【🚨白天搶財神，晚上擋血煞！元宵「日夜雙軌」最強開運避險SOP！】
唐代《開元占經》對月食顏色的定義冷酷而精確：「青為憂、赤為兵、黑為水」。當月亮赤紅如火，預示兵戈起、朝綱亂。美以轟炸伊朗總理身亡！古書《開元占經》早預言「月赤如血，有死王」，當歷史巧合讓人不寒而慄。現代人最在意的是，在赤馬紅羊年磁場如此混亂的元宵節，我們該怎麼守住自己的運勢？—借天官賜福補滿財庫，佈奇門陣法拒絕血月！百年一遇的能量大洗牌，今年能不能翻身就看這一天！
風水命理專家谷帥臻博士指出，2026/3/3（農曆正月十五）這天不僅是元宵節，我們更將迎來罕見的「月全食」與「血月」宇宙大秀！根據天文台公布，當天月全食的精確時間為：16:43 半影食始；17:50 初虧開始；19:43 深全食；21:18 復圓；22:25 結束。下一次要在元宵節看到血月，還要再等200多年！在天文科學上，這是光線折射的浪漫奇景；但在東方玄學中，今年是磁場動盪的「赤馬紅羊年」，極端天象代表天地磁場正經歷劇烈的交替。老師強烈建議：今年元宵傍晚「不要去人擠人」！ 請提早回家，花燈可以隔日再賞，但保護自身磁場的黃金時刻錯過不再！
很多粉絲私訊問我：「老師，遇到這種極端天象，今年元宵節是不是不能求財了？」
錯！大錯特錯！真正的風水高段班操作是：「晚上佈陣擋陰煞，白日天官賜福補財運！」
正月十五是「上元節」，正是掌管財富與賜福「天官大帝」（三官大帝之一）的聖誕！這是一整年中，補年頭財庫與祈求平安的最強黃金日。既然晚上血月磁場動盪，我們更要把握「白日陽氣鼎盛」的吉時，把一整年財氣提前吸進家門！
為了讓大家在極端天象中逆勢翻轉，老師特別公開這套**「日夜雙軌開運避險SOP」**。白天搶天官大財，晚上拒絕血月紛擾，把宇宙特殊磁場轉化為全家人的平安福氣！
☀️ 【白天：向上元天官祝壽祈求賜福，引168錢母財水入宅】
【步驟一】：入廟祈福「天官賜福」，化解血月紛擾
在白天（中午13:00前最佳）前往住家附近主祀「三官大帝」或「玉皇上帝」的大廟，上香祈求。準備甜湯圓、糖果、發糕或鮮花。祈福口訣： 上香時稟報信士/信女姓名、農曆出生年月日時、住址，並誠心祈求：「今日上元佳節，恭祝天官大帝聖誕。祈求天官賜福，保佑信士/信女全家平安健康，財源廣進。並祈求神明護持，化解今晚血月之極陰磁場干擾，護佑元神光彩。」
【步驟二】：製作上元錢母財水，引動財氣
前往廟宇攜帶**「清洗乾淨的168元硬幣」與「一瓶全新礦泉水」**，向天官大帝祝壽祈福，在主爐過香火三圈（順時針進福）獲得天官大帝加持「上元錢母財水」。佈局方法： 回到家後，將財水與上元168元錢母倒入杯中，擺放於家中財位（丙午流年在東南方或東方）。讓財氣隨水分蒸發引動，隔日可將硬幣擦乾，將168錢母存入常進帳銀行開始啟動上元財運！
【晚上：奇門遁甲七星平安陣，六步驟守護好運】
根據天文台公布，月食將從 16:43 開始，直到 22:25 結束。只需準備一個紅包袋、七顆蠟燭燈（或一盞檯燈），在家就能輕鬆穩住磁場！
【步驟一】：全戶開燈，破除陰暗
時間：3/3 下午 16:30（半影食始前）至 22:30（月食結束後）。拉起家中所有窗簾，將客廳、臥室、廚房、浴廁、陽台燈光全部打開，用最強勢人造光源驅逐月食帶來的陰暗磁場。
【步驟二】：淨空南方，建立結界
將客廳「正南方」打掃乾淨，擺放小桌作為專屬能量結界平台。
【步驟三】：繪製符心「天官賜福」
準備全新紅包袋1個，用粗亮金色或黑色奇異筆，以正楷寫下「天官賜福」四個大字，筆劃飽滿有力不可塗改。
【步驟四】：點亮主陣，引入七星罡氣能量穩定磁場
將 7 個小型蠟燭圍繞「天官賜福」紅紙排列（或排成北斗七星狀，勺柄最後三顆朝向北方最佳）依序點燃明火。（⚠️ 注意火燭安全）。👉【無火安全版】： 若室內不方便點燃明火，請改用1盞暖白/太陽光檯燈放在紅包袋正後方，燈罩朝下光源打在「天官賜福」上。
【步驟五】：靜心共振，能量加持
特別在 19:43 深全食、血月滴血磁場最混亂之際：陣法啟動後，端坐在桌前，閉眼深呼吸3次。默念「天官賜福、平安吉祥、厄運退散」，亦可加碼唸誦祈福經典。（⚠️ 注意這段血月深食時間不要外出，拒絕外界紛擾，將注意力集中在七星天罡燈火防護能量上。）
【步驟六】：圓滿收陣，好運封存
時間：晚上 22:30（確認月食完全結束後）。雙手合十感恩，熄滅蠟燭或關閉檯燈。最後將「天官賜福」紅紙，優先張貼於自家大門外側或內側均可。陣法即刻圓滿，平安能量徹底封存家中！
—
谷帥臻老師提醒這份【元宵節日夜雙軌開運守護陣法】非常重要，請務必【分享】給你關心的家人朋友，讓大家一起補入年頭好運，又能安穩度過元宵血月磁場波動！
