▋2026 遺產稅大地震：當「聰明」變成一種需要繳稅的奢侈









老林去年幹了件他覺得超級天才的事——把幾十億的股權和房子，咻的一聲全移到老婆名下。那個得意啊，在私人招待所泡茶給律師喝的時候，眼神都在發光。他盤算著：這下遺產總額變小了，等哪天他掛了，老婆還能用「剩餘財產差額分配請求權」再挖一筆出來。雙重節稅，完美。

然後 2026 年新法來了。

茶還沒凉，他的「財富護身符」就變成「繳款通知書預告函」。那感覺，大概像花了三年拼完一萬片拼圖，最後發現盒子上印的是別的圖。看過太多業務員犯同一個錯：不是規劃做錯，是從沒讓客戶說出真正的擔憂。老林們買的不是節稅，是確定感。但 2026 年後，確定感是最貴的奢侈品。

第一個劇變：配偶贈與的現形記

「死亡前兩年贈與配偶」過去是財富傳承界的國民美食——大家都吃，都以為很健康。邏輯很迷人：錢轉出去，遺產變少，稅也跟著少。老婆拿著這筆錢，等你走後還能再主張一次財產分配，買一送一。2026 年新法拆了這個禮包，裡面裝的不是驚喜，是帳單。

死亡前兩年內贈與配偶的財產，現在視為「現存財產」，計算配偶剩餘財產差額分配請求權時，全數納入回推。翻譯成人話：你以為搬出去的積木，稅務機關幫你搬回來了，還順便數清楚有幾塊。

銀行端看過太多「組合式銷售」——信託搭保單、保單搭贈與，包裝成一站式解決方案。都很會賣，但沒人告訴客戶「兩年後法律變了怎麼辦」。很多長輩做規劃時特別強調「專業」。付大筆諮詢費，找名氣響亮的律師，做厚厚的規劃書，開會用「架構」這種聽起來很厲害的字眼。結果呢？新法上路後，這些「專業」全變成「精準的資產盤點清單」，直接送進國稅局資料庫。

認識一個阿伯，七十歲，去年剛做完規劃，還拍影片傳給兒子炫耀。現在每天盯新聞，表情像買股票遇到熔斷。「白忙一場」的感覺，比虧錢還窒息——連抱怨的對象都找不到，畢竟這是你自己選的。這變革最狠的地方不在多繳多少稅，是揭露了一個事實：過去我們以為的「合法節稅」，其實只是「法律還沒想到怎麼抓你」。法律想到了，你的聰明就變成標靶。

第二個劇變：納稅義務人的去中心化災難

舊制時代，家族有遺囑執行人，這人就是人形擋箭牌。稅務問題找他，申報延遲找他，罰款也找他。其他繼承人躲在後面，裝沒事，裝不熟，裝自己在國外信號不好。

2026 年後，擋箭牌被撤了。納稅義務直接落在繼承人身上。

這是被嚴重低估的心理核爆。想像四個兄弟姐妹，平常過年過節勉強見面，對話停留在「媽身體還好嗎」。突然間，必須共同決定誰處理幾千萬稅金，誰承擔申報責任，誰面對天價罰款。這場景的張力，堪比把四隻貓關同一個籠子，然後告訴牠們只有一個能出去。

看過一個案例，三個孩子，老大住美國，老二在台灣照顧父母，老三做生意失敗欠一屁股債。舊制時找了遺囑執行人（老二的會計師朋友），所有麻煩事丟給他，三兄妹維持脆弱和平。新制下，和平瞬間瓦解——老三根本繳不出他那份稅金，老大覺得沒拿多少財產憑什麼扛責任，老二滿肚子委屈，覺得照顧父母最久還要被拖累。

法律從「保護弱者的屏障」變成「逼迫人性現形的顯微鏡」。平常被禮貌和距離掩蓋的猜忌、算計、積怨，會在稅金數字前全部攤開。最可怕的是，你沒有選擇不面對的權利——除非你想讓罰款像滾雪球越滾越大。

財富傳承最大的風險，從來不是稅率，是人。法律把所有人拉到同一個火線上，你會發現有些家人是戰友，有些是未爆彈。2026 年後，你沒時間慢慢分辨了。

第三個劇變：多數決的民主暴力

這是我覺得最精彩、也最心寒的改變。

舊制下，繼承人要動用被繼承人存款繳稅，必須全體同意。這造就一種奇特權力結構：只要一個人不爽、不簽字、不出錢，整個家族銀行遺產就被凍結，大家抱在一起沉下去。「少數綁架多數」的戲碼，在業界看了二十年。2026 年新法引進多數決：過半數繼承人同意，且繼承份額超過一半，就能直接動用存款繳稅。表面上看，這是解決資產流動性的德政。終於不用被那個黑羊親戚綁架了，趕快把稅繳一繳、錢分一分，皆大歡喜。

但等等，這裡有個被忽略的黑暗面。

否決權被沒收，權力天平劇烈傾斜。過去躲在角落、試圖用不簽字勒索家人的黑羊，籌碼一夜之間變廢紙。聽起來很爽對吧？活該嘛，誰叫他要鬧。

但再想一層：如果那個黑羊其實有苦衷呢？如果他覺得遺囑不公平、覺得被長期忽視、覺得其他兄弟姐妹聯手欺負他，而拒簽是他唯一發聲的方式呢？

新法把這個發聲管道堵死了。多數派更輕易主導一切，少數派連玉石俱焚的權力都沒有。這不是公平的勝利，是效率對異議的碾壓。

見過一個案例，小女兒長年照顧失智母親，其他三個兄弟都在國外。母親過世後，遺囑把大部分財產給長子，因為他是「傳宗接代」的。小女兒覺得委屈，拒絕簽字同意動用存款繳稅。舊制下這是僵局，但也是無聲抗議；新制下，三個兄弟聯手投票，直接略過她意見，把稅繳了，錢分了，然後把她踢出家族群組。

效率提升是真的，但同時開啟了多數暴力的大門。法律把流動性置於異議權之上，假設所有繼承人都理性且善意——任何有過家庭的人都知道，這假設有多天真。

那麼，該怎麼辦？

觀眾記住的不是知識，是「原來如此」的瞬間。2026 年新法最大的原來如此是：原來過去我們都在解決錯的問題。

寫到這裡，你可能期待我給三點建議或五步驟檢核表。但說真的，如果財富規劃還停留在「找個厲害律師設計架構」這層次，任何建議都救不了你。

2026 年不是換了遊戲規則，是把遊戲機砸了，換成你沒玩過的版本。過去相信專業分工——你管賺錢，律師管節稅，會計師管報稅，大家各司其職。現在這邏輯破產了，因為法律變化速度超過專業更新速度，也因為人性複雜度無法被任何架構完全預測。

真正有用的態度是這樣：

承認自己不知道。老林的悲劇不在於做錯規劃，在於他太確定自己是對的。那種志得意滿的狀態，是財富傳承中最危險的訊號。

把溝通當成資產來管理。不是過年吃飯的閒聊，是正式的、有紀錄的、關於「如果明天我發生意外」的對話。這很尷尬，但比起事後在律師事務所互相指責，這點尷尬便宜多了。

接受不完美的方案。沒有任何規劃可以同時最大化節稅、最大化公平、最大化和諧。你必須選擇優先順序，然後接受其他方面的損失。試圖全都要的人，最後通常什麼都得不到。

最怕聽到客戶說「你幫我設計一個完美的規劃」。完美是靜態的，法律是動態的。2026 年的教訓是：與其追求完美的架構，不如建立可以對話的家族系統。

財富傳承最終考驗的不是你有多會算，是你敢不敢直面那些不願意面對的關係、對話和決定。法律可以改，稅率可以變，但人性的貪婪、恐懼和愛，永遠都在那裡。

2026 年後，這場考試確實沒有補考機會。但多數人還沒發現——鈴聲已經響了。