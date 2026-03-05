打扮是更有力的自我介紹：從《我以為人不可貌相》看職場視覺溝通學

日劇《我以為人不可貌相（人は見た目じゃないと思ってた。）》以時尚雜誌為背景，看似談論「外貌至上主義」的辯論，可能小看了這部作品。其實作品中在講述的，是一門被忽略的能力「視覺溝通」。

日劇《我以為人不可貌相（人は見た目じゃないと思ってた。）》

在資訊爆炸、注意力降低的時代，我們在開口之前，就已被觀看。那麼，打扮究竟是虛榮、是專業？是迎合期待亦或自我建構？

主角石黑大和（菅生新樹 飾）一開始深信：「人的價值不該看外表，內在才重要。」甚至對時尚產業嗤之以鼻，認為不過是ルッキズム（外貌至上主義）的延伸。

但他的上司丸田凜子（剛力彩芽 飾）給了他一記震撼教育：

「比起打招呼或遞名片，穿著打扮是更有力的自我介紹。」

這句話並非鼓吹虛榮，而是點破殘酷卻真實的職場潛規則——專業感，是被看見的。

同時身兼音樂教室老師，紅心也曾天真地以為專業只存在於能力本身，初出教學現場時，常常是隨意套上一件衣服就進教室。直到某次教室老闆的委婉提醒：「家長把孩子交給妳之前，會先看妳。」那一刻才驚覺，專業不是彈奏才開始，而是在與家長見面時，就在接受家長「面試」了。

有著外在自卑的我們通常討厭被用外貌評價，但是「視覺」本身就是社會運作之下的另類語言。打扮不為了取悅，而是在開口之前，先建立信任的橋梁。

告別「演」出來的人生：別讓社會人設消磨妳想改變的勇氣

當劇情走到第三集，大和開始學習改變外在，穿著拍攝用的名牌西裝去聯誼，且大受歡迎；然而凜子卻一眼識破：

「穿自己買的衣服做出改變，才是真正的改變！」

暫時的成功，終究不是蛻變；借來的光芒，無法支撐長久。而在後面的故事，大和也坦承道出在學生時代一直在「演」，在棒球隊演出氣氛製造者，在朋友面前演出陽光人設，因為沒有勇氣改變，於是我們選擇隨波逐流，就像大和為了一份「合群」的安全感，而把自己塞進一個根本不喜歡的角色裡。

穿上幹練套裝、化上標準妝容，演出「專業版本的自己」。久而久之，甚至分不清那究竟是選擇，還是迎合。

時尚是鎧甲，不是面具：當打扮成為生命力

第五、六集將故事視角轉向兩位與故事「外貌」極具反差的象徵性角色：對容貌極度自卑的高中生望海（野中梨緒那 飾），以及全盲網紅陽菜（田幡妃菜 飾）。

曾經在外貌遭遇嚴重挫折與打擊的凜子對厭惡自己容貌的望海說：

「我做的一切，都是為了要喜歡自己。」

這句話，讓作品核心聚焦在打扮的終極對象，不是社會標準，而是自我認同。

而全盲網紅陽菜的存在，更徹底顛覆「打扮是給別人看」的想像。因為陽菜看不見鏡子中的自己，卻依然堅持化妝、搭配服裝。而她這麼做，是為了「感受自己活著」，也因此讓大和在陽菜的照片中感受到「為了被看見而努力的覺悟」。

我們習慣把愛美與膚淺畫上等號，卻忽略了它可能是一種生命力的展現。對陽菜而言，時尚不是面具，而是鎧甲，是她與世界連結的方式！

外表的視覺溝通，不只是對他人說話，更是對自己說「我值得被好好對待。」

人生只有一次：如果生命只剩今天，哪件衣服最像自己？

全劇最令人震撼的轉折，絕對是凜子的猝逝。因腦動脈瘤突發而離世，留下最後一道作業給大和：「從相遇那天到今天，你改變了什麼？」

在凜子的葬禮上，甚至要求賓客「禁止穿喪服」，必須穿上「最像自己的衣服」。這個設定違背常理，卻令人感喟。對凜子來說：外表，在這一刻不再只是穿搭，而是呈現出這個人的經驗、迷惘與寂寞，還有其堅持與覺悟。

而面對凜子給大和的最後一道作業，以身著燕尾服出席凜子葬禮的大和，給出自己的答案：

「打磨外表的理由，是因為人是活著的。人只要活著，就想成為更好的人。」

紅心想到過去在書中看到所謂「女為悅己者容」，曾不以為意，認為為何要為「悅己者」梳妝打扮？如今紅心堅定「為悅己而容」這個信念，梳妝打扮、研究穿搭，不是為了迎合誰，而是想在鏡子前看見精神飽滿的自己。略施顏色，是替生活添上勇氣，也是讓自己更加喜歡自己！

外表是女性自我認同的修煉

《我以為人不可貌相》最終沒有否定外表，也沒有神化內在。告訴我們打磨外表，是一種對生命的回應。或許我們都在扮演某種角色，但重要在於，妳是否知道自己正在扮演什麼，以及為何而演。

當打扮不再是討好，而是一種自我對話；當視覺不再只是表層，而是靈魂的延伸，那麼，時尚就不再是淺薄的皮囊，而是一門女性成長的學問。

而最終我們會在這場視覺溝通的修煉中，學會更誠實地喜歡自己！

本文圖片來源：《我以為人不可貌相（人は見た目じゃないと思ってた。）》官方網站

哈囉～我是愛看戲劇、綜藝、動畫，尤其嚴重偏看日劇的紅心，歡迎來到紅心的平台一起討論喔！

紅心的隨寫手札 Instagramhttps://www.instagram.com/cynthiapianosolo/

紅心的隨寫手札 傳送門https://portaly.cc/cynthiapianosolo