《星期整聊事｜在乎你有錯嗎?》: 越喜歡一個人，為什麼越不敢要答案？

——仙仙的遲疑，是因為太在乎

夜晚的捷運車廂不算擁擠。 仙仙低頭看著對話框。 那句話她已經打好很久了。

「那我們現在算什麼？」

她反覆讀著，刪掉，又重新輸入。 螢幕亮著，卻遲遲沒有送出。她明明很想知道答案。卻更害怕答案。

01｜其實什麼都感到

仙仙不是沒有察覺。 訊息回覺得到得慢了。 語氣變得客氣。約會從頻繁變成偶爾。她全都知道。只是她選擇假裝沒看見。她寧願相信對方最近很忙，

也不願意正面問一句：「是不是不一樣了？」

因為一旦問出口，關係就會被放到檯面上。而她很清楚，有些關係只要一被定義，就可能消失。於是她維持模糊。模糊，至少還能繼續。

02｜越在乎越害怕失去

喜歡一個人時，人會變得很脆弱。對方的一句話，可以讓她開心一整天。一個冷淡的回應，也能讓她失眠。

仙仙不是沒有想過攤牌。她只是想，如果現在還能維持這樣，是不是就不要打破它。她不是沒有自尊。

只是當在乎變深，自尊就變得很小聲。她寧願忍著不確定，也不願意承受「不被選擇」的明確。

03｜想要知道不想要那種答案

有時候，仙仙會對著天花板發呆。她問自己，如果對方真的說只是朋友，

她承受得住嗎？她心裡其實已經有預感。

只是預感和被確認，是兩回事。模糊讓人焦慮，但也給人希望。而答案，

有時候太乾脆。她不是不要真相。

她只是還沒準備好面對失望。所以她拖著，讓關係停在曖昧的邊緣。

04｜總是替對方找理由

仙仙很擅長替人解釋。對方沒主動找她，她說對方內向。對方沒有提未來，

她說順其自然也很好。她不斷說服自己，只要再等一下，一切會更清楚。可是在等待裡，她越來越不安。她的理性告訴她該問清楚。

她的心卻說，再給彼此一點空間。那份拉扯，不是不懂，而是太怕失去。

05｜沉默其實也是一種保護

仙仙知道，有些問題一旦問出口，關係就不能回頭。她害怕尷尬，害怕疏遠，害怕從此變成「曾經聊得很好的人」。

所以她選擇沉默。沉默讓關係暫時安全。也讓她保留一點想像。

她告訴自己，也許對方也在想同樣的事。也許只是時機未到。

可是越拖，她越疲憊。

因為沒有答案的喜歡，總是消耗更多力氣。

06｜讓人害怕的不是答案而是不被選擇

有一天，仙仙終於明白，她害怕的不是問。而是那個可能的結果。她其實想被選擇。想被確定。想被承認。

當一段關係沒有明確位置，她就會開始懷疑自己。

是不是不夠好？是不是不夠特別？

於是她遲疑。因為她把答案，和自己的價值綁在一起。可是答案，從來只是對方的選擇，不是她的全部。

越喜歡一個人，越不敢要答案。不是因為軟弱，而是太在乎。在乎到，

寧願留在不確定裡，也不想被拒絕。如果有一天你願意問出口，那不是逼迫。那是為自己留一個清楚。喜歡本來就勇敢。只是有些勇敢，需要時間。

延伸閱讀：