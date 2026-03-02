2026-03-02 22:32 新頭條Thehubnews
當「隱性疲勞」成為現代生活常態
生活節奏越來越快，工作與家庭責任層層堆疊。表面上生活、工作運作如常，事情照樣完成，卻很少有真正休息到的感覺。就算放假，身體停下來了，心卻還在轉。
這種卸載不掉的責任感與身心負荷，正逐漸成為現代生活的一種常態，也被稱為隱性疲勞。
什麼是「隱性疲勞」？你可能正在經歷的狀態
隱性疲勞不是突然累垮，而是身體早已長時間累積大量疲勞，卻因責任感、成就感，或腎上腺素分泌，讓人感覺不到明顯的疲憊。
你可能只覺得「有點沒勁」、「提不起勁」，卻怎麼睡、怎麼休息，都恢復不了。疲勞沒有消失，只是被忽略了。
隱性疲勞，常見的生活訊號
隱性疲勞通常不是單一症狀，而是慢慢滲透生活：
心理層面：小事變得特別敏感，對工作與人際的耐心下降
身體感受：常覺得沒力、懶懶的，卻說不上哪裡不舒服
睡眠狀態：睡得淺、熟睡時間變少，或容易醒來
身體警訊：反覆出現腸胃不適、肩頸痠痛、頭痛、耳鳴
倦怠感：假日只想休息，勉強出門後反而更累
當隱性疲勞持續累積
若長期忽略這些訊號，疲勞可能逐漸轉為慢性負荷：
睡再多，仍無法恢復精神
專注力與記憶力下降，工作效率變差
身體容易反覆不適、感冒或痠痛
皮膚與代謝狀態出現明顯變化
這些狀態，不一定需要透過檢測才會出現。
很多時候，只要重新與身體建立連結，訊號其實不難覺察到。
正念：從覺察開始，看見與轉化
美國知名主持人與製作人歐普拉（Oprah Winfrey）在《關於人生，我確實知道》中提到，能夠從事自己擅長、也感到喜樂的工作，本身就是一種幸福；但真正讓人感到完整與安穩的，是有意識地回到當下生活。
歐普拉說：「雙腳踩在地板上，神智清醒地走進浴室洗一個澡，本身就可以是一種「五星級的生活體驗」。而這，與正念覺察不謀而合。
什麼是正念覺察？
正念（Mindfulness），培養覺察的練習，重點不在於放空或排除壓力，而是學習回到當下，留意身體感受、呼吸、情緒與想法的變化。
研究顯示，正念有助於提升自我覺察力、改善情緒調節能力，並降低長期壓力與焦慮反應，讓身心逐漸回到較平衡、穩定的狀態。
正念的核心，不是把壓力推開，而是陪伴自己看清壓力如何影響身心，並學會用更穩定的方式回應生活，代替硬撐、反覆消耗。
透過練習，人能慢慢辨識「其實累了」、「自己還在硬撐」、「我需要一個轉換點」，而不是等到失衡才被迫停下。
用一個白天的時間，讓身心重新轉化
回應現代人對隱性疲勞的覺察與調整需求，華人正念減壓中心規劃了「正念入門一日工作坊」。除了實體課程，也提供線上形式，讓距離限制或無法外出的學員，能在熟悉的空間裡參與練習。
少了通勤時間，多了一份彈性。在自己的生活場域中練習，獲得真正的休息。
課程從生活出發，設計給對正念感到好奇、尚未開始系統練習，或想在繁忙節奏中重新照顧自己的人。一天的時間裡，透過呼吸覺察、身體感受練習與溫和的正念伸展，學習把覺察帶回日常。
重點不在於改變生活，而是慢慢聽見身體的聲音，為長期高負荷的生活型態，找到一種更穩定的調節方式。
活動詳情請見，華人正念減壓中心官網：https://mbsrtw.com/Yhs2R
