拉扯。兄弟關係既對立又互相依存，兩人的情感衝突也成為電影的重要核心。
《死亡賭局》亮點2：取材震撼社會案件 「死亡一條街」真實事件改編
電影背景靈感來自曾震驚台灣的「台中死亡一條街」案件，故事以地方流傳多年的「老人互助會」為題材。
原本是為了幫助長者籌措喪葬費用的互助制度，卻在地下操作中逐漸變質，甚至被不肖人士利用，將死亡與金錢掛鉤，形成令人毛骨悚然的地下賭局。這種從善意制度演變成黑暗產業的過程，也讓整部電影帶有強烈的社會寫實感。
《死亡賭局》亮點3：地下「老人互助會」黑幕 人命被標價成賭注
片中揭露的「老人互助會」操作方式令人震驚。
導演在田野調查時發現，有些組織會利用長者壽命進行投資與賭注計算，甚至有人精準估算死亡時間，以求最大回報。更離譜的案例還包括挪用老人資金炒股，或以保健品折抵債務等荒謬情節。這些現實案例被融入劇情後，使電影的犯罪元素更顯得貼近社會陰影。
《死亡賭局》亮點4：一億換一命的極端選擇 拷問人性底線
故事的核心衝突來自一場殘酷的賭局：男主角父親被標價一億元，死亡期限只到天亮。
當時間倒數開始，主角必須在親情、金錢與道德之間做出選擇。電影透過這個極端設定，探討當人命被商品化後，人性究竟會走向何處，也讓整個故事帶有強烈的心理與道德張力。
《死亡賭局》亮點5：金獎演員陣容集結 姚以緹、丁寧加入
除了兩位男主角，本片也找來金獎級演員加入演出。
姚以緹飾演男主角的舊情人，在關鍵時刻協助追查真相；丁寧則化身氣場強大的地方議員角色，象徵地方權力與利益網絡的複雜關係。演員組合結合歌手、實力派演員與新鮮組合，也讓電影話題性大幅提升。
《死亡賭局》亮點6：台灣鄉鎮犯罪題材 黑暗寫實風格
從海報到預告，整體視覺充滿濃厚血色與工業煙塵感，呈現出台灣鄉鎮壓抑而詭譎的氛圍。
故事將地方人情、金錢誘惑與權力結構交織在一起，形成一個既熟悉又陌生的犯罪世界，也讓電影在類型上兼具驚悚、犯罪與社會議題。
《死亡賭局》4月24日全台上映
