【劇評】是救世主還是殺人魔？Disney+《死亡之花》：當法律淪為擺設，我選擇支持「以暴制暴」的華麗救贖！

Disney+ 今年度第一部原創劇，祭出了這部震撼人心的驚悚故事——《死亡之花》（Bloody Flower / 블러디 플라워）。 這部劇雖然只有短短 8 集，但探討的議題重量卻足以讓人思考一整年。 在這個正義難伸的時代，這部劇直接把「私刑正義」與「醫學倫理」推向極致，看完真的會讓人熱血沸騰又心碎不已。

《死亡之花 BLOODY FLOWER》預告：

演技派大集結：驚悚大師與「怪物新人」厲雲的巔峰對決

首先來聊聊這部劇的強大背景。執導本作的是曾執導《Love & Wish》的韓允宣導演，而劇本則是由高俊錫編劇執筆；製作團隊將 2023 年獲得優秀劇本大獎的精彩故事影視化，節奏極其緊湊，毫無尿點。改編自李東健的同名小說，講述了一個以人體實驗的名義殺害無數人的連環殺人魔，和為了生病的女兒想要救他的律師及一定要法治他的檢察官之間的故事。

演員陣容更是這部戲的定海神針。男主角厲雲徹底撕掉了過往「清爽美男」的標籤，化身為冷酷卻帶有神聖感的連環殺手李宇謙。 他的眼神中充滿了對世俗的蔑視與對生命的偏執，演技層次令人驚艷。 與他對戲的是國民爸爸成東鎰，他飾演為了拯救腦瘤女兒不惜替殺手辯護的律師朴漢俊，將那種身為父親的絕望與掙扎演得入木三分。 加上實力派女神琴世祿飾演嫉惡如仇的檢察官車怡妍，三位主角在法庭與倫理邊緣的角力，氣場強大到讓人不敢呼吸。

※以下內容涉及《死亡之花 BLOODY FLOWER》劇透，請斟酌瀏覽※

殺了 17 個罪犯卻能拯救全人類？這場「魔鬼的交易」你玩不玩？

故事的大綱非常挑釁：一個殺死 17 名重刑犯的連環殺人魔李宇謙被捕後，震驚全球的不是他的殘暴，而是他掌握的祕密。 宇謙宣稱他在進行「人體實驗」的過程中，發現了能治癒癌症等所有不治之症的「靈藥」，而這個技術只存在於他的腦袋裡。 他以此作為籌碼：如果法律判他死刑，那麼這項造福全人類的醫療奇蹟也將隨之消失。

這就是全劇最精彩的重點：一個奪走 17 條人命的「魔鬼」，竟然成了全世界絕症患者最後的「上帝」。 律師朴漢俊為了女兒的生機，必須在法庭上將殺手包裝成救世主；而檢察官車怡妍則堅持法律底線，認為殺人就是殺人，罪惡不能被「貢獻」所掩蓋。 這種極端的矛盾，讓觀眾每一集都在問：到底誰才是對的？

正義的界線在哪裡？主角的行為究竟是救贖還是偽善？

深入解析這部作品，它想傳達的核心訊息極其辛辣：

「如果法律無法保護弱者，那麼私刑是否具備正當性？」

李宇謙所殺害的對象，全都是在社會中犯下滔天大罪卻鑽法律漏洞逃脫的罪犯。 他將這些「垃圾」廢物利用，轉化為研發藥物的實驗品。

這部劇逼著我們思考：當法律在權力與金錢面前低頭時，李宇謙這種「以惡制惡」的手段，難道不是一種更高層次的社會秩序重組嗎？ 雖然他在道德上被視為瘋子，但他的行為確實從根源上清除了一些社會毒瘤，並試圖給予絕望者希望。 主角的行為是對是錯，取決於你站在被害者的家屬角度，還是站在引頸期盼奇蹟的病患立場。

真心話：當正義遲到太久，我選擇為李宇謙的「死亡之花」喝采！

最後，分享我的個人影評。老實說，我個人一向是**「以暴制暴」**的忠實擁護者。在這個權勢可以遮天的社會，所謂的法律往往只能保障那些買得起法官的人，而一般平民在遭受傷害後，卻只能得到一句冷冰冰的「依法處理」。

正向評價：

我非常欣賞劇中李宇謙那種冷徹的執行力。看到他親手處決那些罪該萬死的罪犯，並用他們的軀殼去換取拯救可憐患者的機會，我真心覺得「合情合理」。既然社會的法律無法真正保障善良的人，那麼由一個強者站出來扮演黑臉、清除垃圾並提供救贖，這才是最直觀的社會正義。

負向（心碎）部分：

這部戲最讓我難受的，莫過於最後那個悲傷的結局——男主角李宇謙最後還是走向了死亡(?真死了嗎?) 看著最後一點希望隨著他的離去而熄滅，那種社會體制終究扼殺了「必要之惡」的空虛感，真的讓人心碎。

總結來說，《死亡之花》是一部充滿痛感與哲思的傑作。它揭示了法律的無能，也挑戰了我們的道德底線。如果你也厭倦了那些正義必勝的童話，這部戲絕對是你的靈魂解藥！

