氣勢磅礡的最新主打〈GO〉！BLACKPINK 真的已經是女團的 next level 啦！

2026-03-02 13:00 睿忒
Hi there，在BLACKPINK去年釋出了單曲〈JUMP〉(2025) 之後，過不久就預告了最新的迷你專輯《DEADLINE》(2026)，儘管包含〈JUMP〉在內只有五首歌，不過對於已經等待新歌已久的粉絲們，或許也只能以此來安慰自己聊勝於無了。專輯在上週發行後的最新主打歌〈GO〉(2026)，有別於BLACKPINK之前常見的酷帥颯爽風格，這次採用了非常有科技感及未來感的合成器電音路線，雖說看起來和很多人期待的唱跳印象有所出入，不過卻也展現出了不同於以往的氣勢。


在〈GO〉當中，BLACKPINK 四人都參與了創作，這也是四人在發展各自音樂事業後可以想見的情形，而在製作團隊中更請到了Coldplay的主唱Chris Martin加入，因此這一切的準備都讓人覺得非常有意義，可以說這次除了公司為了詬病的宣傳部分，其他方面的品質都是很高規格的，所以在歌曲正式釋出之前就已經獲得了非常廣大的期待，而歌曲在釋出後，也毫不意外地以這樣一種實驗性的曲風在正、反兩面都獲得了很多的討論，可以說是在話題方面 BLACKPINK 從來不落人後。


在歌曲的開頭，原以為這次難道要破天荒地用抒情歌當作主打嗎？後來才發現原來就只是鋪墊，真正精彩的高潮段落很快就出現了。這次最讓我驚喜的，應該是在歌唱的部分吧，除了一如既往穩定發揮的ROSÉ，沒想到一向聲線平和的JISOO也唱出了極大的氣勢，再搭配上負責饒舌的LISAJENNIE就更添酷勁了，不得不說這四副嗓音是真的非常地契合啊！在〈GO〉被效果器填得滿滿的情況下，依舊很突出人聲的部分。


在〈GO〉的副歌部分，或許就是讓不少原有粉絲不習慣的地方，如果是依 BLACKPINK 以往的主打歌曲，副歌就是他們拿出態度來唱跳的段落，但這次因為是電音曲風，因此副歌的很大一部分都被效果器佔據了，並且並不是很常見電音類型，而是聽起來有些撕裂、拉扯的效果音，所以假如是期盼聽到典型 K-Pop 的粉絲也許就會有點失望了。


via BLACKPINK's YouTube
via BLACKPINK's YouTube


via BLACKPINK's YouTube
via BLACKPINK's YouTube


在 MV 部分看得出來下了重本，光是特效就看起來非常有電影的質感，不管是從預告就出現的划槳鏡頭，或是到正式釋出後所出現的所有誇張、超現實的畫面，都代表了導演對於這首歌給出的印象，而 BLACKPINK 四人也都消化得非常好，不僅演出了所需的氣場，同時也讓大家看到了四種截然不同的個人風格，這真的是令人輕鬆地就感受到頂級女團的威力了。


關於〈GO〉的 MV，除了四位團員的演繹，在特效部分是很多人討論的重點之一，目前網路上也沒看到有什麼人將整部 MV 完整的解析，我們只知道的是，在影片裡用船槳、鯨魚、脊椎等各種意象，湊出了 BLACKPINK 想在歌曲中表達、關於自身成就的那份自信，所有的特效動畫就好像是他們一路走來的風浪一般，無論多麼地奇異，他們所航的那葉扁舟仍舊無所畏懼地勇往直前。


via BLACKPINK's YouTube
via BLACKPINK's YouTube


via BLACKPINK's YouTube
via BLACKPINK's YouTube


在以次專輯的名稱《DEADLINE》來看，有不少聲音覺得這或許是 BLACKPINK 短期內的最後一張作品了，雖然拿出了〈GO〉這種極具實驗性卻依然氣勢磅礡的主打歌，但在四位成員各自發展個人音樂作品也都很成功的情形之下，原本的韓國經紀公司 YG Entertainment 已經無法完全地掌控四人的行程及作品了。即便如此，這麼有意義的一首〈GO〉，我還是覺得沒能在 MV 裡看到更多的舞蹈畫面而感到可惜，即使他們走到了如今的高度，還是希望能夠看到他們再次合體演繹新歌啊！希望在最近的宣傳期中會有驚喜出現吧！


🎧《DEADLINE》官方收聽連結：orcd.co/blackpink-deadline


西洋流行音樂成癮。只要握緊筆，心就放開了。

#粉絲

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026-02-03 00:59 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

這幾年，我明顯地感覺到穿戴裝置開始具備越來越多實用的功能。當運動、工作、外出行程與旅行安排，全都集中在手機裡時，有時候只是想快速查看某一項資訊，卻需要反覆打開不同的 App，實際使用起來並不方便。久了之後，反而開始覺得，如果有一個裝置能即時記錄身體狀況，並在需要的時候快速查看，生活會輕鬆許多。

最近我開始使用樂米 LARMI 智能手錶 Ai6。這是一款結合 AI 功能的智能手錶，除了有極佳的續航表現，能夠應付長時間配戴之外，從運動紀錄、睡眠狀態，到外出或旅行等等日常情境，都有相對應的功能支援，讓日常生活在查看資訊與管理狀態時變得更加便利。

LARMI智能手錶Ai6｜腕錶風格的外觀設計，可調錶面融入日常配戴

我很喜歡樂米 LARMI 智能手錶 Ai6 的外觀設計，採用偏向傳統腕錶的圓形錶面形式，第一眼不會讓人聯想到過於強烈的科技感。錶殼線條俐落，搭配深色錶身與錶帶，整體風格時尚，日常配戴時百搭性十足。

錶面顯示可以依照個人使用習慣進行調整，無論是偏好指針式介面，或是希望在錶面上顯示更多即時資訊，都能依需求更換。實際使用時，我會依不同情境調整顯示內容，例如日常配戴時以時間與日期為主，需要運動或外出時，則會選擇能快速查看步數或其他狀態的錶面配置，整體操作相對直覺。

錶帶材質配戴起來相當舒適，孔位設計密集，可以依照手腕鬆緊度調整，長時間配戴時不會有明顯的不適感，在保有設計感的同時，也兼顧了日常使用的實用性。

LARMI 智能手錶 Ai6 健康監測與運動分析｜AI 整合數據，長期追蹤生活與運動狀態

在配戴一段時間後，我發現自己最喜歡的是 LARMI 智能手錶 Ai6 在健康監測與運動分析上的表現。

Ai6 支援全天候心率與血氧監測，並搭配睡眠分析功能，相關數據會自動同步到Larmi Watch 的APP 中呈現。此外，也能透過 AI 自動生成的健康報告，將原本零散的單一數值整合成較容易理解的分析內容，讓我在回顧一週或一段時間的生活節奏時，有一個明確的參考依據，也能快速看出近期身體狀態的變化。

在運動方面，Ai6 提供相當多元的運動模式選擇，不僅包含跑步、騎乘、游泳等常見項目，也涵蓋多種日常與訓練型活動。搭配專業級 GPS 定位功能，外出走路或安排運動時，路線與活動軌跡都能即時記錄，不需要再另外開啟手機定位，使用上相當直覺。

同時結合 AI 運動分析功能，運動過程中的心率變化與卡路里消耗等資訊都會被完整記錄，運動結束後再透過 APP 查看，能清楚回顧每一次活動的狀態。透過這樣的紀錄方式，我能長期追蹤並回顧自己的運動表現，而不是只著重在單次運動的數據呈現。

依據數據調整生活習慣｜從睡眠與活動紀錄開始有意識地過生活

在持續查看 LARMI 智能手錶 Ai6 的數據後，我開始用比較具體的方式檢視自己的生活狀態。像是早上打開 APP 時，我會先查看前一晚的睡眠時間與睡眠分布，如果發現入睡時間偏晚，或是深層睡眠比例明顯下降，當天就會刻意提早結束工作，避免晚上再長時間滑手機，讓作息慢慢回到比較穩定的狀態。

心率與日常活動量的紀錄，也讓我更清楚自己平常實際動得夠不夠。有幾次查看一週的活動紀錄後，發現某幾天的活動量幾乎偏低，我會在接下來的行程中刻意多走一段路，或把原本搭車的距離改成步行，讓活動量自然補回來，而不是臨時安排一場高強度運動。

此外，我也會透過鍛鍊模式的設定，提醒自己每週安排固定的運動時間，讓運動不再只是臨時起意，而是慢慢變成生活中的一部分。藉由 LARMI 智能手錶 Ai6 清楚而持續的紀錄，讓我可以更有意識地去安排適合自己的作息與活動，生活也因此變得更有方向，而不是全憑感覺做調整。

高續航表現減少充電焦慮｜貼近日常使用的智能手錶體驗

在挑選 3C 產品時，我除了重視功能性之外，也很在意續航表現。LARMI 智能手錶 Ai6 選用 450mAh 大容量電池，並搭載超低功耗的 AI 核心晶片，在較輕度的日常使用情境下，包含一般活動紀錄與睡眠監測，實際可以維持約十天左右不需充電。如果有較頻繁的運動紀錄，或開啟更多功能使用，續航時間則會相對縮短，但仍能維持數天以上。對我來說，續航力約3-12天已經足以應付日常生活，不需要每天特別替手錶安排充電時間。

Ai6 採用磁吸 pin 充電設計，充電時只要對準即可吸附，不需要特別調整角度，日常操作相當直覺。以我的使用習慣來說，從電量較低開始充電，到再次可以完整配戴使用，大約需要兩個半小時左右，通常利用整理工作或休息的空檔就能完成。

長時間配戴下來，我很喜歡那種不用頻繁思考什麼時候該充電的感覺。對於希望全天候配戴，同時又需要記錄睡眠與活動狀態的人來說，LARMI 智能手錶 Ai6 的續航表現，讓穿戴裝置更容易融入生活節奏，而不是成為額外需要管理的物品。

5ATM 防水等級與使用界線｜游泳可戴，日常配戴更安心

LARMI 智能手錶 Ai6 具備 5ATM 防水等級，不只可以應付日常碰水，也能在游泳時配戴的防水程度。平常流汗、下雨、洗手，或是在游泳池使用，都不需要特別擔心，對於有運動或水上活動習慣的人來說相當實用。

不過實際使用時，我還是會特別注意，避免在像是潛水或需要承受較大水壓的活動時，戴著手錶進行。另外在洗熱水澡、泡溫泉，或長時間處在高溫環境時，我也會先把手錶取下來，避免高溫與水氣對內部零件造成影響。

目前使用下來，一般日常配戴、運動流汗，或是游泳時使用都很安心，只要在高溫或特殊水域活動時多留意一下，就不太需要為防水這件事額外操心。

樂米LARMI智能手錶Ai6｜融入生活節奏的智能手錶

隨著配戴 LARMI 智能手錶 Ai6 的時間增加，我發現它不只是一支貼近日常生活節奏的智能手錶，也逐漸成為我生活中的數位貼身管家。透過健康監測、運動分析與清楚的數據紀錄，讓我能更容易掌握自己的身體狀態，並依照實際生活型態調整作息與活動安排。

如果你的生活型態和我一樣，大部分時間久坐工作，偶爾安排運動，希望有一個裝置能協助記錄睡眠、活動量與日常狀態，同時也在意充電頻率帶來的使用感受，LARMI 智能手錶 Ai6 會是一個合適的選擇。

高續航表現、穩定的健康數據紀錄，以及 5ATM 防水等級，讓它在日常配戴與運動使用時都相當安心。雖然這款手錶沒有支援 LINE 通話功能，但是擁有 AI 即時智能回覆功能，讓我在收到訊息的時候可以迅速傳訊，不需要每次都拿起手機處理，在忙碌或不方便操作手機的情況下，也能完成基本的溝通需求，讓生活節奏維持順暢。

*LARMI 智能手錶 Ai6 非醫療器材

LARMI 樂米｜官網Facebook粉絲專頁

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。

#運動 #日常 #睡眠

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

2026-02-19 15:51 女子漾／編輯張念慈
分手示意圖。女子漾AI製圖
分手示意圖。女子漾AI製圖

在這個追求速食愛情的時代，穩定交往似乎成了一種奢侈。搜狐網點名，有三個星座的人在感情世界裡如同換季般快速，他們追求極致的新鮮感，一旦熱情冷卻，轉身的速度往往快到讓人措手不及。

雙子座：多變如風的獵愛高手 你的存在只是他的冒險之一

雙子座。女子漾AI製圖
雙子座。女子漾AI製圖

雙子座在感情中追求的是永無止盡的刺激與新奇。他們天生具備強大的社交魅力，擅長用層出不窮的花招吸引目標，但這份熱情往往帶有「時效性」。

對雙子座而言，愛情是一場大型的心理冒險，一旦摸透了對方的套路，新鮮感消失的那一刻，他們的注意力便會迅速轉移。那種對舊愛的忽視，常讓另一半懷疑過去的甜蜜是否只是一場幻覺。

射手座：熱愛自由的感情浪子 下一個目標永遠在遠方

射手座。女子漾AI製圖
射手座。女子漾AI製圖

射手座的字典裡沒有「束縛」二字。他們渴望探索未知的世界，這種性格延伸到感情上，就變成了不持久的投入。射手座的人喜歡追逐獵物的快感，一旦關係進入平淡的日常，他們就會感到窒息。

為了追求那份無拘無束的自由，他們會毫不猶豫地將視線投向地平線上的下一個目標，留給舊愛的往往只有一個瀟灑卻冷酷的背影。

水瓶座：理想主義的孤傲靈魂 在現實與幻象間閃電撤退

水瓶座。女子漾AI製圖
水瓶座。女子漾AI製圖

水瓶座追求的是精神層面的高度共鳴，他們的愛情觀往往帶著一種不食人間煙火的理想化。雖然他們渴望深層的靈魂連結，但一旦面對瑣碎且沉重的現實問題，水瓶座就會顯得猶豫不決。

他們常因為一時的衝動或靈感而墜入愛河，卻也容易在發現對方無法滿足其精神高度時，閃電般的抽離這段關係。這種從深情到疏離的轉變，常讓伴侶感到莫大的困惑與心碎。

雖然這三個星座在感情中容易給人「喜新厭舊」的印象，但這也是因為他們更忠於自己的內心感受。在與這些星座交往前，或許該先問問自己，是否跟得上他們那快節奏的愛情步伐。

#感情 #水瓶座 #射手座 #雙子座 #星座運勢

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

2026-02-23 11:06 女子漾／編輯王廷羽
LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用。圖片來源：截自LINE STORE、女子漾製圖
LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用。圖片來源：截自LINE STORE、女子漾製圖

LINE免費貼圖又更新了！這波一口氣釋出25款限時貼圖，從招財吉祥話、開工加油款，到撒嬌日常、已讀不回專用圖通通有，使用效期最長可達180天。不論你是群組活躍王，還是只想默默丟一張貼圖解決對話，這篇女子漾都幫你整理好下載期限與條件，快點把握期限下載LINE免費貼圖吧。

25款LINE免費貼圖一次看！

LINE 免費貼圖 1：TORY BURCH 馬年新春限定貼圖（點此下載）

下載期限：2026/02/24

使用效期：90 天

條件：加入「TORY BURCH」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 2：LINE TV｜肥兔寶（點此下載）

下載期限：2026/02/25

使用效期：90 天

條件：完成指定任務即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 3：安富利小洲的科技日常（點此下載）

下載期限：2026/02/26

使用效期：180 天

條件：加入「Avnet安富利」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 4：LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬（點此下載）

下載期限：2026/03/04

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物 夯話題」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 5：LINE購物 × 51的emo外星人（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物」官方帳號並完成指定任務

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 6：2026 OPEN!新年快樂動次動!（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：點擊連結即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 7：Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「臺灣企銀」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 8：momo co賀新年 馬上發財！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「momo購物網」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 9：矽品42週年 小矽小品限定貼圖（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「矽品精密」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 10：黑狗兄來囉！讓你旺旺！旺旺！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「黑狗兄娛樂城」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 11：全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：90 天

條件：加入「FamilyMart」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 12：LINE購物直播 × 到處都是貓（點此下載）

下載期限：2026/03/08

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物直播」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 13：LINE禮物 × 齁哩（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「LINE禮物」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 14：明星3缺1 勇妹應援：賀歲日常 × 熱血棒球（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「明星3缺1」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 15：ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「ANDEN HUD」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 16：聯邦小白－好運馬上來（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「聯邦銀行」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 17：馬上有錢！新年興富發（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「興富發」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 18：神馬都順！小粉獅給你滿滿好運（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「第一銀行」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 19：包你發×王識賢安心亞 馬年好運鬥陣發（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「包你發」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 20：PRADA 新年限定大貼圖（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「PRADA」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 21：LINE發票管家 × 嗚比的朋友（點此下載）

下載期限：2026/03/18

使用效期：90 天

條件：加入「LINE發票管家」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 22：台北捷運 捷米（點此下載）

下載期限：2026/03/16

使用效期：90 天

條件：加入好友並與台北捷運GO會員綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 23：富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（點此下載）

下載期限：2026/03/23

使用效期：180 天

條件：加入「富邦FUBON」官方帳號並完成綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 24：SUNTORY得利獅－獅來運轉馬上好運篇（點此下載）

下載期限：2026/04/27

使用效期：180 天

條件：加入「SUNTORY三得利健康」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 25：北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（點此下載）

下載期限：2026/05/11

使用效期：180 天

條件：加入「台北富邦銀行」官方帳號並完成個人化綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#日常 #LINE #免費貼圖

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

2026-02-24 10:52 女子漾／編輯王廷羽
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#網友 #飯店 #日本 #台灣旅客 #出國旅行

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

2026-02-26 14:35 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：微博
圖片來源：微博

這兩年陸劇圈的男神標準越來越「卷」，除了要有驚豔全場的顏值，那一雙像是開了特效的大長腿更是吸睛利器，尤其在 2025 到 2026 年初，幾位身高突破 185 公分的男星接連交出亮眼成績單，讓觀眾直呼：「光看身高差就想談戀愛了！」

以下為大家盤點近期討論度最高的「陸劇長腿男星 TOP 5」，看看哪一位的比例最讓你心動？

1. 劉宇寧：身高 189cm 的「逆襲男神」

說到長腿，第一時間絕對會想到劉宇寧。官方身高 189 公分的他，實際腿長據傳高達 113 公分，這比例放在演藝圈簡直是「行走的人形立牌」。

劉宇寧從歌手跨界演員，這兩年完成了華麗的逆襲。2025 年他憑藉《折腰》中的魏劭一角徹底翻身，將那位霸氣又深情的梟雄演得入木三分。而 2026 年初與王子文合作的新劇《玫瑰叢生》更是引爆話題，他飾演的完美男友「小貝」，高挑身型穿上時裝，魅力完全藏不住。

代表作品：《長歌行》、《珠簾玉幕》、《折腰》、《玫瑰叢生》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

2. 林一：身高 188cm 的「甜寵劇專業戶」

林一的身高在甜寵界幾乎是無敵的存在，188 公分的他擁有一張乾淨的初戀臉，每次與女主角同框都能營造出「最強身高差」。

林一不只在戲裡帥，戲外那雙逆天長腿也常在實境秀或舞蹈影片中驚艷大眾。近期他在《失笑》中與沈月的搭配再度展現身高魅力，這種天生的衣架子身材，不管是校園裝還是西裝，都能穿出一股清冷的高級感。

代表作品：《致我們暖暖的小時光》、《別對我動心》、《失笑》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

3. 張凌赫：身高 190cm 的「內娛待爆帝」

雖然官方標註 188 或 190 公分（甚至傳聞他為了方便搭戲報低了身高），但張凌赫的大長腿是公認的。他在合照中往往是「高人一等」的存在。

自《蒼蘭訣》的長珩仙君走紅後，張凌赫在 2025 年的作品《愛你》中再度展現了挺拔的身姿。他的長相帶有貴氣感，搭配那雙長腿，飾演權臣或高冷學霸都非常有說服力。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢》、《愛你》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

4. 胡一天：身高 188cm 的「身高標竿」

胡一天是許多人心目中「校園男神」的代名詞。自從《小美好》爆火後，他那 188 公分的身高就成了內娛男星身高的「度量衡」。

胡一天的優勢在於比例極佳，腿長且修長，這讓他在職場劇（如《我的時代，你的時代》）中顯得格外有專業感。只要他穿上大衣走過來，那種迎面而來的壓迫感與安全感，確實很少有人能抗敵。

代表作品：《致我們單純的小美好》、《親愛的，熱愛的》、《我的時代，你的時代》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

5. 龔俊：身高 186cm 的「精緻長腿代表」

龔俊的身高在這一群 188+ 的男神中雖然稍微矮了一點點，但他的勝在身材管理極佳，且五官精緻如雕刻。在《安樂傳》的開機發布會上，他與劉宇寧同框，兩人的長腿對決至今仍是粉絲津津樂道的話題。

龔俊的腿部線條非常漂亮，這讓他在古裝劇的武打動作中顯得格外輕盈帥氣，而在現偶劇中，他的西裝造型更是教科書級別的養眼。

代表作品：《山河令》、《安樂傳》、《我要逆風去》

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#話題 #龔俊 #陸劇 #劉宇寧 #張凌赫 #胡一天 #古裝陸劇

