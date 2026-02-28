2026-02-28 03:07 女子漾／編輯王廷羽
2026浮現祭怎麼玩？破百組卡司、FREDERIC睽違8年來台、交通、聯名週邊懶人包
每年開春必衝的音樂盛事「浮現祭」，將於今明兩天（2/28-3/1）在台中清水鰲峰山熱血登場！今年陣容直接突破百組創下新高，其中最讓人激動的，絕對是日本神團 FREDERIC 睽違 8 年終於來台，準備用洗腦神曲炸翻全場！今天女子樣整理2026浮現祭演出陣容、必看亮點、交通與週邊，喜歡音樂的你千萬不要錯過。
文章目錄
2026浮現祭 時間、地點一次看
2026 浮現祭 Emerge Fest活動日期：2月28日（六）至3月1日（日）
演出時間：DAY 1 11:00-22:00、DAY 2 11:00-21:50
活動地點：台中清水鰲峰山運動公園（台中市清水區鰲海路70號）
2026 浮現祭演出亮點搶先看
這次不用出國，在台中清水就能聽遍亞太神團！今年最具指標性的神仙卡司，莫過於日本洗腦搖滾代表 FREDERIC 睽違 8 年再度登台，準備以獨特節奏讓全場狂跳。除了日本潮團 go!go!vanillas 與北海道怪物新人 REJAY 展現日系搖滾多樣性，泰國人氣女聲 pami 的加入更為祭典注入多元的跨國魅力。
最令資深樂迷激動的，則是韓國 90 年代傳奇樂團 JAURIM 紫雨林 睽違 23 年驚喜回歸。主唱金倫我那曾溫暖無數人的神級嗓音，搭配熱門韓劇《二十五，二十一》的音樂記憶，對粉絲而言這不僅是一場演出，更是一場跨越時光的重逢。在紫雨林的帶領下，結合韓國新秀 CAN’T BE BLUE 與 Dragon Pony 的強悍戰力，韓流搖滾能量將在鰲峰山正式爆發。
2026 浮現祭卡司、演出時間
海外演出卡司
フレデリック（FREDERIC）、go!go!vanillas、the cabs、音羽-otoha-、パスピエ（PASSEPIED）、INUWASI、NEO JAPONISM、3markets[ ]、Haku.、チョーキューメイ（Cho Q May）、berry meet、kurayamisaka、雪国、すりぃ（THREEE）、とた（Tota）、Quubi with 九尾Band、yosugala、月宵◇クレシェンテ、AKIRA KURØ、JAURIM、원위（ONEWE）、터치드（TOUCHED）、Dragon Pony、CAN'T BE BLUE、Redoor、pami、Cosmo's Midnight、SERIOUS BACON、Wantamnam 我地希望、REJAY
台灣演出卡司
美秀集團、deca joins、滅火器 Fire EX.、麋先生 MIXER、怕胖團 PAPUN BAND、The Chairs 椅子樂團、拍謝少年 Sorry Youth、旺福、芒果醬 MangoJump、溫室雜草、庸俗救星、公館青少年、P!SCO、凹與山、野巢 Nosu、Kumu Basaw 姑慕.巴紹、Night Keepers 守夜人 ft. XinU、GOOD BYE APRIL、羊駝小姐 Malpaca、Lavi 翁彤薰、O-VER-KiLL、VH、溫蒂漫步 Wendy Wander × Billyrrom、我是機車少女 I'mdifficult、傻子與白痴、Ghost Bookstore、SHOOTUP、梁河懸、孤獨的利裡、本能實業、JOYCE就以斯、林潔心、震樂堂 ft. 老諾、soda shower!、Pure makeR、THEΔRAREz、Happy Holiday!!、debloop、共振效應、Hammer Head Shark、薄暮 EVENFALL、憂憂 Yō-Yō、sucola、隨性Random、上山、步行者 Pacers、Black petrol、liquid people、GOODMOOD、before the night ends、睿雞 RIKI、Quanzo & O.Dkizzya、Jimmy H. & HomeRich
2/28浮現祭演出時間表
3/1浮現祭演出時間表
2026 浮現祭交通攻略
浮現祭期間鰲峰山周邊將實施交管，強烈建議樂迷搭乘大眾運輸避開車潮。你可以搭台鐵至「清水火車站」轉乘免費接駁車（路線 A/B），或搭乘 303、304、305、93 等市區公車至「中山董公街口站」，步行 10 分鐘即可抵達。
外地朋友則推薦利用高鐵台中站、朝馬轉運站或台中火車站的直達專車與跨縣市共乘巴士。若必須開車，請務必導航至官方免費停車場「嘉陽高中」，停妥後步行 15 分鐘進場，切勿在周邊違規停車以免受罰掃興！
2026 浮現祭七週年限定週邊
今年適逢浮現祭七週年，官方特別與日台藝術家攜手推出一系列超燃的限定週邊，讓音樂祭的熱血一路延伸至生活日常！其中最受矚目的潮流服飾，重磅邀請了曾與 Vaundy、Saucy Dog 合作的日本插畫家中尾舜（Shun Nakao）以及台灣金漫獎得主 Peter Mann 聯名操刀，巧妙融合了 80 至 90 年代的復古漫畫與時尚視覺。
除了極具設計感的服飾，浮現祭也與街頭品牌 odd CIRKUS 跨界推出七週年限定套頭風衣，現場更有直笛、掛毯、即可拍，以及超搞怪療癒的「狗美捏」神犬捏捏樂等充滿趣味的限定小物等你來收。最後，別忘了帶走與台中在地烘焙品牌「拾個月 DearCrème」聯手打造的專屬餅乾禮盒，絕對是今年參戰送禮與私藏的首選好物！
樂迷必收！JCB × Monster Energy 現場應援好康攻略
除了舞台上的音樂演出，浮現祭現場也準備了幾項實用服務，要參加的樂迷記得先筆記。JCB 今年冠名贊助第二大「光景舞台」，舞台規格提升之外，也提供卡友接駁巴士與場內拍貼機等服務。對於擔心交通或想留下紀念的樂迷來說，從往返到入場後的細節都更加便利。
如果在多舞台間奔走感到疲憊，也可以到 Monster Energy 設置的互動區稍作休息。現場提供飲品補給與簡單互動活動，成為不少人中途調整節奏的停靠點。音樂之外，這些安排讓兩天行程多了幾分從容。
