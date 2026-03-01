2026-03-01 21:52 司徒建銘
韓流知性女神文佳煐首次來台辦FM幸福氛圍沒停過！
從第一秒到最後一秒，幸福氛圍都沒停過！見面會做到粉絲個個「佳」評如潮，韓流女神文佳煐「MUN KA YOUNG FAN MEETING Dreamy day IN TAIPEI」見面會，一開場，文佳煐身穿一襲雪白無肩小禮服，秀出白皙剔透膚質，一開始便帶來知名歐美歌手肯妮貝兒「Like a star」，並用柔美嗓音，超在地以台語問候：「大家好！我是文佳煐。」，淺淺一笑出落動人，文佳煐繼續說：「第一次在台北這麼近距離跟大家見面，這也是我在這裡第一次辦見面會，非常感謝你們，一月份因為金唱片主持來這裡，沒想到這麼快又來到台北跟大家見面，所以我非常開心，希望能跟你們一起度過美好的時光。」。
作品不斷，文佳煐榮幸參與很多工作：「很開心讓大家看到我不同的面貌，今年我也會有不同面貌（作品）跟大家見面！」，憑藉與李鍾碩合作的律師題材韓劇「瑞草洞」，拿下「第30屆KCA文化頒獎典禮」觀眾選出的「年度演員獎」，可愛的她聽到被攢賞，立刻再用台語說：「多謝！多謝！」，而她也推薦了自己最新電影「之後的我們」，希望大家也能進戲院觀賞。這場見面會，文佳煐也不吝嗇展示自身細緻歌喉，共演唱了三首歌，包括知名歐美歌手肯妮貝兒「Like a star」、實力歌手白藝潾「Square」，最珍貴是，私下曾表示十分欣賞少女時代隊長太妍，致敬演唱「德魯納酒店」的「名為『你』的詩」，柔柔嗓音唱出歌曲的靈魂，讓粉絲重回當時觀賞這部劇的時空氛圍中，最令粉絲打從心裡甜出幸福感，就是文佳煐整場帶著滿滿笑容回應，還不時望向台下粉絲，一下左、一下右、近看後又遠望，小小舉動都印證她是真心疼粉，「佳」評如潮的盛讚她的用心，好想這場見面會一直都不散場！
對粉絲超重視的文佳煐，看到滿滿鼓勵支持，即使接到許多劇本邀約演出，但她仍堅持一定要安排見面會行程親自答謝。文佳煐人氣扶搖直上，演技佳又會主持，憑藉劇集「女神降臨」、「愛情的理解」、「那傢伙是黑炎龍」以及熱騰騰甫剛播畢的「瑞草洞」，均獲得影評盛讚與粉絲喜愛，不光如此，與粉絲寒暄橋段中，文佳煐也大方分享拍戲點滴，還有分享自己的著作「PATA帕塔：文佳煐的私人時光」撰寫初衷，與自己最想跟大家說，卻沒說過的事。而她朗誦了最喜歡的一段話：「醫生，我決定原諒自己，也已經原諒自己了，這個方法，我會銘記在心的…。」，文佳煐表示：「我認為原諒一件事情，我確認原諒了這件事情，是在於人生當中最困難的一個時間點，我念這段給大家聽，主要是希望大家對自己不要太苛刻，有的時候可以饒恕自己，讓自己有多一點的時間給自己。」
最後文佳煐還大方挑戰公開自己「畫工」，用一分鐘時間創意速寫，畫了畫讓粉絲猜是哪部作品，聽到此起彼落又搞笑的答案，不但文佳煐覺得粉絲好有想像力，也反饋讓粉絲看到她多才多藝的一面。最後看到粉絲用盡巧思應援，文佳煐還是忍不住落淚，笑說其實私下不太常流淚，在其他國家參加見面會也不太會這樣哭。2026文佳煐「MUN KA YOUNG FAN MEETING Dreamy day IN TAIPEI」見面會，更多活動訊息，詳情請主辦單位「星樂全球」。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數