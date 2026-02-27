原來拍寶寶寫真可以這麼輕鬆！Always歐維斯兒童攝影-台中店

CP值超高的寶寶寫真就是這家『 Always歐維斯兒童攝影-台中店』，這裏有尿布台、微波爐、熱水、專業化妝區外，還有超多寶寶造型服可以挑選，攝影師會依照寶寶的調性幫你搭配場景，拍出來都很有自己的風格，最誇張的是：這裏每個人都超會哄小孩，根本來到幼稚園，媽媽可以解放雙手，可以依照寶寶的步調隨時停下來休息好再拍攝，連贈送的親子寫真都有含妝法，媽媽也可以美美入鏡，費用$4000有找，真的很佛心，直接寫篇分享文跟大家分享，如果你也在考慮這家，可以先看完我的文章再決定也不遲喔！

Always歐維斯兒童攝影-台中店

店內環境

店家位在二樓，由於隔壁是美髮店，所以門口沒辦法停車，需停到對面的停車格後，再走路過去，也可以爸爸先讓媽咪、寶貝跟裝備下車後，停好車再一起上樓

缺點：店家位於二樓，只有樓梯，所以推車是無法推上去的，建議使用寶寶背帶

進店前需換上室內拖鞋，有預約的狀態下，門口都會有工作人員熱情迎接

空間不是誇張大，但是很舒適乾淨，採光也非常好

座位也非常多，剛抵達時，可以先把東西放在座位區

牆上也有很多做拍攝作品、成品可以看

店內有附設尿布台、熱水、微波爐，寶寶餓了也不用擔心

旁邊紅色區域，是專屬化妝區，感覺很像明星化妝間

2026.02.08（日）拍攝紀錄

原本寶貝出生時，想要使用月中的免費寶寶攝影，但因為只能選一張照片我就作罷，等到寶貝四個多月了，這時候表情比較多，脊椎比較硬後，才預約來拍攝

在預約後沒多久，就會接到歐維斯的來電，詢問『寶寶習性、寶寶身高體重』『能做到哪些動做』『會不會主動看境頭』...等等，前一天也會傳注意事項，覺得很貼心跟細心＾＾

到場後，工作人員都很熱情，也會跟寶貝打招呼，先熟絡熟絡，感官上很不錯，由於我自己比較沒什麼想法，所以造型服請造型師幫忙，特別選了一件超粉嫩的兔兔裝，可愛到不行，彌補我沒生到女鵝的遺憾

在生產前我也有到一些兒童攝影的店家拍攝孕婦寫真，都是弄好的場景，而這邊反而是用固定的場地，搭配不同的背景紙跟裝飾來拍攝，優點是：不容易撞款！

再來！寶寶拍攝最怕寶寶哭哭、不耐煩、不受控，這裏的每個人都超會哄小孩、有耐心，讓我一度以為到了幼稚園（哈！）也因為這樣，拍攝過程中，寶貝可以笑得很自然，攝影師也可以抓拍到很棒的畫面

造型從第一套的兔兔造型，只是換了配件，就又是另一種造型跟風格，真的超可愛～

贈送的親子寫真是有含妝髮，爸爸、媽媽都有，化妝、頭髮造型都包含，並不會給你草草了事，ＣＰ值有夠高的！

爸爸在化妝的同時，媽媽陪拍，媽媽化妝時，爸爸陪拍，一點都不耽誤時間，小孩累了，隨時都可以停下來休息，就在我化妝的同時，我兒竟然又變裝了，多了一頂爆炸頭，真的太搞笑了！

寶貝拍攝完畢後，就開始拍攝親子全家福，攝影師的動作很快，所以不擔心小孩受不了鬧脾氣，就這樣順利的拍攝完畢了

我覺得在這邊拍攝的好處，除了可以一站式解決所有拍攝外，讓我最推薦得就是『不撞款』的造景，如果你是一位很有想法的媽媽，預約時可以線上跟店家討論拍攝風格，讓你的照片獨特喔！

拍攝成果

接下來欣賞一下拍攝成果吧！這些都是只有調色、未精修的照片，我兒表情太多，挑片時真的太難挑了，每張都好可愛

贈送的親子寫真，也拍得很好，不得不誇獎化妝老師妝化得好，真的不需要修圖，裝感很自然，我很喜歡

一起看看幕後花絮吧！

萍姐限時寶寶寫真湊團

這次萍姐也幫大家爭取到不錯的團購優惠，如果你還在尋找不錯的寶寶攝影，可以參考喔！

👉 只要 $3880就能拍寶寶寫真

✨一套便服風格+一套造型服

😍 可以挑10組未修檔案

❤️當然！還會有很多專屬贈品（入群後記事本有細項）🎁

🫶🏻湊滿6組👉直接加送親子寫真（含妝髮），台中/桃園都可以預約拍攝

有興趣直接點我入群湊團👉https://line.me/ti/g/sgJndF8B5H

