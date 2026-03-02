2026-03-02 16:33 女子漾／編輯王廷羽
孫燕姿首攻台北大巨蛋！12年重返台北開唱，演唱會日期、票價、搶票時間全攻略
「天后」孫燕姿正式宣布，將於2026年5月15日、17日登上臺北大巨蛋，舉辦《就在日落以後》台北站。這不僅是她出道以來首度攻上大巨蛋，也是睽違12年再度在台北舉辦專場演出。這篇一次整理孫燕姿台北大巨蛋演唱會資訊，票價、搶票時間與購票方式，粉絲們快收藏。
去年推出新單曲〈飛瀑而下〉，孫燕姿為2026年巡演揭開序幕。這次選在5月回到台北開唱，她透露團隊正密集打磨節目結構與舞台視覺，希望在大巨蛋空間裡呈現更完整的聲音層次。從〈天黑黑〉、〈開始懂了〉到〈我懷念的〉，她的歌曲陪伴無數人走過青春與低潮。場地升級為大巨蛋，也讓歌迷期待再次感受萬人合唱的震撼瞬間。
孫燕姿《就在日落以後》台北大巨蛋演唱會資訊一次看
《國泰世華銀行 孫燕姿〈就在日落以後〉巡迴演唱會》台北站演出日期：2026 年 5 月 15 日（五）、5 月 17 日（日）
演出地點：臺北大巨蛋
演出時間：（五）7：30、（日）6：30
票價區間：NT$ 6,380 / 5,880 / 5,380 / 4,880 / 4,380 / 3,880 / 2,880 / 2,380
身障優惠票價：NT 2,940 / 2,690 / 2,440 / 2,190 / 1,940
演唱會視線遮蔽
臺北大巨蛋部分看台前排座位（含部分第1至第3排）因設有安全欄杆與防護牆，視線可能受影響，購票前請審慎評估，現場不接受以視線問題為由退票或換位。特1、特6、102、103、112、114、123、124、202、203、223、224等區域，可能因舞台設計或設備位置導致主舞台視線不完整，請確認可接受再行購票。除上述區域外，如入座後發現視線受阻，須於開演10分鐘內向工作人員反映，逾時視為同意座位安排。
孫燕姿演唱會售票時間與購票方式整理
1. CUBE 信用卡卡友優先購票
優先購票時間：2026/03/18 (三) 12:00 ~ 23:59
售票平台：KKTIX 指定專區
優先購票僅開放票價前四高票種，僅限國泰世華 CUBE 信用卡卡友，且已完成實體卡開卡者。優先購票僅限透過 KKTIX 官網，每一會員每場限購4張。國泰世華CUBE信用卡卡友，在驗證頁面，請輸入卡號前8碼。
2. Live Nation 會員預購
預購時間：2026/03/19 (四) 12:00 ~ 23:59
售票平台：KKTIX
會員可於指定時間進入預購場次購票，購票前請確認會員資格與帳號資訊。
3. 全面開賣
全面開賣時間：2026 年 3 月 20 日 12:00
售票平台：KKTIX
全面開賣當天需先完成指定答題流程，才能進入選購畫面。建議提前登入帳號並完成會員資料確認，以免影響購票。
4. CUBE追光同行套票
時間：2026/03/20 (五) 12:00～23:59
售票平台：國泰世華指定專區
孫燕姿首攻台北大巨蛋！必聽歌曲推薦
《天黑黑》
《遇見》
《我懷念的》
《開始懂了》
《我不難過》
