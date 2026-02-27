2026-02-27 16:42 萍姐愛分享
台中西區按摩推薦｜舒活養生館｜這間真的按到會痠，但按完整個人超輕
這家藏在台中西區的舒活養生館，可以說是我今年遇到最驚喜的一間按摩店，不只價格親民，整體服務和手技的用心程度，真的讓人按完整個大改觀，當天我選擇的是 70 分鐘精油按摩＋40 分鐘胸部按摩，整整 110 分鐘全程純手技，連熱敷的時間都沒有偷工減料，邊熱敷邊按，誠意滿滿，對於長期久坐、產後疲勞，或是壓力累積很久的人來說，這種有深度、按得到位的按摩，真的會讓人默默回訪！
舒活養生館
- 地址：403臺中市西區忠誠街42號1-3樓
- line預約 ：@snr7428u
- 營業時間：11:00–22:00（最後預約時間20:30）
- 電話：04 2326 0143（預約制）
- 官方ＩＧ請點我...
店家價目表
如有變更價位、項目，請以店家為主喔！
店內環境
這家店非常特別，一樓的裝潢超級像手作區，根本看不出來這是按摩店的休息區，我剛進店時，還懷疑我是不是跑錯地方（哈！）
上樓的轉角處有換鞋區，需要換上室內拖鞋才能進包廂喔！
二樓則是包廂區，這邊按摩都是需要預約，有接單人、夫妻，所以包間也有單人專屬還有夫妻的多人包間，裡面都有置物空間，當然，如果朋友、另一半陪同，沒有要按摩，這邊也有設置可以休息的專屬座位
70 分鐘精油按摩＋40 分鐘胸部按摩
按摩所使用的精油是多特瑞精油，當然，芳療精油價位會稍微高一點，如果沒有想要用到芳療精油，可以選擇基礎油
由於這是我生產完後，初月中第一次按摩，所以我除了背部放鬆外，還特別幫凶不做按摩疏通，總共110分鐘，換上店家準備的衣服後，趴上床就開始按摩
這家店的按摩手法以按壓、搓揉、滑推為主，屬於深層放鬆路線，不是那種一般舒服的ＳＰＡ，一開始我以為我可以忍受，沒想到我太～塞了，按到後面真的冒冷汗，但不得不說一句，推開後舒服很多，連在按摩胸部時，也是針對乳腺疏通在按摩，非常有感
按摩完後，會用溫熱的毛巾幫你熱敷，再熱敷的同時，也會幫你繼續按摩，也就是說，整整110分鐘，純手技給你按好按滿，也是因為這樣，來店老客戶非常多，課程結束後，真的好放鬆！
常常在按摩店走跳的我，這家真的是我今年按到ＣＰ值很不錯的店家，如果你也在找不錯的按摩店，這家推薦給你＾＾
一起看看影片吧！
[ 繼續閱讀 ]
[台中西屯] 欣超脊椎保健｜台中無痛整復推薦｜線上預約制｜讓緊繃的身體重新找回平衡感！
[台中西屯] 美甲熊｜全台唯一AI智能美甲｜短短20秒直接擁有彩繪美甲｜台中彩繪美甲推薦！
[台中龍井] 行蘊-健康能量會館｜負離子岩盤浴｜垂直律動｜客製化打造由內而外2-4hr的健康方案｜台中代謝力重建專家｜內附價目表
[台中太平] 洛伊SPA會館｜台中太平按摩放鬆推薦｜經絡按摩120分鐘｜臥虎藏龍的放鬆好去處｜指壓、油壓、足壓、拔罐｜線上預約制｜內附價目表
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數