氣勢磅礡的最新主打〈GO〉！BLACKPINK 真的已經是女團的 next level 啦！

Hi there，在BLACKPINK去年釋出了單曲〈JUMP〉(2025) 之後，過不久就預告了最新的迷你專輯《DEADLINE》(2026)，儘管包含〈JUMP〉在內只有五首歌，不過對於已經等待新歌已久的粉絲們，或許也只能以此來安慰自己聊勝於無了。專輯在上週發行後的最新主打歌〈GO〉(2026)，有別於BLACKPINK之前常見的酷帥颯爽風格，這次採用了非常有科技感及未來感的合成器電音路線，雖說看起來和很多人期待的唱跳印象有所出入，不過卻也展現出了不同於以往的氣勢。

在〈GO〉當中，BLACKPINK 四人都參與了創作，這也是四人在發展各自音樂事業後可以想見的情形，而在製作團隊中更請到了Coldplay的主唱Chris Martin加入，因此這一切的準備都讓人覺得非常有意義，可以說這次除了公司為了詬病的宣傳部分，其他方面的品質都是很高規格的，所以在歌曲正式釋出之前就已經獲得了非常廣大的期待，而歌曲在釋出後，也毫不意外地以這樣一種實驗性的曲風在正、反兩面都獲得了很多的討論，可以說是在話題方面 BLACKPINK 從來不落人後。

在歌曲的開頭，原以為這次難道要破天荒地用抒情歌當作主打嗎？後來才發現原來就只是鋪墊，真正精彩的高潮段落很快就出現了。這次最讓我驚喜的，應該是在歌唱的部分吧，除了一如既往穩定發揮的ROSÉ，沒想到一向聲線平和的JISOO也唱出了極大的氣勢，再搭配上負責饒舌的LISA及JENNIE就更添酷勁了，不得不說這四副嗓音是真的非常地契合啊！在〈GO〉被效果器填得滿滿的情況下，依舊很突出人聲的部分。

在〈GO〉的副歌部分，或許就是讓不少原有粉絲不習慣的地方，如果是依 BLACKPINK 以往的主打歌曲，副歌就是他們拿出態度來唱跳的段落，但這次因為是電音曲風，因此副歌的很大一部分都被效果器佔據了，並且並不是很常見電音類型，而是聽起來有些撕裂、拉扯的效果音，所以假如是期盼聽到典型 K-Pop 的粉絲也許就會有點失望了。

在 MV 部分看得出來下了重本，光是特效就看起來非常有電影的質感，不管是從預告就出現的划槳鏡頭，或是到正式釋出後所出現的所有誇張、超現實的畫面，都代表了導演對於這首歌給出的印象，而 BLACKPINK 四人也都消化得非常好，不僅演出了所需的氣場，同時也讓大家看到了四種截然不同的個人風格，這真的是令人輕鬆地就感受到頂級女團的威力了。

關於〈GO〉的 MV，除了四位團員的演繹，在特效部分是很多人討論的重點之一，目前網路上也沒看到有什麼人將整部 MV 完整的解析，我們只知道的是，在影片裡用船槳、鯨魚、脊椎等各種意象，湊出了 BLACKPINK 想在歌曲中表達、關於自身成就的那份自信，所有的特效動畫就好像是他們一路走來的風浪一般，無論多麼地奇異，他們所航的那葉扁舟仍舊無所畏懼地勇往直前。

在以次專輯的名稱《DEADLINE》來看，有不少聲音覺得這或許是 BLACKPINK 短期內的最後一張作品了，雖然拿出了〈GO〉這種極具實驗性卻依然氣勢磅礡的主打歌，但在四位成員各自發展個人音樂作品也都很成功的情形之下，原本的韓國經紀公司 YG Entertainment 已經無法完全地掌控四人的行程及作品了。即便如此，這麼有意義的一首〈GO〉，我還是覺得沒能在 MV 裡看到更多的舞蹈畫面而感到可惜，即使他們走到了如今的高度，還是希望能夠看到他們再次合體演繹新歌啊！希望在最近的宣傳期中會有驚喜出現吧！

