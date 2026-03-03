2026-03-03 15:19 女子漾／編輯許智捷
《玫瑰叢生》值得追嗎？劉宇寧×改編神漫《蟬女》8大看點＋劇情懶人包
2026年春季檔甜寵劇密集上線，《玫瑰叢生》卻走出不同路線。它不主打糖分與浪漫濾鏡，而是聚焦成年人關係中的懷疑、試探與自我成長。故事圍繞一名「鑑情師」展開，在信任與算計之間鋪陳一場心理博弈。
以下整理八大看點，追劇前先預習一下吧！
劇情簡介
該劇改編自漫畫《蟬女》，核心故事圍繞鑑情師李曉兮（王子文飾）與金融精英小貝（劉宇寧飾）的情感發展，描繪兩人從試探到彼此療癒的過程。
對待愛情既認真又小心的李曉兮，與小貝因緣際會相遇，展開一段帶著懷疑與期待交織的戀情。小貝的忠誠與堅定，逐步為李曉兮建立起對親密關係的信心，讓她慢慢克服內心長久以來的不安全感。
同時，小貝也在李曉兮的陪伴與理解中，修補過往留下的情感傷痕，學會放下與珍惜。兩人在守護彼此情感的過程中，看見愛情更真實的一面，歷經考驗與難關，最終完成成長，收穫一段真摯而成熟的感情。
《玫瑰叢生》看點1. 獵奇職業「鑑情師」：愛情裡的蝴蝶效應
女主李曉兮的身分是「鑑情師」，專門受雇測試伴侶的忠誠度。
她透過刻意安排的接觸情境與行為試探，觀察對方在誘惑與壓力下的選擇。這項設定本身具備高度戲劇張力，也使「信任是否可以被驗證」成為貫穿全劇的重要議題。
《玫瑰叢生》看點2. 神級網漫《蟬女》改編
本劇改編自宮緣乾漫畫《蟬女》，原作以細膩的人物心理與多層次博弈聞名。
電視劇版本延續原著的「三方對峙」結構，將委託人、被測試者與鑑情師之間的關係並置呈現，使情感問題不再局限於兩人世界，而是牽動多重立場與動機交織的複雜局面。
《玫瑰叢生》看點3. 王子文挑戰「帶刺玫瑰」
王子文在《玫瑰叢生》中飾演李曉兮，角色設定突破以往都會女性形象，呈現出一名長期遊走於人性邊界、卻逐漸失去安全感的女性。
她在理性判斷與情感牽動之間反覆拉鋸，從原本掌握主導權的「局外人」，轉變為深陷情感漩渦的「局中人」。角色層次的遞進與心理變化，成為本劇重要的表演看點。
《玫瑰叢生》看點4.劉宇寧轉型「避嫌教科書」勇闖寸頭金融圈
劉宇寧在劇中飾演金融圈專業人士「小貝」，角色設定理性克制，與他過往形象有所區隔。
面對層層試探與情感壓力，小貝並未以情緒化反應應對，而是以冷靜與自持回應挑戰。這種內斂的表演方式，提升了角色的真實感，也讓劇中情感對峙更具張力與說服力。
《玫瑰叢生》看點5. 實力派群像：「劇拋臉」蔣欣與關鍵客串高偉光
蔣欣、高偉光等實力派演員的加入，進一步豐富了劇集的人物層次。
不同角色所面對的情感處境各異，涵蓋婚姻裂痕、價值衝突與個人慾望等議題，使故事不再局限於主線發展，而是透過多條支線交織，完整呈現成年人關係的複雜樣貌。
《玫瑰叢生》看點6. 「落地感」改編：聚焦信任危機
相較原著部分具爭議性的情節處理，電視劇版本將敘事焦點轉向「信任如何一步步崩解」以及「成年人在關係中如何做出選擇」。
這樣的改編取向，使故事更貼近當代觀眾在親密關係中面臨的真實處境，也讓劇情討論層面更加現實與深刻。
《玫瑰叢生》看點7. 玫瑰與荊棘的視覺隱喻：美麗背後的危險性
從海報視覺到場景調度，劇集多次運用「玫瑰」作為核心意象。
玫瑰象徵美麗與吸引，同時也暗藏荊棘與傷害。這種視覺語言的反覆呈現，對應劇中愛情關係裡甜蜜與疼痛並存的現實，也強化了作品對情感風險的隱喻。
《玫瑰叢生》看點8. 戳心金句直指現代關係焦慮
劇中多句台詞圍繞信任與懷疑展開，反覆拋出「當關係開始被測試，是否還能回到最初狀態」等提問。
這類對話不僅推動劇情發展，也將討論延伸至親密關係中的界線與成本，使作品在情節之外，增加對現代情感課題的反思層面。
「只要懷疑一旦產生，罪名就已經成立。」
「你騙我的樣子萬般投入，我又怎麼捨得讓你輸？」
「就像精心設計好的陷阱，永遠不會有完美的答案。」
