【評論】是真推理還是真劇本？《怪奇謎案限時破 2》：場景封神、難度升級，但那股抹不去的「演戲感」該如何評價？
睽違了一年多，Netflix 推理綜藝 《怪奇謎案限時破 2》（미스터리 수사단 시즌2） 終於回歸了。看完這一季，人妻我的心情其實蠻複雜的——場景精緻度絕對是韓綜天花板，但隨著成員們越來越「進入狀況」，那種與現實脫鉤的演出痕跡也變得更加明顯。今天我們就來聊聊這部讓人又愛又恨的沉浸式推理節目吧！
《怪奇謎案限時破 2》預告：
鄭鐘然 PD 的野心：搜查隊的換血與化學反應
聊到這部節目，首先必須致敬靈魂人物 鄭鐘然 PD，從《大逃出》、《女高推理班》到《魔鬼的計謀》，他一向以「燒錢不手軟」著稱，這一季也不例外。在成員編制上，第一季的五位元老：李龍真、John Park、惠利、金度勳與 Karina 全員回歸，而原本的李恩智則因為檔期關係，由人氣舞者GABEE 加盟。
GABEE的加入確實為團隊帶來了不同的氣象，她本身就充滿喜感，一開口就綜藝感加倍，但也因為她太過「浮誇」，有時反而加深了整部節目的劇本感。相較之下，John Park 的冷靜分析與 Karina 越來越敏銳的觀察力，依然是團隊中少數讓人感到「真實」的亮點。
※以下涉及《怪奇謎案限時破 2》內容，請斟酌瀏覽※
三大離奇案卷：從極致科技到神祕民俗的感官衝擊
與第一季只有兩個案件不同，第二季誠意滿滿地推出了 「三場大型推理」。 每一案的主題跨度極大，從科幻、超自然到民俗懸疑應有盡有：
1.第一案：BLACK ROOM (블랙룸)
- 大綱概要： 搜查隊被帶往一個充滿科技感的實驗室或設施，調查與人工智慧、黑暗環境相關的神祕現象。
- 精彩重點： 這一案的核心在於「光影」與「黑暗」的切換。成員們必須在視野受限的環境下進行精密操作，那種對未知空間的恐懼感被發揮得淋漓盡致。
2. 第二案：THE OTHER (디 아더)
- 大綱概要： 案件轉向超自然領域，搜查隊必須調查與「他者」或神祕教團相關的連續失蹤事件。
- 精彩重點： 這一案的 NPC 演出極其逼真，營造出一種隨時會被神祕力量吞噬的壓迫感。成員們必須在宗教與科學的夾縫中尋找真相。
3.第三案：白水潭的祕密 (백수담의 비밀)
- 大綱概要： 故事來到名為「白水潭」的偏遠區域，搜查隊要揭開被當地傳說掩蓋多年的驚人祕密。
- 精彩重點： 結合了民俗懸疑風格，場景搭建充滿了古老且陰森的氣氛。這一案非常考驗成員的膽量與對環境細節的拼湊能力。
真心話：沉浸與抽離的拉扯，我們在看推理還是看戲？
這就是我標題提到的「好壞參半」。我個人非常喜歡這種題材，特別是看到那種斥資數億韓元打造的精準機關與真實布景時，內心真的會非常激動。但不可否認的是，在這一季中，成員們的「演技成分」確實變重了。
有時候看著成員們為了配合節目效果而產生的「誇張尖叫」或「刻意的對話」，會讓我瞬間從推理的情緒中抽離。但我後來轉念一想：這不就像我們自己去玩 「密室逃脫」 嗎？
「我們明知道那些牆壁是合板做的、眼前的『屍體』是工讀生扮演的，但如果我們不跟著『演』，這場遊戲就玩不下去了。」
所以我選擇原諒那種劇本感。因為我享受的是那種解謎的過程以及場景營造出的那股戰慄氣氛。雖然知道一切都是安排好的，但看著成員們在壓力之下展現出的高智商解法，依然能帶給我極大的心理快感。
不負責總結：給《怪奇謎案限時破 2》的一個評價
這是一部優點與缺點都非常突出的作品。如果你追求的是純粹、無腳本的硬核推理，你可能會覺得成員們演得太假；但如果你把它當成一場「高質感的互動式電影」，那它絕對能讓你感到物超所值。鄭鐘然 PD 依然證明了他就是這個領域的王者。
