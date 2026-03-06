2026-03-06 20:19 Social Lab社群實驗室
濃郁派還是清爽派？ 網友熱議Top8拉麵湯底排名揭曉
近年來台灣拉麵風潮盛行，不僅日本名店接連來台，許多在地特色拉麵店也百花齊放。對老饕而言，一碗拉麵的靈魂無疑就是湯底，從濃厚到清爽，每一種都擁有死忠擁護者，究竟哪些湯底最受網友推崇呢？
「豚骨拉麵」湯頭香濃不易踩雷？ 「海鮮拉麵」細分魚介、海老口味豐富
網路聲量排行-1.jpg">▲ 網友熱議 TOP8 拉麵湯底 網路聲量排行
觀察近三個月網友針對「拉麵湯底」的討論，可以發現「豚骨」討論度穩居第一。豚骨湯頭經過長時間熬煮，呈現濃稠厚實的質地，入口滿是膠質感與香氣，是目前大部分拉麵店最常見的湯頭基底。有網友便表示「台灣拉麵口味很多，豚骨是最不會踩雷的口味」，豚骨湯頭香濃，十分合台灣人的胃口，獲得許多饕客青睞。也有網友分享在挑選拉麵的口味時「都只吃豚骨」，因為「湯頭很香」，足見其高人氣。
聲量第二名的「海鮮」也有不容小覷的擁護者，而且能再細分成兩大派別。其一是「魚介系」，以魚類、貝類等海鮮熬煮，帶有鮮美清爽的風味；另一派則是「海老系」，以蝦殼、蝦頭熬湯，湯頭濃郁鮮甜。有網友分享自己特別喜愛「蝦濃湯拉麵」，直呼是可以「當沾麵吃的濃度，超爽」！至於第三名的「醬油」拉麵，因鹹香帶勁卻不厚重的特色，廣受清淡派歡迎，甚至有人笑稱「年紀大了，只能吃清湯醬油拉麵」。
此外，近年來「雞白湯」在台灣人氣急升，不少專賣店經常大排長龍。雞白湯以雞骨長時間大火熬煮，將骨髓與膠質完全釋放，湯色乳白、口感濃厚。有網友形容「純喝湯時，彷彿有隻雞就站在你的面前」、「像在喝雞精」。而同樣入榜的「雞清湯」以小火慢熬，湯色保持清澈透亮，味道較清爽，呈現出與雞白湯拉麵截然不同的風味。
隨著時代變遷，拉麵湯底的選擇也愈來愈多元，不論是哪一種拉麵，都能在不同世代、不同口味偏好的人心中佔有一席之地。下次走進拉麵店，不妨參考網友們的排名推薦，找到屬於自己心頭好的「那一碗」。
本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析
觀測期間： 2025/06/14-2025/09/14
觀測來源： 討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）
