得獎呼聲一面倒？2026年奧斯卡最佳原創歌曲將花落誰家呢？
Hi there，今年的The Oscars(奧斯卡獎) 將在4月28日舉行頒獎典禮，今年的入圍情形一樣是讓人感受到奧斯卡對於各種風格的電影歌曲、那種一碗水端平的態度，所以入圍的名單也同樣很讓關注的人能夠跳脫舒適圈。今年最大的熱門話題莫過於來自Netflix上的韓國動畫《KPop Demon Hunters (KPop 獵魔女團)》(2025) 了，其中的全球熱門單曲〈Golden〉(2025) 雖然入圍了The Grammys(葛萊美獎) 的年度歌曲後失利，但今年同樣入圍的奧斯卡最佳原創歌曲，並且呼聲是最高的。
在擁有熱門得獎人選的情況下，不曉得各位聽過其他入圍名單了沒？以下就來一起聽看看其他入圍的歌曲，雖然有些的名氣並不大，但能夠入圍真的是有各自的美！
˙〈Dear Me〉Kesha (from Diane Warren: Relentless; music & lyrics by Diana Warren)
已經第N次入圍奧斯卡最佳原創歌曲的 Diana Warren，雖然多次入圍卻都沒有得獎，今年他帶著自己的傳記電影主題曲再次入圍。由 Kesha 詮釋的這首〈Dear Me〉(2025)，除了讓我感嘆 Kesha 在電音之外的歌曲也十分有感覺，也讓我想起了日本歌手Angela Aki的〈手紙〜拝啓十五の君へ〜〉(2008)，〈Dear Me〉擁有和這首在台灣傳播度頗高的歌曲相同的氛圍，都是在向年輕的自己對話，而實則是在檢視自己過去的路程。不得不說 Diana 敘事的能力真的是強得可怕啊！
˙〈Train Dreams〉Nick Cave (from Train Dreams; music by Nick Cave, Bryce Dessner; lyrics by Nick Cave)
這首〈Train Dreams〉(2025) 由演唱歌手 Nick 及負責同名電影《Train Dreams》(2025) 配樂的 Bryce 共同創作，我很喜歡台灣這邊給出的翻譯「火車大夢」，作為一首和電影同樣名稱的歌曲來說，〈Train Dreams〉代表了這部電影的主軸，也就說電影中不管是對於美國現況的省思，或是對於相關美景的描寫，在歌曲中都同樣能夠聽到。在 Nick 低沉的嗓音當中，藏著一部很細膩又美麗的故事，歌曲本身的起伏不大，但歌詞卻華麗得讓我反覆研究了好久，只能說這不愧是能夠入圍奧斯卡的品質啊！
˙〈Golden〉HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI (from KPop Demon Hunters; music & lyrics by EJAE, Ido, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Mark Sonnenblick, Teddy, 24)
我想〈Golden〉是首無需多言的歌曲了，在這兩年的強勢是大家有目共睹的，即便是平常沒有特別關注當下流行音樂的朋友，或許都在路邊聽過幾句，並且之前我也特別寫了一篇文章分享這首歌，對於去年來說，這首歌實在是最大的一匹黑馬，在流量、商業上都獲得很好的成績，目前也是今年奧斯卡呼聲最高的一首，就來看看今年到底這首 K-Pop 歌曲會不會創造歷史吧！
˙〈I Lied to You〉Miles Caton (from Sinners; music & lyrics by Ludwig Göransson, Raphael Saadiq)
由電影中演員之一的 Miles 所獻唱的〈I Lie to You〉(2025)，這首帶著些許搖滾元素的 R&B 歌曲所出現的場合，是電影中的一大關鍵點，而扮演如此重要角色的歌曲自然是很有感覺的，是首在其中可以引起大家共同舞動的作品。其實我對於 Miles 的嗓音蠻感興趣的，年僅20歲的他，能夠將兩位創作者兼製作人所創作出的這首〈I Lie to You〉詮釋出來，因為這並不算是首架構簡單歌曲，而在不同段落中配合電影插入了的情緒，實際聽過就會知道在裡頭所想表達的細節有多麼多，因此我還蠻佩服這首歌裡歌手和創作人間的配合，讓人非常過癮。
˙〈Sweet Dreams of Joy〉Ana María Martínez (from Viva Verdi!; music & lyrics by Nicholas Pike)
《Viva Verdi!》(2024) 是部關於 Casa Verdi (韋瓦第之家) 的紀錄片，Casa Verdi 是間屬於退休音樂家的養老場所，而想當然爾這樣的題材當然脫離不了古典音樂，這首〈Sweet Dreams of Joy〉由波多黎各的女高音 Ana María Martínez 所演唱，在一眾流行歌曲中入圍了奧斯卡。不得不說這樣的選擇實在讓人感到有些意外，雖然歌曲品質足夠好，但和其他入圍歌曲擺在一起就顯得有點特別了。我還蠻喜歡這首歌當中恬靜的氛圍，即便這樣的題材或是目標受眾會稍微小眾了點，但我仍對於它的入圍感到欣慰。
各界對於今年的最佳原創歌曲預測，對於〈Golden〉獲獎的呼聲非常高，畢竟在商業程度及傳播程度方面它都是遙遙領先。總結一下我自己的預測，我認為〈Golden〉得獎會是情理中的事情，並且也認為這首歌得獎是實至名歸的；然而我自己最喜歡的其實是〈Dear Me〉，那種從內而外的情緒是騙不了人的，加上歌手和創作人間的連結聽起來並沒什麼讓人挑剔的地方，因此我私心希望〈Dear Me〉能夠得獎。不曉得大家今年看好哪首歌呢？可以一起來討論一下！
