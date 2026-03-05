打扮是更有力的自我介紹：從《我以為人不可貌相》看職場視覺溝通學

2026-03-05

日劇《我以為人不可貌相（人は見た目じゃないと思ってた。）》以時尚雜誌為背景，看似談論「外貌至上主義」的辯論，可能小看了這部作品。其實作品中在講述的，是一門被忽略的能力「視覺溝通」。

日劇《我以為人不可貌相（人は見た目じゃないと思ってた。）》
日劇《我以為人不可貌相（人は見た目じゃないと思ってた。）》

在資訊爆炸、注意力降低的時代，我們在開口之前，就已被觀看。那麼，打扮究竟是虛榮、是專業？是迎合期待亦或自我建構？

職場的「視覺潛規則」：ルッキズム（Lookism）只是外貌至上嗎？

主角石黑大和（菅生新樹 飾）一開始深信：「人的價值不該看外表，內在才重要。」甚至對時尚產業嗤之以鼻，認為不過是ルッキズム（外貌至上主義）的延伸。

但他的上司丸田凜子（剛力彩芽 飾）給了他一記震撼教育：

「比起打招呼或遞名片，穿著打扮是更有力的自我介紹。」

這句話並非鼓吹虛榮，而是點破殘酷卻真實的職場潛規則——專業感，是被看見的。

同時身兼音樂教室老師，紅心也曾天真地以為專業只存在於能力本身，初出教學現場時，常常是隨意套上一件衣服就進教室。直到某次教室老闆的委婉提醒：「家長把孩子交給妳之前，會先看妳。」那一刻才驚覺，專業不是彈奏才開始，而是在與家長見面時，就在接受家長「面試」了。

有著外在自卑的我們通常討厭被用外貌評價，但是「視覺」本身就是社會運作之下的另類語言。打扮不為了取悅，而是在開口之前，先建立信任的橋梁。

告別「演」出來的人生別讓社會人設消磨妳想改變的勇氣

當劇情走到第三集，大和開始學習改變外在，穿著拍攝用的名牌西裝去聯誼，且大受歡迎；然而凜子卻一眼識破：

「穿自己買的衣服做出改變，才是真正的改變！」

暫時的成功，終究不是蛻變；借來的光芒，無法支撐長久。而在後面的故事，大和也坦承道出在學生時代一直在「演」，在棒球隊演出氣氛製造者，在朋友面前演出陽光人設，因為沒有勇氣改變，於是我們選擇隨波逐流，就像大和為了一份「合群」的安全感，而把自己塞進一個根本不喜歡的角色裡。

穿上幹練套裝、化上標準妝容，演出「專業版本的自己」。久而久之，甚至分不清那究竟是選擇，還是迎合。

時尚是鎧甲，不是面具：當打扮成為生命力

第五、六集將故事視角轉向兩位與故事「外貌」極具反差的象徵性角色：對容貌極度自卑的高中生望海（野中梨緒那 飾），以及全盲網紅陽菜（田幡妃菜 飾）。

曾經在外貌遭遇嚴重挫折與打擊的凜子對厭惡自己容貌的望海說：

「我做的一切，都是為了要喜歡自己。」

這句話，讓作品核心聚焦在打扮的終極對象，不是社會標準，而是自我認同。

而全盲網紅陽菜的存在，更徹底顛覆「打扮是給別人看」的想像。因為陽菜看不見鏡子中的自己，卻依然堅持化妝、搭配服裝。而她這麼做，是為了「感受自己活著」，也因此讓大和在陽菜的照片中感受到「為了被看見而努力的覺悟」。

我們習慣把愛美與膚淺畫上等號，卻忽略了它可能是一種生命力的展現。對陽菜而言，時尚不是面具，而是鎧甲，是她與世界連結的方式！

外表的視覺溝通，不只是對他人說話，更是對自己說「我值得被好好對待。」

人生只有一次：如果生命只剩今天，哪件衣服最像自己？

全劇最令人震撼的轉折，絕對是凜子的猝逝。因腦動脈瘤突發而離世，留下最後一道作業給大和：「從相遇那天到今天，你改變了什麼？」

在凜子的葬禮上，甚至要求賓客「禁止穿喪服」，必須穿上「最像自己的衣服」。這個設定違背常理，卻令人感喟。對凜子來說：外表，在這一刻不再只是穿搭，而是呈現出這個人的經驗、迷惘與寂寞，還有其堅持與覺悟。

而面對凜子給大和的最後一道作業，以身著燕尾服出席凜子葬禮的大和，給出自己的答案：

「打磨外表的理由，是因為人是活著的。人只要活著，就想成為更好的人。」

紅心想到過去在書中看到所謂「女為悅己者容」，曾不以為意，認為為何要為「悅己者」梳妝打扮？如今紅心堅定「為悅己而容」這個信念，梳妝打扮、研究穿搭，不是為了迎合誰，而是想在鏡子前看見精神飽滿的自己。略施顏色，是替生活添上勇氣，也是讓自己更加喜歡自己！

外表是女性自我認同的修煉

《我以為人不可貌相》最終沒有否定外表，也沒有神化內在。告訴我們打磨外表，是一種對生命的回應。或許我們都在扮演某種角色，但重要在於，妳是否知道自己正在扮演什麼，以及為何而演。

當打扮不再是討好，而是一種自我對話；當視覺不再只是表層，而是靈魂的延伸，那麼，時尚就不再是淺薄的皮囊，而是一門女性成長的學問。

而最終我們會在這場視覺溝通的修煉中，學會更誠實地喜歡自己！

本文圖片來源：《我以為人不可貌相（人は見た目じゃないと思ってた。）》官方網站

#職場

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

2026-02-24
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

編輯推薦

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

#網友 #飯店 #日本 #台灣旅客 #出國旅行

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

2026-02-26
圖片來源：微博
圖片來源：微博

這兩年陸劇圈的男神標準越來越「卷」，除了要有驚豔全場的顏值，那一雙像是開了特效的大長腿更是吸睛利器，尤其在 2025 到 2026 年初，幾位身高突破 185 公分的男星接連交出亮眼成績單，讓觀眾直呼：「光看身高差就想談戀愛了！」

以下為大家盤點近期討論度最高的「陸劇長腿男星 TOP 5」，看看哪一位的比例最讓你心動？

1. 劉宇寧：身高 189cm 的「逆襲男神」

說到長腿，第一時間絕對會想到劉宇寧。官方身高 189 公分的他，實際腿長據傳高達 113 公分，這比例放在演藝圈簡直是「行走的人形立牌」。

劉宇寧從歌手跨界演員，這兩年完成了華麗的逆襲。2025 年他憑藉《折腰》中的魏劭一角徹底翻身，將那位霸氣又深情的梟雄演得入木三分。而 2026 年初與王子文合作的新劇《玫瑰叢生》更是引爆話題，他飾演的完美男友「小貝」，高挑身型穿上時裝，魅力完全藏不住。

代表作品：《長歌行》、《珠簾玉幕》、《折腰》、《玫瑰叢生》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

2. 林一：身高 188cm 的「甜寵劇專業戶」

林一的身高在甜寵界幾乎是無敵的存在，188 公分的他擁有一張乾淨的初戀臉，每次與女主角同框都能營造出「最強身高差」。

林一不只在戲裡帥，戲外那雙逆天長腿也常在實境秀或舞蹈影片中驚艷大眾。近期他在《失笑》中與沈月的搭配再度展現身高魅力，這種天生的衣架子身材，不管是校園裝還是西裝，都能穿出一股清冷的高級感。

代表作品：《致我們暖暖的小時光》、《別對我動心》、《失笑》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

3. 張凌赫：身高 190cm 的「內娛待爆帝」

雖然官方標註 188 或 190 公分（甚至傳聞他為了方便搭戲報低了身高），但張凌赫的大長腿是公認的。他在合照中往往是「高人一等」的存在。

自《蒼蘭訣》的長珩仙君走紅後，張凌赫在 2025 年的作品《愛你》中再度展現了挺拔的身姿。他的長相帶有貴氣感，搭配那雙長腿，飾演權臣或高冷學霸都非常有說服力。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢》、《愛你》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

4. 胡一天：身高 188cm 的「身高標竿」

胡一天是許多人心目中「校園男神」的代名詞。自從《小美好》爆火後，他那 188 公分的身高就成了內娛男星身高的「度量衡」。

胡一天的優勢在於比例極佳，腿長且修長，這讓他在職場劇（如《我的時代，你的時代》）中顯得格外有專業感。只要他穿上大衣走過來，那種迎面而來的壓迫感與安全感，確實很少有人能抗敵。

代表作品：《致我們單純的小美好》、《親愛的，熱愛的》、《我的時代，你的時代》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

5. 龔俊：身高 186cm 的「精緻長腿代表」

龔俊的身高在這一群 188+ 的男神中雖然稍微矮了一點點，但他的勝在身材管理極佳，且五官精緻如雕刻。在《安樂傳》的開機發布會上，他與劉宇寧同框，兩人的長腿對決至今仍是粉絲津津樂道的話題。

龔俊的腿部線條非常漂亮，這讓他在古裝劇的武打動作中顯得格外輕盈帥氣，而在現偶劇中，他的西裝造型更是教科書級別的養眼。

代表作品：《山河令》、《安樂傳》、《我要逆風去》

#話題 #龔俊 #陸劇 #劉宇寧 #張凌赫 #胡一天 #古裝陸劇

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

2026-02-19
分手示意圖。女子漾AI製圖
分手示意圖。女子漾AI製圖

在這個追求速食愛情的時代，穩定交往似乎成了一種奢侈。搜狐網點名，有三個星座的人在感情世界裡如同換季般快速，他們追求極致的新鮮感，一旦熱情冷卻，轉身的速度往往快到讓人措手不及。

編輯推薦

文章目錄

  • 雙子座：多變如風的獵愛高手 你的存在只是他的冒險之一
  • 射手座：熱愛自由的感情浪子 下一個目標永遠在遠方
  • 水瓶座：理想主義的孤傲靈魂 在現實與幻象間閃電撤退

雙子座：多變如風的獵愛高手 你的存在只是他的冒險之一

雙子座。女子漾AI製圖
雙子座。女子漾AI製圖

雙子座在感情中追求的是永無止盡的刺激與新奇。他們天生具備強大的社交魅力，擅長用層出不窮的花招吸引目標，但這份熱情往往帶有「時效性」。

對雙子座而言，愛情是一場大型的心理冒險，一旦摸透了對方的套路，新鮮感消失的那一刻，他們的注意力便會迅速轉移。那種對舊愛的忽視，常讓另一半懷疑過去的甜蜜是否只是一場幻覺。

射手座：熱愛自由的感情浪子 下一個目標永遠在遠方

射手座。女子漾AI製圖
射手座。女子漾AI製圖

射手座的字典裡沒有「束縛」二字。他們渴望探索未知的世界，這種性格延伸到感情上，就變成了不持久的投入。射手座的人喜歡追逐獵物的快感，一旦關係進入平淡的日常，他們就會感到窒息。

為了追求那份無拘無束的自由，他們會毫不猶豫地將視線投向地平線上的下一個目標，留給舊愛的往往只有一個瀟灑卻冷酷的背影。

水瓶座：理想主義的孤傲靈魂 在現實與幻象間閃電撤退

水瓶座。女子漾AI製圖
水瓶座。女子漾AI製圖

水瓶座追求的是精神層面的高度共鳴，他們的愛情觀往往帶著一種不食人間煙火的理想化。雖然他們渴望深層的靈魂連結，但一旦面對瑣碎且沉重的現實問題，水瓶座就會顯得猶豫不決。

他們常因為一時的衝動或靈感而墜入愛河，卻也容易在發現對方無法滿足其精神高度時，閃電般的抽離這段關係。這種從深情到疏離的轉變，常讓伴侶感到莫大的困惑與心碎。

雖然這三個星座在感情中容易給人「喜新厭舊」的印象，但這也是因為他們更忠於自己的內心感受。在與這些星座交往前，或許該先問問自己，是否跟得上他們那快節奏的愛情步伐。

#感情 #水瓶座 #射手座 #雙子座 #星座運勢

不只長得美，還超有實力！這3大星座女顏值與才華兼具　根本人生勝利組

不只長得美，還超有實力！這3大星座女顏值與才華兼具　根本人生勝利組

2026-02-24
圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

在星座話題中，有些女生總是特別搶眼，不只是外型亮麗，更重要的是內在實力同樣在線。她們談吐有深度、做事有想法，站在人群中自然自帶光芒。有3個「顏值與才華並存」的星座女代表，她們的魅力，不只是好看，而是經得起時間與現實考驗。

編輯推薦

天蠍座女｜氣場型美女，聰明又有決斷力

圖片來源：JTBC
圖片來源：JTBC

天蠍座女生常給人一種神秘又耐看的印象，五官未必張揚，但整體氣質極具辨識度。真正讓人離不開視線的，是她們強大的洞察力與判斷能力。

天蠍女對人性與局勢有極高敏感度，能快速看清問題核心，在關鍵時刻做出果斷選擇。她們不怕吃苦，也不輕言放棄，往往在逆境中默默累積實力，最後一舉翻盤。這種「越低調越強大」的特質，讓她們在職場與人生舞台上都格外耀眼。

天秤座女｜外型在線，審美與腦袋同樣高分

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

提到顏值，自然少不了天秤座女生。她們懂穿搭、會說話，舉手投足都給人舒服又有質感的感覺。但別以為天秤女只是好看，她們真正厲害的地方，在於情商與判斷力。

天秤女擅長分析不同觀點，懂得平衡現實與理想，不輕易做出衝動決定。她們在團隊中往往是關鍵協調者，既能保持理性，又不失溫度，是典型「外柔內聰明」的代表。

雙子座女｜腦袋轉超快，才華型魅力代表

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

雙子座女生的吸引力，來自她們源源不絕的想法與表達能力。她們學得快、懂得多，聊天永遠不冷場，總能用幽默與智慧抓住眾人注意力。

除了口才好，雙子女思維靈活、創意十足，願意不斷嘗試新事物，也不害怕挑戰自我。這種結合聰明才智與青春感的特質，讓她們在人群中總是特別亮眼。

#顏值 #雙子座 #天蠍座 #天秤座 #星座運勢

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

2026-02-23
LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用。圖片來源：截自LINE STORE、女子漾製圖
LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用。圖片來源：截自LINE STORE、女子漾製圖

LINE免費貼圖又更新了！這波一口氣釋出25款限時貼圖，從招財吉祥話、開工加油款，到撒嬌日常、已讀不回專用圖通通有，使用效期最長可達180天。不論你是群組活躍王，還是只想默默丟一張貼圖解決對話，這篇女子漾都幫你整理好下載期限與條件，快點把握期限下載LINE免費貼圖吧。

編輯推薦

25款LINE免費貼圖一次看！

LINE 免費貼圖 1：TORY BURCH 馬年新春限定貼圖（點此下載）

下載期限：2026/02/24

使用效期：90 天

條件：加入「TORY BURCH」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 2：LINE TV｜肥兔寶（點此下載）

下載期限：2026/02/25

使用效期：90 天

條件：完成指定任務即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 3：安富利小洲的科技日常（點此下載）

下載期限：2026/02/26

使用效期：180 天

條件：加入「Avnet安富利」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 4：LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬（點此下載）

下載期限：2026/03/04

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物 夯話題」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 5：LINE購物 × 51的emo外星人（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物」官方帳號並完成指定任務

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 6：2026 OPEN!新年快樂動次動!（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：點擊連結即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 7：Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「臺灣企銀」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 8：momo co賀新年 馬上發財！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「momo購物網」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 9：矽品42週年 小矽小品限定貼圖（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「矽品精密」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 10：黑狗兄來囉！讓你旺旺！旺旺！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「黑狗兄娛樂城」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 11：全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：90 天

條件：加入「FamilyMart」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 12：LINE購物直播 × 到處都是貓（點此下載）

下載期限：2026/03/08

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物直播」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 13：LINE禮物 × 齁哩（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「LINE禮物」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 14：明星3缺1 勇妹應援：賀歲日常 × 熱血棒球（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「明星3缺1」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 15：ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「ANDEN HUD」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 16：聯邦小白－好運馬上來（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「聯邦銀行」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 17：馬上有錢！新年興富發（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「興富發」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 18：神馬都順！小粉獅給你滿滿好運（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「第一銀行」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 19：包你發×王識賢安心亞 馬年好運鬥陣發（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「包你發」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 20：PRADA 新年限定大貼圖（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「PRADA」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 21：LINE發票管家 × 嗚比的朋友（點此下載）

下載期限：2026/03/18

使用效期：90 天

條件：加入「LINE發票管家」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 22：台北捷運 捷米（點此下載）

下載期限：2026/03/16

使用效期：90 天

條件：加入好友並與台北捷運GO會員綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 23：富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（點此下載）

下載期限：2026/03/23

使用效期：180 天

條件：加入「富邦FUBON」官方帳號並完成綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 24：SUNTORY得利獅－獅來運轉馬上好運篇（點此下載）

下載期限：2026/04/27

使用效期：180 天

條件：加入「SUNTORY三得利健康」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 25：北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（點此下載）

下載期限：2026/05/11

使用效期：180 天

條件：加入「台北富邦銀行」官方帳號並完成個人化綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

#日常 #LINE #免費貼圖

