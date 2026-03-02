2026-03-02 08:36 跟著KarenW.品味人生
塔羅牌怎麼學？Karen實際上過的「狂想塔羅解密認證課程」學習心得與進修分享
老實說，在報名這堂課之前，我其實也卡在一個很微妙的狀態。
對塔羅牌有興趣、買過牌、看過書，也上網看了不少老師的分享，但始終覺得
「我好像懂一點，但又說不上來自己到底真懂還是裝懂。」
如果你正在：
✔ 想進修塔羅牌
✔ 想真正了解塔羅牌在做什麼
✔ 想學會如何用塔羅整理想法、觀點與狀態
那這篇文章，可能會跟你很有共鳴。
我一開始被吸引的，其實不是「認證」這兩個字，而是這個課程對塔羅的定位。
🔮 用 78 張牌探索自我潛意識
不是神秘化，也不是過度包裝預測，而是把塔羅當成一個「理解人心與狀態的工具」。
對我來說，這一點非常重要。
因為我想學的，不是「算準不準」，
而是：
👉 我能不能看懂牌在回應什麼？
👉 我能不能用牌來整理自己的混亂？
👉 我能不能在不給結論、不給指令的前提下，好好陪一個人看清當下？
課程內容給我的最大感受：它不是在教你背牌義
這堂課最顛覆我的一點是：
老師一直在提醒我們👉不要急著給答案。
老師IG https://www.instagram.com/fantasy0822/
在狂想塔羅解密的學習過程中，你會大量練習：
• 如何從牌面元素出發，而不是死背關鍵字
• 如何用提問，引導對方看見狀態，而不是替對方下判斷
• 如何分辨「直覺感受」與「自我投射」
這讓我第一次意識到，
原來學塔羅，是學會靜心、觀察、與覺察。
實際上課體驗：很扎實，也很人性
我自己很喜歡的一點是：
這堂課不是那種「聽完就算了」的類型。
課程裡有大量實際拆牌、練習解讀、互相觀摩的過程，而且氣氛是非常平和且安全的，不會被要求一定要「講得多厲害」。
就算只說得出一句模糊的感受，老師也會帶著你回到牌面，一起找線索。
那種感覺很像：
不是被教，而是被陪著理解。
❤️🔥 可免費複訓，對學習真的差很多 ❤️🔥
這一點我一定要特別說。
因為塔羅真的不是一次就會的東西。
很多理解，其實是隔一段時間、再回來上一次課，才「突然對齊」。
能夠免費複訓，對我來說不是附加價值，而是學習品質的關鍵。
每一次重聽，基本上都會發現：
啊，原來之前卡住的地方，是因為我當時的狀態不同。
老師IG https://www.instagram.com/fantasy0822/
這堂課適合誰？
如果你是以下其中一種人，我會很誠實地說：可以考慮。
• 想系統性學習塔羅牌，而不是片段吸收
• 對「人心、狀態、選擇」這些議題有興趣
• 想把塔羅當成一種理解工具，而不是神秘答案機
• 希望培養第二技能，但不想走浮誇路線
它不是速成課，也不會保證你變成誰，但它會給你一套可以長期使用、反覆內化的理解方式。
老師IG https://www.instagram.com/fantasy0822/
Karen的真實心得總結
學完狂想塔羅解密後，我最大的收穫不是「我會占卜了」，
而是：
我更知道，什麼時候該提問，
什麼時候該停下來，
什麼時候該協助自己（對方）把焦點放回自己。
對我來說，這是一門；
從塔羅開始，卻不只停在塔羅的學習。
如果你也正在找一個
能陪你慢慢走、而不是急著給答案的學習系統，那這堂課，值得你花時間了解。
搜尋🔍LGT狂想塔羅解密
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數