《星期整聊事｜為什麼沒有人懂我》: 為什麼你總是吸引到需要被照顧的人？

——沐沐的溫柔，總是用在忘記自己身上

咖啡廳的角落，午後的光有點刺眼。 沐沐坐在窗邊，對面的人正在說著最近的低潮。 工作不順、家人誤解、未來迷惘。 她一邊點頭，一邊遞紙巾。

她很自然地問：「那你現在最需要的是什麼？」

她總是知道該怎麼安撫人。只是沒有人問過她，她需要什麼。

01｜下意識去接住別人的情緒

沐沐不是刻意要當誰的支柱。只是當有人難過時，她會很快察覺。一句語氣變了，一個眼神閃躲，她都能讀懂。於是她主動問候，主動傾聽，主動陪著對方走過低潮。她其實也有自己的煩惱。但當別人情緒湧上來時，她的事就被往後排。

她告訴自己，等對方好一點再說。久而久之，她習慣把「理解別人」放在第一順位。卻很少讓別人理解她。她吸引到需要被照顧的人，也許不是因為對方脆弱，而是她太會接住。

她開始問自己，是不是她只會選擇這樣的人？

是不是她的溫柔，其實是一種過度付出？

她不想變得冷漠，卻也不想再耗盡自己。她終於明白，吸引到需要被照顧的人，也許和她願意無限給予有關。當界線模糊，依賴就會成為常態。

02｜把「被需要」當成存在的證明

有一段時間，沐沐發現自己總在關係裡扮演同樣的角色。對方迷惘，她給方向。對方焦慮，她給安定。對方失落，她給陪伴。

她不是沒有感覺。只是當對方依賴她時，她會有一種被確認的安心。好像只要她還有用，這段關係就不會消失。她不曾明說，但內心深處其實很害怕被拋下。

於是她努力成為不可或缺的人。哪怕那份努力，讓自己慢慢耗損。有些吸引，不是命運安排。是我們無意識裡，在尋找熟悉的位置。

03｜以為愛就是照顧別人一輩子

沐沐曾經談過一段很累的感情。對方情緒起伏大，對未來沒有方向，

總是說：「還好有妳。」

那句話讓她心軟。也讓她停不下來。她陪著規劃履歷，陪著熬夜談理想，陪著處理家庭衝突。她以為這樣就是愛。

直到某天她生病，對方卻說自己壓力很大，需要她體諒。那一刻，她才突然發現，她從來沒有真正被照顧過。她吸引的不是壞人。只是那些習慣依賴的人，剛好遇見了她。

04｜習慣獨自堅強讓人忘了她

沐沐很少崩潰。就算情緒低落，她也會自己消化。朋友覺得她成熟、穩重，好像什麼事都能處理。但她的穩定，讓人忽略了她其實也需要依靠。當一個人總是很能扛，

別人就不會主動分擔。於是她在關係裡，慢慢成為那個永遠清醒的人。她不是不想軟弱。只是怕一旦倒下，沒有人接住。久而久之，她吸引來的，都是還在找依靠的人。因為她看起來，太像一個安全的港口。

05｜開始懷疑是不是自己有問題?

某個夜晚，沐沐躺在床上回想過去的關係。她忽然意識到，怎麼每一次，對方都在等她拉一把。

06｜學會照顧自己關係才開始改變

後來，沐沐嘗試做一件不太習慣的事。當對方傾訴時，她不再急著解決。她只是聽，卻不主動承擔。

當對方說「沒有妳我不行」，她不再把那句話當讚美。她開始問自己，這段關係裡，她是否也被同樣地對待。

她沒有突然變得強硬。只是慢慢把一部分溫柔，留給自己。奇妙的是，當她不再無條件撐著，有些人自然退開。而留下來的，是能一起分擔的人。吸引什麼樣的人，有時和我們如何對待自己有關。

你總是吸引到需要被照顧的人，也許不是因為你倒楣。而是你太習慣把自己放在後面。溫柔不是錯。願意付出也不是問題。

只是當照顧別人變成唯一的方式，心會慢慢失衡。

你值得被需要，也值得被照顧。當你不再用耗盡自己來維繫關係，真正能同行的人，才會出現。