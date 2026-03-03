2026-03-03 17:24 女子漾／編輯許智捷
劇荒救星來了！紅果口碑短劇TOP10盤點 《盛夏芬德拉》、《念念有詞》爆款全上榜
長劇追不完、甜寵套路看膩，短劇反而成了不少觀眾的救命清單。紅果2025年度口碑短劇排行榜，從仙俠、民國諜戰到重生權謀與反套路愛情，全榜單題材跨度驚人。若你最近正在劇荒，這份去年度人氣與口碑兼具的前10名清單，或許正好補上你的待播空窗。
以下帶你盤點年度代表作，有沒有遺漏的好作品呢？
紅果短劇年度大賞TOP10：《雲渺1：我修仙多年強億點怎麼了》
無戀愛仙俠反而更出圈
《雲渺》系列已推出至第五季，故事主軸圍繞神女雲渺與僕從周浮生共同守護天道的使命展開。相較多數仙俠劇將情感糾葛置於核心，該系列刻意淡化愛情線，改以契約主僕關係為敘事重心，形成明顯差異化定位。
作品以高密度情節推進與相對完整的世界觀設定累積固定觀眾群，「清冷神女×忠犬僕從」的人物組合辨識度極高，也成為討論焦點。隨著系列暫告段落，仍有不少觀眾在社群平台敲碗原班人馬再度合作，顯示IP黏著度不減。
紅果短劇年度大賞TOP9：《刺蝟的擁抱》
協議婚姻外衣下的雙向暗戀
改編自小說《野，才帶勁》，劇情圍繞風流醫生與商界女強人之間的情感糾葛展開。兩人因誤會分離，多年後在成年世界再度交集，從試探、防備到重新審視彼此關係，情感鋪陳層層推進。
作品以高密度衝突場景與拉扯式對手戲製造戲劇張力，無論是立場對峙或內心掙扎，都強化了人物之間的情感張力。不少觀眾形容該劇為「虐中帶甜」類型代表作，在短劇市場中累積不小話題。
紅果短劇年度大賞TOP8：《千金謀》
重生大女主不談戀愛只搞事業
《千金謀》以重生題材為基礎，卻刻意跳脫傳統甜寵走向。女主重來一次後將重心放在經商與權勢布局，情感並非優先選項；相對地，男主角色呈現較為主動投入的情感姿態，形象反差成為劇情亮點之一。
劇中多句台詞在社群平台被截圖轉發，相關金句一度登上討論熱搜，使作品被視為近年清醒型女性角色的代表案例，在同類型短劇中形成明顯辨識度。
紅果短劇年度大賞TOP7：《悅不負黎明》
雙強救贖設定撐起口碑
以「婚禮當天被背叛的新娘」作為開場設定，女主在情感崩塌之際，遇上背負創傷過往的前臥底警察，雙方在各自的陰影中相遇。故事刻意避開傳統霸總套路，改以雙向療癒為主軸，情感推進節奏相對克制，著重角色內心轉折與信任重建。
播出後憑藉成熟敘事與角色張力迅速累積人氣，兩位主演的化學反應也成為討論焦點，隨即宣布無縫二度合作新作，進一步鞏固觀眾緣。
紅果短劇年度大賞TOP6：《念念有詞》
高反差設定成爆款公式
以「話癆新娘×選擇性緘默總裁」為核心設定，高反差人物組合成為作品突圍關鍵。劇情從契約婚姻展開，隨著相處日常逐步轉向真心投入，情感推進節奏溫和細膩，並未刻意放大衝突，而是在互動細節中建立連結。
兩位主演此前多次合作，已累積固定觀眾基礎，此次再度搭檔也帶動討論度，形成穩定的CP效應。
紅果短劇年度大賞TOP5：《春深鎖玉郎》
女A男O設定刷新古裝套路
故事設定以重生女主為核心，她為掌握權勢布局借子奪權，攝政王則化身落魄書生接近對方，兩人身分與立場形成鮮明對比。角色關係在權謀與情感交織下展開，反差張力成為劇情亮點。
此外，男主的古裝造型在播出後引發討論，不少網友形容其氣質與形象貼近小說描寫，被視為「小說男主具象化」的代表案例之一。
紅果短劇年度大賞TOP4：《心動還請告訴我》
播放量破12億的現象級短劇
以名媛被迫聯姻為故事起點，劇情在婚姻框架下鋪陳角色的掙扎與轉變。作品在畫面呈現上強調光影層次與場景調度，整體質感貼近電影規格。上線10天播放量突破12億，迅速累積討論度。
劇中不僅處理婚姻關係的矛盾與拉扯，也延伸至女性自我意識的覺醒與選擇，使其在年度短劇作品中占有一席之地。
紅果短劇年度大賞TOP3：《攻心為上》
穿越權謀結合腹黑皇帝設定
劇情以女主穿越成原本註定領便當的「炮灰角色」為開端，透過步步為營的布局翻轉命運走向。古裝權謀框架之下，角色之間的試探與博弈形成高張力對手戲，也成為討論焦點。
儘管部分橋段被指出帶有熟悉套路，但角色人設鮮明、人物關係拉扯到位，仍獲不少觀眾肯定，在同類型作品中維持一定話題度。
紅果短劇年度大賞TOP2：《暗潮涌動》
短劇少見民國諜戰類型
以「假扮情侶執行任務」為核心設定，雙特工潛伏行動貫穿全劇，《暗潮涌動》在短劇市場中少見地走向民國諜戰題材。劇中融入審訊對峙、臥底潛伏等高張力橋段，使節奏緊湊且戲劇衝突明確，因此被觀眾形容為「短劇版諜戰片」。
作品上線一週播放量突破5億，並獲得年度精品短劇肯定，在以甜寵為主流的短劇市場中成功以類型差異化突圍。
紅果短劇年度大賞TOP1：《盛夏芬德拉》
播放量44億的年度口碑冠軍
以「清醒女主×克制型總裁」為主軸設定，《盛夏芬德拉》在眾多甜寵短劇中走出不同路線。劇中並未強化霸總式強勢追愛，而是透過角色之間的尊重與對等關係推進情感發展，呈現較為成熟的親密關係樣貌。
作品以「芬德拉玫瑰」作為情感隱喻，對應角色在不同階段的心境變化與成長轉折。全劇累積播放量達44億，在短劇市場中成績亮眼，也因此被不少觀眾視為近年短劇製作質感與敘事完成度兼具的代表作。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower