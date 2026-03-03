電動牙刷開箱｜總覺得牙縫刷不乾淨嗎？ 掃震功能讓刷牙更接近貝氏刷牙法｜Roommi 智慧Pro掃震電動牙刷評價

我每年都會定期做口腔檢查。在最近一次回診時，醫生告訴我，我的牙縫兩側和牙齦邊緣清潔不夠徹底，建議我可以調整刷牙方式，改用貝氏刷牙法，讓刷毛以接近 45° 到 60° 的角度貼近牙齦清潔。當下其實有點意外，因為我一直自認刷牙算認真，也不算馬虎，卻忽略了正確刷牙方式本身的重要性。

回家之後我開始查資料，才發現貝氏刷牙法的核心在於角度與細微震動的配合，只是日常生活中要長期維持正確角度並不容易。為了更穩定地維持口腔衛生，我改用設計接近貝氏刷牙法的 Roommi 智慧Pro 掃震電動牙刷，希望在不需要刻意控制手腕角度的情況下，也能讓刷牙方式更貼近醫生的建議。

口腔清潔好物分享｜Roommi 智慧Pro 掃震電動牙刷開箱紀錄

Roommi 智慧Pro 掃震電動牙刷是一款可以在家使用，也適合外出攜帶的電動牙刷。打開包裝後，內容包含一支主機、標準日常型刷頭一個、呵護清潔型刷頭一個、一條 Type-C 充電線，以及一個旅行收納盒。配件準備齊全，開箱後使用內附的 Type-C 充電線，搭配家中的充電器充飽電即可開始使用。

主機外觀設計簡潔，機身線條俐落，握柄粗細適中，單手拿握時貼合掌心，刷牙時手感穩定。按鍵位置清楚，模式切換操作直覺，不需要額外花時間熟悉。

旅行收納盒內部設有固定槽，可以分別放置主機與刷頭，收進行李箱時位置穩定不亂跑，放在盥洗包裡也不佔空間，日常與外出使用都很方便。

Roommi 掃震電動牙刷設計｜貼近貝氏刷牙法的掃震設計

Roommi 智慧Pro 掃震電動牙刷採用的是掃震設計。掃震並不是單純的高速震動，而是結合左右擺動的掃動感。刷頭在牙齦邊緣移動時，會形成接近 60° 的擺動幅度，讓刷毛自然貼近牙齦線的位置。這樣的設計讓刷牙時更容易維持正確角度，只要順著牙齒排列慢慢移動，就能像貝氏刷牙法一樣，透過細微震動清潔牙齦溝。

過去刷牙時，我總是容易忽略牙縫兩側。使用幾天之後，我開始特別留意這些位置的清潔感。刷完牙後，用舌頭輕輕滑過牙齒邊緣，能感覺到比較平滑，也比較清爽。原本覺得難以清潔的角度，現在變得更穩定，也更容易掌握。透過 Roommi 智慧Pro 掃震電動牙刷的掃震設計，我能更貼近醫生建議的貝氏刷牙法，維持日常的口腔衛生。

Roommi 電動牙刷模式分享｜貼近日常需求的四種刷牙模式

Roommi 智慧Pro 掃震電動牙刷共有四種模式，操作方式相當直覺，只需要透過按鍵切換即可，不需要額外花時間熟悉。我使用時，會依照當天牙齦的狀態與清潔需求來調整模式，而不是固定只用一種設定。

剛開始使用 Roommi 智慧Pro 掃震電動牙刷時，因為還在適應，我大多會選擇敏感模式。這個模式的震動節奏較溫和，刷牙時手感穩定，讓牙齦有足夠的適應時間。日常多數時候，我會使用清潔模式，清潔力與舒適度之間取得平衡，適合每天早晚固定使用。

如果前一天喝了咖啡或茶，我會切換到亮白模式。這個模式採用純音波設計，刷完之後牙齒表面會有較滑順的觸感。當想加強清潔時，則可以使用強勁模式，震動感較為集中，適合偶爾搭配使用，維持口腔的潔淨。

這四種模式讓刷牙過程更有彈性，可以隨著每天的口腔狀態做調整。我很喜歡這種貼近當下的設計，既可以讓清潔變得更細緻，也更容易長期維持。

Roommi 電動牙刷刷頭分享｜依飲食與狀態替換的清潔方式

Roommi 智慧Pro 掃震電動牙刷附有兩款刷頭，分別是標準日常型與呵護清潔型。兩款刷頭都採用高密度細軟刷毛，刷毛外層以矽膠包覆，在刷牙時可以減少震動直接碰觸牙齒與牙齦的不適感。

平日早晚刷牙時，我多半使用標準日常型刷頭。早上準備出門前，我會搭配清潔模式刷完整個口腔，沿著牙齒一顆一顆移動。刷毛貼在牙齒表面時很穩定，不會有明顯的刺感。晚上刷牙時，也會使用這一款完成基礎清潔，包括牙齦邊緣與牙齒外側的位置。

如果前一天吃了燒烤、喝了咖啡，或是覺得牙齒表面有殘留感，我會換成呵護清潔型刷頭。C 型刷毛設計搭配無銅植入工藝，放上牙齒時可以貼合齒面弧度，刷牙時我會沿著牙縫兩側慢慢移動。搭配掃震模式使用，刷完後用舌頭滑過牙齒表面，可以感覺到較為平滑的觸感。

兩款刷頭我會依照飲食與當天狀況替換，早晚日常清潔使用標準型，飲食較重或想多清潔一次時換成呵護型。

高續航電動牙刷使用紀錄｜大容量電池與 IPX8 防水設計

我很喜歡 Roommi 智慧Pro 掃震電動牙刷的長效續航。內建 1200mAh 電池，每次使用 Type-C 充飽電之後，在早晚各刷一次、每次約兩分鐘左右的情況下，大約可以使用 45 天。出門旅行時，我會把牙刷放進附贈的收納盒，短天數外出通常不需要另外攜帶充電線，行李整理起來也比較簡單。

這隻電動牙刷的防水等級為 IPX8。刷牙後，我會直接在水龍頭下沖洗刷頭與機身表面，按鍵區域接觸水流也能正常使用。清洗完成後擦乾放回盥洗台即可，平時放在洗手台旁，也不需要特別擔心進水問題。

Roommi 智慧Pro 電動牙刷評價｜改善牙縫清潔，貼近貝氏刷牙法的日常選擇

從被醫生提醒牙縫兩側與牙齦邊緣清潔不夠徹底，到現在能更穩定地維持刷牙角度，Roommi 智慧Pro 掃震電動牙刷讓我在刷牙時，透過掃震設計可以輕鬆使用貝氏刷牙法維持口腔衛生。

四種模式與兩款刷頭的搭配，讓我可以依照每天的飲食與口腔狀態做調整。加上長效續航與 IPX8 防水設計，使用上不需要反覆充電，也能直接沖水清潔，日常維護相對簡單。

如果你也常覺得牙縫刷不乾淨，或是牙齦邊緣容易被忽略，希望找到一款能協助維持刷牙角度、同時操作簡單，擁有超大電池容量的電動牙刷，Roommi 智慧Pro 掃震電動牙刷會是一個值得推薦的選擇。

品牌資訊

