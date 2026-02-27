2026-02-27 14:59 萍姐愛分享
Travel Blue藍旅 旅途有型禮盒（經典款）｜實用配件一次到位！
這組 Travel Blue藍旅 旅途有型禮盒（經典款），剛好把平常會用到的都湊齊了，親膚烤漆斜背包容量剛剛好，護照、手機、登機證、行動電源隨手可拿，脖子套上寧靜頸枕，靠著就能舒服的小睡片刻，戴上高質感眼罩、搭配飛行耳塞，把機艙的燈光與噪音隔絕，真的差很多，出國玩不只是拍照打卡，而是讓自己在移動的過程也能舒服自在，把該準備的細節準備好，從登機那一刻開始，就能更專心享受旅程！
Travel Blue藍旅 旅途有型禮盒（經典款）內容物
- 親膚烤漆斜背包＊1
- 寧靜頸枕＊1
- 高質感眼罩＊1
- 飛行耳塞＊1
親膚烤漆斜背包
防刮硬殼收納，超級輕，表面是霧感的親膚烤漆，還有微微的防潑水
拉鍊超好拉外，收納空間蠻大的，側邊還有一個小夾層，出國旅遊放個護照、錢包、行動電源剛剛好
像我自己常出來拍照，放個行動電源、零錢包，甚至放一個小的自拍棒都可以！
有附贈背帶，扣上包包上的扣環後，就可以自己調節背帶長度
顏色低調，蠻好搭配衣服的，斜背起來直接解放雙手
縮短背帶，也可以變成側背包包喔！
寧靜頸枕
這顆屬於記憶棉支撐的頸枕，重量不重外，回彈力蠻好的
表布是這種微絨感的天鵝絨，摸起來很親膚，不會刺刺的
這款頸枕是用魔鬼氈的方式黏合，唯一的小缺點就是比較沒拜法調整鬆緊的程度
躺起來很舒服，駝峰設計支撐臉頰與頸部，很適合搭飛機、坐車，甚至在辦公室坐在椅子上午休時，拿來使用，好好的支撐脖子，才不容易脖子酸痛
如果表不弄髒了也不用單心，外層的布可以直接拆下來洗，裡面的記憶綿擦拭乾淨即可保持清潔
高質感眼罩
休息時怕太亮影響睡眠，可以搭配眼罩一起使用
表布柔軟加厚，外層（米色）跟內層（黑色）摸起來都很親膚
後面是使用卡扣式的鬆緊帶設計，可以自己調節鬆緊程度
實際戴起來很透氣，會微微蓋到鼻子，不會悶悶的，挺舒服
飛行耳塞
沒想到這款耳塞小小一個，還有附贈收納盒
耳塞材質是屬於柔軟舒適的矽膠材質
尾巴尖尖的朝上直接放著耳內即可，戴起來蠻舒服的，不會覺得僅僅或是癢癢的
放在收納盒裡小小一個，外出攜帶真的蠻方便的
蠻不錯的旅行禮盒推薦給你，喔！對了！如果覺得頸枕太大，很推薦可以順便入手他們家的頸枕收納盒，直接掛在包包上、行李箱上，移動會方便許多～
