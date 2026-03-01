2026-03-01 09:18 J.T
【2026 中東烽火下的財富洗牌】
▋德黑蘭的夜晚，和你手機裡的股價
二零二六年二月二十八日深夜，德黑蘭本來只是個普通週末。有人喝茶，有人準備睡覺，也有人還在滑 AI 晶片股的新聞，想著下週要不要再加碼。
然後，天空開始轟鳴。
代號「咆哮獅子」的聯合空襲行動突然展開。戰機掠過夜空，德黑蘭與伊斯法罕火光沖天。畫面像電影，但那是真的爆炸聲。第一枚飛彈落地的同時，全球市場也炸了一下。道瓊跌破49,400點。標普500、那斯達克往下修正。台灣時間清晨，很多人第一件事不是刷牙，是打開券商APP。紅字跳動，心也跟著往下沉。群組裡有人問：「要不要砍？」 有人回：「再等等。」 也有人乾脆不說話。市場翻臉的速度，比戰機還快。這不是哪家公司財報出問題，而是地緣政治直接撞進資本市場。這種時候，沒人能站在場邊看戲。
我做資產規劃二十年，看過幾輪風暴。每一次劇烈震盪，最後受傷最重的，往往不是判斷錯方向的人，而是資產結構早就失衡的人。
▋AI先放旁邊，硬通貨開始說話
前幾年大家都在談AI，高本益比被當成成長門票。但戰事一升級，邏輯就變了。高估值股票第一個面對的是評價壓縮。風險溢酬拉高，市場先打折，再談未來。摩根大通原本預測2026年布蘭特原油均價約60美元， 歷史資料顯示，產油國如果出現政權更替，油價平均上漲76%。 荷姆茲海峽若受阻，90美元可能只是開場，130美元也不是不可能。這些數字不是交易室裡的圖表而已。 它會變成油錢、電費、保費、貸款利率。黃金也開始發光。市場預期金價挑戰5,500到5,800美元。投資群組裡有人嫌貴，有人說太晚，也有人默默買一點放著。在資產配置裡，黃金不一定耀眼，但在動盪年份，它像守門員，站在那裡，讓整體不至於失守。
▋全球碎片化：你的生活成本正在改寫
國際貨幣基金組織的數據顯示，全球新增貿易壁壘從約1,000項增加到接近3,000項。研究估計，貿易脫鉤可能讓全球GDP損失7%，技術受限情境下甚至到12%。蘇伊士運河貿易量減少約50%。 能源與運費如果再上去，美國CPI可能突破3%。 利率時間一拉長，企業和家庭都會感受到壓力。很多人把這些當新聞，但我在銀行輔銷顧問這些年，看過太多家庭因為利率變動而現金流吃緊。房貸、車貸、孩子教育費同時存在時，通膨不是理論，是帳單。台股高Beta特性，在美元走強時特別明顯。外資移動比散戶俐落。市場很多時候只問一件事：現在誰是風險。
▋風暴裡的姿勢
這時候該做什麼？
把持股攤開來看。問自己，這些資產屬於生存層、保護層，還是成長層？如果幾乎全是成長型部位，那代表結構有點傾斜。流動性也要拉高。不只是留現金，還包括確認保險與備用金不會在市場震盪時被迫動用。真正讓家庭撐過波動的，往往是早就設計好的現金流安排。接下來幾週的戰事走向也很關鍵。如果油價站上100美元，通膨與成長壓力會一層一層傳下來。
我在課堂上常問一句話： 如果市場再跌10%，你會冷靜調整，還是情緒接管？
答案，其實早在資產配置完成那天就決定了。
德黑蘭夜空的火光離我們很遠。 但資本市場的神經，比飛彈還敏感。
真正的財務規劃，不是行情好時講得多漂亮，而是動盪來臨時，你還能睡得著。
等下一輪多頭回來，你會知道，守住結構，比猜對方向重要。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是國際政治專家， 但有些想法，想跟你分享。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數