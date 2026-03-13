旅遊剛開始就很心累？網友熱議八大「雷旅伴行為」哪種最討厭

出門旅行本該是放鬆心情、累積回憶的美好時光，然而，旅程是否令人感到滿意，往往不只取決於目的地與行程安排，和旅伴是否能好好相處，也會影響旅途中的心情與體驗。一旦旅伴之間的相處出現摩擦，精心規劃的旅行也可能變得疲憊不堪！

旅伴「態度差」還沒開玩就掃興 「不參與行前準備」更讓人崩潰

網友熱議TOP8雷旅伴行為.jpg">

▲ 網友熱議TOP8雷旅伴行為 網路聲量 排行

觀察近六個月網友針對「雷旅伴行為」的相關話題討論，可以發現「態度差」是最讓人無法忍受的行為。不少網友分享自己的雷旅伴「旅途中不停嫌東嫌西」、「懶又愛抱怨」、「沿路一直抱怨行程」，指出旅途中最怕遇到動不動就不耐煩、愛潑冷水，或凡事嫌棄的旅伴，導致旅程還沒開始就失去興致。

至於聲量第二名的「不參與行前準備」，同樣容易引起旅伴不滿。有網友發文抱怨他的旅伴什麼事都用自己是「P人」當擋箭牌，指出「我也了解她是P人，所以不勉強她，只叫她丟行程。只是什麼事都不查、不規劃，什麼都要人提醒」，更提到對方用看不懂英文當藉口，不參與行程規劃，引發民眾在留言區點評「一開始不合拍，就千萬不要一起去，尤其習慣遷就他人」、「如果各位J人真的很看P人不爽，就別找P人出國了」，顯示出從訂交通、找住宿到規劃路線都不參與，旅行當下經常在狀況外，也被網友視為典型的雷旅伴行為。

此外，「生活習慣不合」被民眾認為是旅途中最常見、卻最難調整的衝突來源。有些人旅行時堅持早睡早起，也有人一到晚上精神全開，滑手機、追劇到深夜，作息落差讓彼此都難以放鬆。而在同住一房時，打呼、磨牙等易影響他人的睡眠習慣，也會成為引發不愉快的導火線。對此，有網友建議可以「分房睡」，並分享自己跟朋友出去玩時曾「選了有兩個房間的房子，就是懷疑對方會打呼，然後對方還真的有打呼」，慶幸自己早有準備，才讓旅途過程更順利。

另外，由於「時間觀念不佳」而遲到、睡過頭，導致旅遊行程必須因為個人行為調整或取消，以及「只想待在房間裡」、「消費模式不同」等行為也備受網友熱議。想要擁有一趟愉快的旅行，可以考慮在出發前先和旅伴討論彼此的期待、行程分工和住宿安排，畢竟，再完美的景點和行程，也比不上合拍的旅伴帶來的好心情。若彼此能事先溝通，不僅能減少旅途中的摩擦，也能更專注享受旅行本身，留下美好的回憶。

