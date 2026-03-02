唐伯虎、宋世傑、史蒂芬周...周星馳十大經典角色最新排行

@UdnCms3Tag-4df5bc18-d916-4e89-8563-85b7a633a751

那些年讓我們捨不得轉台的星爺電影

從80年代末崛起、90年代稱霸票房，到2000年代轉型導演與製片人，香港喜劇演員周星馳把無厘頭變成主流，這位改寫香港喜劇版圖的關鍵推手，讓原本配角般的小人物成為故事主角，也讓無數句看似荒謬的經典對白，即使上映多年，至今仍是許多人津津樂道的金句。

「做人如果沒有夢想，跟鹹魚有什麼分別？」——《少林足球》

「不要誤會，我不是針對你，我是說...在座的各位都是垃圾。」——《破壞之王》



對不少人來說，星爺根本是華語電影的名梗製造機，《網路溫度計DailyView》早在2014年盤點過一次周星馳十大經典角色排行，史蒂芬周《食神》勇奪冠軍！但觀眾世代更替，社群平台改變，引用方式也不同；時隔12年，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察近一年（2025/2/24～2026/2/23）網路討論聲量，再次整理出星爺從影以來逾四十部的作品中，討論度最高的十大經典電影角色，也陪大家重新回味周星馳獨特的幽默與角色魅力。

No.10 至尊寶／孫悟空｜齊天大聖東、西遊記系列

「曾經有一份真摯的愛情擺在我的面前，我沒有好好珍惜，直到失去了我才後悔莫及，人世間最痛苦的事莫過於此，如果上天再給我重來一次的機會，我會對那個女孩說：我愛你。如果非要在這份愛上加一個期限，我希望是一萬年。」



這段是至尊寶戴上金剛圈（緊箍咒）前的獨白，至今仍被反覆引用，幾乎成了華語電影最具代表性的告白橋段。1995年上映的《齊天大聖東遊記》與續集《齊天大聖西遊記》，將喜劇包裝下的宿命與悲劇推到極致。緊箍咒意味著他必須放下作為凡人的愛與牽掛，網路上常流傳一句話：「戴上緊箍咒愛不了你；摘下緊箍咒救不了你」，雖非電影原句，卻精準概括了這段角色轉身的無奈與輪迴，也讓這個系列成為「笑著笑著就哭了」的代表作。

相較2014年榜單第4名，本次落至第10名，情懷依舊，但討論熱度已不若當年集中。2025年PTT上曾有網友發文詢問「星爺最頂的電影是《大話西遊》嗎？」引發討論，有人提到配樂與BGM至今仍相當到位，也有人回顧90年代上映時曾被批評不符期待；另有網友直言「不要把它當西遊記看，就是神作」。同時也有影迷點名《九品芝麻官》、《威龍闖天關》、《唐伯虎點秋香》、《破壞之王》等作品，各有支持者。即使名次下滑，至尊寶依然是許多人心中最浪漫、也最遺憾的星爺化身。

No.9 韋小寶｜鹿鼎記系列

「我對皇上景仰之心有如滔滔江水，連綿不絕，又有如黃河氾濫，一發不可收拾。」



韋小寶不是傳統武俠裡的正派英雄，他世故、滑頭，靠機靈與嘴皮子在宮廷與江湖之間周旋。這個角色被多次改編，從梁朝偉、陳小春、張衛健、黃曉明，都曾詮釋過不同版本的韋小寶。1992年周星馳主演的《新鹿鼎記》與續集《鹿鼎記II神龍教》，則把這個市井出身的小人物拍成無厘頭喜劇代表作。原著作者金庸曾形容周星馳的韋小寶「不作第二人想」，也讓這一版成為不少觀眾心中的經典。

2025年《鹿鼎記》系列4K修復版於中國院線重映，首3日票房約人民幣74.8萬元，整體表現平平。雖然經典重回大銀幕，市場反應相對冷靜，不過每當談到韋小寶，周星馳這一版仍是最常被拿出來討論的對照。

No.8 唐伯虎／華安｜唐伯虎點秋香

「小強你怎麼了小強？小強，你不能死啊！」



這段把蟑螂暱稱成「小強」的誇張哭喊，讓「小強」成為蟑螂的代名詞。周星馳在《唐伯虎點秋香》從風流才子轉為低聲下氣的僕役，初期處處忍讓，甚至被編號為「9527」，只為博取信任、接近秋香。當奪命書生與對穿腸上門挑釁、要給華太師難看，華府上下無人能應時，化身華安的唐伯虎才挺身而出顯露真才學。

從武鬥橋段的「還我漂漂拳」、「面目全非腳」，到文鬥對聯對到氣血攻心、雙雙吐血，《唐伯虎點秋香》幾乎場場有梗、句句是笑點。近一年來社群上仍不時有人重提這部片，有網友直言，「周星馳演的唐伯虎點秋香應該看了十幾次。」也有網友認為，《唐伯虎點秋香》不只笑梗密集，故事線與人物設定也相當完整，是一部可以輕鬆重看的經典。甚至還有人笑說，「現在把唐伯虎點秋香的台詞列入文言文教材，小孩應該都會愛死文言文。」周星馳的唐伯虎，至今仍是他90年代最具代表性的角色之一。

No.7 宋世傑｜威龍闖天關

「只准州官放屁，不准百姓拉屎呀！」



周星馳詮釋的狀師宋世傑，嘴上強詞奪理、辯才無礙，原本只為賺錢打官司，寫狀子從不求真相。直到在夫人宋李氏（梅艷芳飾演）的影響下接下一樁棘手案件，才從替權貴辯護轉為替弱者翻案。《威龍闖天關》把無厘頭語氣放進公堂對決，辯詞節奏緊湊、台詞犀利，像是「啊哈，山西布政的五千兩在她房裡」、「哇！官吶！真是了不起！」這些誇張又帶節奏感的橋段，讓公堂戲既有笑點，也有情緒張力。公堂對決橋段至今仍是不少影迷重刷N次的片段，還有留言特別點出，「宋世傑那段公堂對決真的看幾次都不膩」。

想要重溫《威龍闖天關》的鐵粉有福了，近期這部電影已於2026年2月13日重返大銀幕，以數位修復版本再次與台灣觀眾見面，讓宋世傑在公堂上的唇槍舌戰與節奏分明的經典台詞，在戲院音響與銀幕包圍下更顯過癮。作為周星馳的第一部古裝電影，當年助他拿下第37屆亞太電影節最佳男主角，並入圍金像獎與金馬獎多項提名，如今再看依舊鋒利鮮活。

No.6 包龍星｜九品芝麻官

「來人，關門，放狗！」



《九品芝麻官》讓人念念不忘的內容，不只是精彩的翻案劇情，還有一場接一場的經典罵人橋段。從公堂對嗆到街頭鬥嘴，台詞像機關槍般連發，節奏幾乎不給對手喘息空間。周星馳把包龍星罵人的方式，演成獨特的表演節奏，笑點密集卻不亂，情緒層層推進，成就一代嘴砲王者，也讓這部片成為不少人心中的「吵架必看」範本。

整部電影笑點狂飆、氣勢一路堆高，公堂場面既荒謬又解氣。網友直言，「九品芝麻官是唯一第一次看，就讓我重頭笑到尾的周星馳電影。」包龍星展現的角色魅力，也再次展現周星馳在喜劇上的爆發力與穩定度，即使他在90年代高產期密集推出作品，但在不同角色之間仍能保有鮮明區隔，把喜劇玩出不同的層次，不讓觀眾生膩。

No.5 尹天仇｜喜劇之王

「無論你是否看得起我，我都是一個演員。」



1999年賀歲檔上映的《喜劇之王》拿下當年香港票房冠軍。這部片常被視為周星馳最貼近自身經歷的一次創作。尹天仇是臨時演員，天天跑龍套、領便當，台詞不多，卻總是最認真地對待每一場戲。片中他不斷鑽研《演員的自我修養》著作，在片場被冷落、被嘲笑，卻從不放棄。這種對表演近乎固執的執著，讓人聯想到周星馳早年在演藝圈打拚的影子。

他與公關小姐柳飄飄（張柏芝飾演）相遇，兩個在現實底層掙扎的人慢慢靠近。「我養你啊」那場感情戲成為全片最具代表性的橋段。不是霸氣宣言，而是一句明知自己還站不穩、卻仍想承擔的衝動。柳飄飄在計程車上落淚，也讓不少觀眾多年後重看時，才真正理解那份重量。

網友感慨留言，「星爺很多作品都是初看不識劇中意，再看已是劇中人。」也有留言指出，「小時候覺得普通，出社會後重看卻泛淚。」《喜劇之王》不只是喜劇，更像是周星馳把自己放進角色裡的一次自我告白。

No.4 五師兄｜少林足球

「你快點回去火星吧，地球是很危險的。」



如果說90年代的周星馳代表的是密集笑梗與台詞輸出，2001年上映的《少林足球》則讓他的喜劇規模全面升級。過去的笑點多半來自對話與角色互動，《少林足球》則把特效、運鏡與體育賽事的大場面全面納入。

阿星（五師兄）不是只會耍嘴皮的主角，他原本靠打零工維生，撿資源回收、擦地板過日子，卻始終相信少林功夫可以發光發熱。這種近乎天真的執著，是撐起整部電影的核心動力。從街頭被當成笑話，到帶著師兄弟踢進全國大賽決賽，角色成長清楚而直接。至於那句「你快點回去火星吧」，其實是拍攝過程中的臨場發揮，當時趙薇的光頭造型引發討論，周星馳順勢將其化為台詞，反而成為流傳至今的金句。

也因此，《少林足球》不只叫好，也真正叫座。全球票房約5,000萬美元，並在第21屆香港電影金像獎橫掃最佳電影、最佳男主角與最佳導演。周星馳同時以演員與導演身分獲獎，為他的創作生涯寫下關鍵一頁。

No.3 何金銀｜破壞之王

「除暴安良是我們市民應盡的責任，行善積德是我個人的興趣，所以扶老太太過馬路我每個禮拜都做一次，如果碰到國定假日，我還會做兩三次。」



周星馳演活了主角的自卑與成長，他飾演的何金銀是送外賣的普通人，膽小、體弱、常被欺負，為了改變自己，誤打誤撞拜師「魔鬼筋肉人」學功夫，面對氣勢壓場的斷水流大師兄，最後他以荒謬到極點的必殺技「無敵風火輪」逆轉勝。這樣從谷底翻身的劇情，看似不切實際與搞笑，內容卻發人省思，這也正是周星馳的厲害之處，他總能把小人物的卑微、逞強與不甘心，寫得好笑卻不廉價，讓觀眾在笑聲裡看見自己。

有網友直白留言，「最好笑個人覺得是破壞之王。」也有影迷表示，「從頭到尾無冷場，處處是梗，史上最強喜劇。」2014年的榜單本片並未入榜，十多年後卻被網友頻頻點名，甚至衝上前三名。這樣的後勢翻紅，其實也很像何金銀本人，不是贏在起跑點，而是在擂台上一次次被打倒又站起來，撐到最後才讓人心服口服。

《破壞之王》這部經典港產喜劇已於2025年12月26日重新登上台灣大銀幕，勾起不少資深影迷的回憶。除了戲院上映外，可樂電影近期也透露，會陸續在Hami Video、MOD、friday、MyVideo、CATCHPLAY+和LiTV等串流平台上架，想重溫的話在家也能輕鬆看到。

No.2 左頌星｜賭俠、賭聖系列

「這裡有張A士，只要我輕輕的一搓，就立刻變成了一張皺了的A士。」



左頌星是周星馳在《賭聖》中塑造的代表性角色，一名擁有特異功能的青年，能看穿牌面、左右賭局。他讓原本偏向正經對決的賭片類型轉向喜劇路線。不同於賭神的沉穩與氣勢，左頌星把賭桌變成舞台，以「搓」牌以及特異功能等荒誕橋段製造笑料，將超能力與市井幽默融合，形成鮮明對比。

《賭聖》當年創下亮眼票房，也讓左頌星延續到《賭俠》等系列作品。不過因版權因素，角色在部分電影中改名為「周星祖」，設定與性格仍延續原本的特異功能與喜劇路線。特異功能、出千橋段與誇張慢動作走位，成為港片黃金年代的標誌元素。這個角色既無厘頭又帶點瀟灑自信，商業代表性極高，也長年穩居星爺經典角色排行榜中。

No.1 阿星｜功夫

「不記得了也好，忘卻也是一種幸福。」



星爺十大經典角色榜首，由《功夫》的阿星拿下。這個角色幾乎濃縮了周星馳創作生涯的精華，小人物出身、黑色幽默、高手過招，以及悲喜交錯的情緒轉折。阿星原本只是流連街頭的小混混，一心想加入斧頭幫翻身，卻在誤闖豬籠城寨後，一步步被逼著面對自己的本性。從逃避到覺醒，從自私到承擔，最終領悟「如來神掌」，從市井騙徒蛻變成真正的強者。包租婆追逐戰、琴魔對決、天降一掌，每一場戲都兼具漫畫張力與武俠氣魄，讓無厘頭與功夫美學真正融合。

《功夫》全球累計票房約1.05億美元，香港票房超過6,000萬港元，是周星馳票房表現最亮眼的作品之一，也被視為他自導自演時期的巔峰之作。網友留言表示，「這部片是周星馳成為導演之後，所拍出水平最高的一部，看了很多遍，但是不會膩。」隨著時間推移，阿星的角色評價持續攀升，不只是搞笑主角，更是完成自我救贖與成長的代表人物。

2014年的榜單裡，《食神》的史提芬周曾經是第一名。那時候「爆漿瀨尿牛丸」、「黯然銷魂飯」的經典名場面幾乎人人會接梗。十多年過去，如今榜單上已不見蹤影，就連《凌凌漆大戰金鎗客》的凌凌漆、《整人專家》的胡真也沒有進榜。

雖然排行榜已經大洗牌，但星爺每一個角色的經典不會因此改變，我們曾隨著劇情情緒翻湧，在其中嘻笑怒罵，也在某些轉折裡嚐到悲傷。如同史提芬周領悟到烹飪真諦時說的：「只要用心，人人都是食神」，那些被反覆播放的片段、被隨口引用的台詞，早就成了日常裡的一部分。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月24日至2026年2月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

