邀 Aitch 助陣全新版本！Calum Scott 的〈Unsteady〉輕快又好聽！

via Calum Scott's Instagram

Hi there，Calum Scott在去年發行了他的第三張個人專輯《Avenoir》 (2025)，其中包含了之前有分享過的單曲〈Roots〉(2025)，這張專輯其中很多首歌都已經被拿出來宣傳，收錄了不過十四首歌卻已經有七首歌有宣傳活動了，可見 Calum 對於這張專輯的重視及用心，而近期的最新宣傳則是針對專輯中的〈Unsteady〉(2025)，這次找來了Aitch助陣釋出了新版本的〈Unsteady (Aitch Version)〉(2026)。

〈Unsteady〉在專輯中原本並不算突出的歌曲，輕鬆且快慢適中的節奏，本來就是順暢好聽但沒有太大亮點的歌曲，如今請到了 Aitch 來畫龍點睛後的層次感都不一樣了。而兩人合作的契機是從 Calum 看見了 Aitch 的妹妹翻唱了自己經典的成名曲之一〈You Are The Reason〉(2017)，隨後便錄了感謝的影片傳送過去，而後便牽起了 Calum 和 Aitch 合作的緣分了，這樣聽起來還真是奇妙呢。

前面提到我原本對於這首〈Unsteady〉的感覺普普，雖然好聽版每次一聽就過去，並沒有留下太深的印象，所以在 Calum 在社群上宣布將以這首歌和 Aitch 進行合作時讓我有點疑惑，因為總感覺這不是首值得特意跳出來宣傳的歌曲，不過在聽到合作版本後就讓我直接改觀了。首先原本輕鬆的氛圍並沒有更動，Aitch 選擇融入原先 Calum 所營造的氣氛當中，這點就讓我很讚賞了，因為這首歌於我而言的特點就是這樣輕鬆的氛圍感。

老實說 Calum 一開始給予這首歌的定位或許就不那麼凸顯，因此原版聽起來稍嫌沒有亮點，Aitch 的加入正好就打造出了亮點，他並不是只加入一段唱段而已，而是在第一次副歌後就自然地加入了後半段的歌曲。整體聽起來的感覺蠻奇妙的，在這樣探討關於自身內在不完美的主題裡，由兩副男聲來詮釋並不算常見，但 Calum 及 Aitch 這次的交流卻非常和諧，就像是兄弟間給了彼此力量一樣，我還蠻喜歡這樣儘管嘴上不說但卻實際行動輸出了溫暖的感覺。

via Calum Scott's Instagram

兩人為了這首合作的〈Unsteady〉特地合體拍攝 MV，場景是簡單的攝影棚內，內容也是單純地在鏡頭前對嘴，偶爾穿插進幾段甜蜜的畫面在其中，對於這樣的手法雖然覺得有點太簡單，但已經宣傳到了第八首單曲了，也已經做好不會有大場面的準備了。同時想順便說說在影片裡攝影棚假設的背景顏色蠻惹人注意的，個人認為這樣亮眼卻不刺激的橘色選得很好吧，和音樂的概念是一致的，兩人在這樣的顏色中也顯得很能融入歌曲當中，因此我對這點倒是蠻滿意的。

或許因為前兩張專輯中的單曲成績太過搶眼了，Calum Scott 的這張《Avenoir》就顯得平淡一些，不過像是〈Unsteady〉這樣的品質卻是可以保證的，整張專輯雖說一定會有節奏、曲風的出入，不過聽起來都是在同一種調性上的，聽起來是讓人覺得舒適順暢的；而像是和 Aitch 這樣的合作曲，讓原本的歌曲多了更多的層次感，我也是蠻喜歡這樣的感覺，這是真的有心的合作，而不是只是單純為了宣傳而已，聽完這首歌後真的又會想回去聽聽整張專輯！

