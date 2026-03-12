不只騙錢還騙感情？網友熱議八大「詐騙手法」公開 小心落入圈套！

2026-03-12

近年詐騙手法層出不窮，從傳統的電話詐騙到新型的投資、購物甚至交友詐騙，受害情境越來越貼近日常生活。當詐騙不再只出現在陌生來電中，而是悄悄混入社群互動、網路交易等場景，便讓民眾更難以防備，稍有不慎就可能落入陷阱。

群組營造交流氛圍後進行「假投資詐騙」 幽靈包裹、取貨付款成「網購詐騙」常見陷阱

網友熱議TOP8詐騙手法.png">網友熱議TOP8詐騙手法

 ▲ 網友熱議TOP8詐騙手法  網路聲量排行

觀察近一年網友針對「詐騙手法」的相關話題討論，可以發現「假投資詐騙」為最受熱議的詐騙手法。詐騙集團常透過社群與通訊軟體建立投資群組，先在群組內分享投資秘訣與操作心得，營造友善、互助的交流氛圍，並刻意讓部分民眾在加入初期成功提領小額報酬，藉此降低戒心。當民眾持續投入資金後，詐騙集團則會以「交易異常」、「帳戶需補繳保證金」等話術為由，要求受害者交出更多費用，最終捲款消失。討論區便有網友以自身遭詐騙經驗發文警示「越是看起來『穩賺不賠』的事情，越需要冷靜地多層思考」，並點出「看清背後的動機、拆解話術的邏輯、辨別真假，才是真正的投資第一課」。

討論聲量位居第二的則是「網購詐騙」。觀察網友討論發現，其中最常見的手法以幽靈包裹與貨到付款為主，透過民眾熟悉的取貨、付款流程降低消費者警覺；同時，詐騙集團也會仿冒超商、物流與客服角色，讓民眾難以及時辨識真偽。對此，在超商工作的網友即分享，「配編如果是開頭73N或是73M的，都一定是詐騙」，也有曾收過詐騙取貨簡訊的民眾提醒「如果收到不明簡訊、或是你根本沒買東西卻有取貨通知，一定要確認清楚再付款」！

此外，「交友與感情詐騙」也是備受網友熱議的詐騙手法之一，詐騙集團會利用 AI 變聲、盜用他人照片與精心打造的專情人物設定的方式，讓人誤以為對方真心渴望建立長期且穩定的關係，進而卸下心防。有受害民眾發文寫道自己被感情詐騙騙走四百萬，「滿懷期待會有美好的未來，才發現原來他所有的消費跟付出都是盜刷我的信用卡…每一句話每一個行為都不是真心，是奔著我的錢來的。」貼文也引發其他網友留言表示「難以想像到底怎樣的說詞跟聊天技巧會讓優秀的原po跟身邊的人都分辨不出來」，更有人點評「戀愛腦的盲目，讓你一直沒有及時止損。」除了分享受騙經驗，也有網友發文請益如何識別交友詐騙，其中「IG貼文沒有任何人留言互動」、「聊沒多久就告白，再來就是談到投資、任何理由的談到錢」皆為民眾指出的關鍵疑點，用「以圖搜圖」方式確認對方是否盜用他人照片，也是不少人建議的方法之一。

而受到網友高度討論的詐騙手法還包含發布假職缺的「求職詐騙」，以及假扮成假檢調、假警察的「假冒公家機關詐騙」或利用好心人的善意「假慈善與募款詐騙」等等。整體而言，詐騙手法層出不窮，與其死記各種詐騙類型，不如在涉及金錢、個資或關係承諾時，多一步查證、慢一步行動，才能有效降低落入詐騙陷阱的風險！


《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

2026-02-24
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

2026-03-04
圖片來源：微博
圖片來源：微博

過去幾年，陸劇市場經歷了從「流量至上」到「劇本為王」的洗牌，不少改編作品不僅挺過了原著粉的毒舌考驗，更靠著極致的還原度與創新的視覺美學，成為口碑與流量雙收的現象級爆款。

這次特別精選了近年來「小說改編」最成功的5部指標性陸劇。如果你最近正陷入劇荒，這份清單絕對能讓你的假期排滿！

TOP5《寧安如夢

改編自作家時鏡小說《坤寧》，由白鹿、張凌赫主演，《寧安如夢》以「重生復仇」為主線，講述女主角在重新來過的人生中，試圖改寫命運與愛情的故事。原著本身就擁有高人氣，加上劇版三位男主角的角色張力，使劇情充滿感情拉扯與權謀博弈。

這部劇之所以受到觀眾喜愛，在於「爽感與虐感並存」的敘事節奏。女主角不再是單純戀愛腦，而是帶著記憶重新布局人生，使角色更立體，也讓觀眾在情感與劇情反轉之間持續投入。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP4《偷偷藏不住》

改編自晉江文學城人氣小說，趙露思與陳哲遠主演。《偷偷藏不住》講述少女暗戀哥哥朋友多年，從青澀到成熟的成長愛情故事

這類青春小說改編劇通常最容易引發共鳴，因為它將「暗戀」「成長」「時間跨度」等青春元素具象化。劇版成功還原小說中細膩的情感描寫，加上兩位主演自然的化學反應，使其在播出後迅速成為社群討論度極高的甜寵劇。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP3《蒼蘭訣

改編自九鷺非香小說，是近年最成功的仙俠IP之一。劇情圍繞冷酷魔尊與單純仙女的愛情故事，融合奇幻世界觀與情感成長線。

《蒼蘭訣》成功的關鍵，在於視覺美學與人物塑造。劇組透過精緻服裝與特效打造宏大的仙俠世界，同時讓原著中複雜的角色關係更容易理解，使不少觀眾認為劇版甚至超越小說的感染力。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP2《長相思

改編自桐華同名小說，由楊紫、張晚意、檀健次等主演。故事講述失去身份的王姬在亂世中尋找自我與愛情的歷程。

這部劇之所以長期占據熱度榜，關鍵在於角色群像與情感線。劇中不僅有多線愛情關係，也結合家國權謀與身世秘密，使故事更具史詩感。許多觀眾認為它成功把小說中的情感厚度轉化為戲劇張力，成為近年最具代表性的古裝IP之一。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP1《繁花》

改編自作家金宇澄的茅盾文學獎小說，由王家衛執導、胡歌主演。《繁花》以1990年代上海為背景，描寫商業崛起與城市記憶。

與多數古裝或甜寵改編劇不同，《繁花》更偏向文學性與時代敘事。王家衛耗時多年製作，以電影級影像呈現上海的城市氣息，使原著小說中的人物與時代氛圍更具真實感，也讓它成為近年陸劇中藝術與商業兼具的代表作。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂

2026-03-10
圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 謝征 ×魏絳

姐妹情與命運羈絆

魏絳是樊長玉的重要親人，她的命運也深受權力鬥爭影響。

兩人的關係不僅牽動長玉的過去，也成為她踏上尋找真相的重要原因。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見

2026-03-02
情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

春天一到，連空氣都變得曖昧。很多人嘴上說順其自然，心裡卻默默期待：「3月會不會終於可以脫單？」根據搜狐網分析，如果你是以下這3個星座，3月感情曖昧不再無疾而終，而是慢慢走向穩定。

桃花最旺星座1：巨蟹座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

巨蟹座在感情上容易把自己關起來，嘴上說沒關係，心裡卻還留著遺憾。遇到喜歡的人也習慣觀望，總怕主動會受傷。3月開始，局勢轉變。你的細膩與貼心終於被看見。你替朋友記住的小事、為同事準備的小驚喜，都在無形中替你加分。這個月的桃花多半來自生活圈，朋友聚會、工作場合，甚至日常通勤，都可能出現關鍵人物。

對方欣賞的不是你的外在條件，而是你自然流露的溫柔。巨蟹要做的，只是別再退後一步。當有人向你靠近，請給一點回應，緣分往往就從那句「謝謝」開始。

桃花最旺星座2：天秤座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

天秤的單身，多半不是沒人追，而是你太懂比較。這個不錯，那個也可以，卻總覺得差一點火花。

3月的人際運勢重新洗牌，消耗你的關係會慢慢退場，留下來的反而更貼近你的價值觀。讀書會、展覽、市集、講座這類輕鬆場合，特別容易遇到聊得來的人。

這次的桃花不是轟轟烈烈，而是自然順暢。一起看展、聊電影、分享工作煩惱，都能找到共鳴。你不用刻意討好，也不用調整自己去迎合誰。天秤要記得，合拍遠比完美重要。真正適合的人，會讓你放鬆，而不是焦慮。

桃花最旺星座3：射手座

情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

射手最近過得很充實。忙工作、忙旅行，單身也自在。但偶爾看見別人的合照，心裡還是會有點空。3月的桃花多半出現在「行動場景」。戶外活動、團建、運動、旅行，都可能遇到志同道合的人。對方欣賞你的灑脫與熱情，也願意陪你探索生活。

重點是，你不需要為了戀愛改變節奏。對的人，會跟上你的步伐，而不是要求你慢下來。射手這個月別再用「等我穩定再說」當藉口。感情與成長並不衝突，緣分來了，就好好把握。

比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！

比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！

2026-03-08

隨著時代開放，觀眾們對於古裝劇男主角的審美，已從陽剛、高大、帥氣…單一視覺印象，轉變為對氣質、演技、魅力的綜合評比，就連過往被視為女主角御用的「粉衣」造型，在男主角身上也能綻放出不一樣的光彩，今天就讓我們一起來盤點陸劇中令人驚豔的6大粉衣古裝男神吧！


盤點粉衣古裝男神1：肖戰《玉骨遙》時影

陸劇頂流男神肖戰2023年在奇幻古裝代表作《玉骨遙》飾演孤高清冷的空桑世子，同時也是仙氣飄逸的神官「時影」，一身粉色夢幻神官服穿出謫仙般的風骨，不僅顛覆傳統刻板印象，也表現出空桑世子「時影」與赤族郡主「朱顏」（任敏 飾）師徒之間的唯美純愛。


盤點粉衣古裝男神2：龔俊《山河令》溫客行

身高186公分的人氣男神龔俊憑著寬肩窄腰神級比例，撐起《山河令》青崖山鬼谷谷主「溫客行」身上的立體剪裁粉衣，加上快要「比女人還要美」的俊秀臉蛋怎麼看都令人驚艷！在粉嫩櫻花的簇擁之下，龔俊更顯得嬌媚迷人，輕輕鬆鬆駕馭「嬌而不妖」造型，當年的龔俊不僅憑著該角全面走紅，也被奉為「古裝粉衣天花板」。

盤點粉衣古裝男神3：陳星旭《星落凝成糖》玄商君

4歲作為童星出道的新生代男神陳星旭，2023年在古裝仙俠劇《星落凝成糖》扮演沉淵族三皇子「玄商君」，他是尊貴不凡的白衣神君，也是風度翩翩的粉衣公子，儘管「玄商君」早已知道人稱「災星」的離光氏雙胞胎妹妹「夜曇」（李蘭迪 飾）錯嫁入天界，但卻一點也不在乎，因為「玄商」只在乎「夜曇」本人，心底眼裡全都離不開心上人呢！


盤點粉衣古裝男神4：成毅《赴山海》蕭秋水

「古裝大男主專用戶」成毅在去年人氣武俠劇《赴山海》飾演從現代男子「肖明明」穿越至古代浣花劍派掌門蕭西樓三公子「蕭秋水」身上的「一體雙魂」。「蕭秋水」角色初登場時，經常穿著粉色古裝、紮起小辮子，象徵著此時的角色是家庭溫暖、性格赤誠的受寵小少爺，直到歷經家族滅門後才轉變為暗黑深色服飾。


盤點粉衣古裝男神5：檀健次《長相思》相柳

演、唱、跳、創作兼備的「四棲」男神檀健次憑著史詩級古裝劇《長相思》系列當中重情守義「相柳大人」一角圈粉無數，他在劇中造型多變，每一套戲服都隱藏著不同寓意，例如：黑（高傲）、紅（深情）、白（清冷）、粉衣（溫柔）…也代表著各式風采，其中「相柳大人」一身粉衣金紋華服，搭配亮眼銀髮英氣與貴氣兼具，獨特的美學形象，在粉絲們心中留下難忘的瞬間。


盤點粉衣古裝男神6：羅雲熙水龍吟》唐儷辭

才華洋溢的「D神」羅雲熙去年憑著古裝傳奇劇《水龍吟》遺世獨立的絕世高手「唐儷辭」開創收視佳績，劇中身穿一襲華麗粉衣亮相，美感與霸氣並存，造型可說是風華絕代。儘管「唐儷辭」出招時凌厲猛烈，但羅雲熙將動作結合芭蕾舞功底，將柔美身段與剛勁力量完美融合，形成令人著迷的極致反差魅力。


18+