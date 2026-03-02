2026-03-02 15:05 女子漾／編輯ANDREA
蜘蛛人湯姆霍蘭德、千黛亞低調完婚！浪漫戀愛史一次看太甜蜜
粉絲們翹首盼望的蜘蛛人CP終於修成正果，湯姆霍蘭德（Tom Holland）和千黛亞（Zendaya）已經秘密結婚的消息，近日由千黛亞的造型師好友勞羅奇（Law Roach）在2026美國演員獎紅毯上親口證實，讓全球影迷又驚又喜。
這對好萊塢金童玉女的感情故事，從螢幕假戲真做開始，經歷公開戀情到訂婚，如今低調步入婚姻殿堂，堪稱浪漫教科書級別。
相識起源：蜘蛛人片場的火花
湯姆霍蘭德和千黛亞的緣分，源自2016年拍攝漫威大片《蜘蛛人：返校日》（Spider-Man: Homecoming）。當時，湯姆飾演高中生彼得·帕克，千黛亞則是他的螢幕女友MJ，兩人一見如故，拍攝期間就常在社群分享幕後合照，互誇對方專業又有趣。
起初，外界以為他們只是好友，但2021年兩人被拍到在洛杉磯街頭熱吻，正式公開戀情。湯姆事後受訪時說：「我們一直很低調，但這就是我們的故事。」從那之後，他們不時在紅毯或日常出街牽手放閃，卻總是避談細節，維持神秘感。
甜蜜升溫：求婚時刻曝光
感情穩定後，2024年聖誕節與新年假期，湯姆向千黛亞求婚成功。他先徵得千黛亞父親Kazembe Ajamu Coleman的祝福，然後在女方家裡的私人場合單膝下跪，送上價值約1600萬台幣的枕形鑽戒。
2025年1月金球獎，千黛亞戴著這枚戒指現身，左手無名指閃耀全場，消息人士證實是訂婚象徵。同年9月，湯姆在座談會上溫柔糾正記者，將「女朋友」改口為「未婚妻」，甜翻現場。
儘管外界猜測婚禮何時辦，千黛亞的造型師勞羅奇早前透露，兩人工作排到2026年，恐怕得等等。不料，時間快轉到今年，千黛亞手上訂婚戒換成簡單金色素戒，已隱隱暗示已婚狀態。
婚訊確認：紅毯上的意外驚喜
3月1日，第32屆美國演員獎頒獎典禮紅毯，勞羅奇接受Access Hollywood訪問時直球爆料：「湯姆和千黛亞已經結婚了，婚禮已舉行，你們錯過了！」記者追問真假，他笑回：「千真萬確！」這番話迅速登上熱搜，粉絲直呼不敢信。
據悉，婚禮極度低調，沒有公開照片或派對，甚至連親友圈都鮮少提及。勞羅奇先前就暗示千黛亞會是「秘密新娘」，如今兌現預言。目前兩人經紀人尚未正式回應，但多方媒體一致報導這消息可靠。
從片場到終身伴侶
2016：拍《蜘蛛人：返校日》相識，幕後互動超甜。 2021：街頭熱吻公開戀情，粉絲尖叫。 2024年底：聖誕求婚，獲家人祝福。 2025：金球獎秀戒、湯姆認「未婚妻」。 2026：低調完婚，好友紅毯證實，湯姆曾說千黛亞是他「最有魅力的人」，千黛亞也讚他支持自己事業。婚後兩人仍忙於《沙丘》續集和湯姆的動作片，預計繼續低調幸福。
