2026-02-27 08:23 谷帥臻
【百年一遇！當元宵節撞上血月】赤馬紅羊年如何捍衛自身運勢？
—— 2026/3/3拒絕接收血月磁場紛擾，善用奇門遁甲平安陣法守護好運
▋ 風水命理專家谷帥臻博士指出，2026/3/3這天不僅是「元宵節」，我們更將迎來罕見的「月全食」與「血月」宇宙大秀，下次元宵節血月要等200多年後！
天文台公布：「115/3/3月全食（國內各地可見月出食帶）。本次月全食自3/3 16:43分半影食始、17: 50分初虧、19:04分食既、19:34分食甚、20:03分生光、21:18分復圓、22:25分半影食終。全部過程歷經5小時又42分鐘，其中本影食歷時3小時又28分鐘。」
在天文科學上，「血月」是光線折射的浪漫奇景；但在東方玄學與民俗經驗中，極端天象代表天地磁場正經歷劇烈的交替與波動，大環境異象下，人的情緒特別容易受到「血月」混亂磁場干擾與牽連。元宵節民俗傍晚多外出熱鬧看花燈，但今年不同以往卻遇到「血月」奇景，老師強烈建議：「不要去人擠人！」提早回家，啟動「守護平安能量」的黃金防衛時刻，花燈可以隔日再欣賞，天文奇景可以事後網路再追！為了確保大家都能安穩度過特殊天地磁場干擾，谷帥臻老師提供一套特別容易執行的「奇門遁甲平安守護陣法 | 簡易六步驟SOP」，只需準備一個紅包袋、七顆蠟燭燈（或一盞檯燈），在家就能輕鬆穩住磁場，保存您的平安好運。跟著谷帥臻老師，確實完成每一步驟細節，就能達到最佳避險與開運效果，把宇宙特殊磁場轉化為守護全家人的平安福氣！
▋ 【奇門遁甲平安守護陣法｜簡易六步驟SOP】
【步驟一】：全戶開燈，破除陰暗
時間：3/3 下午 16:30 至 22:30（涵蓋整個全食過程）。拉下窗簾，將家中客廳、臥室、廚房、浴廁、陽台所有燈光全部打開。用最強勢的人造光源，直接驅逐月食帶來的陰暗與停滯磁場。
【步驟二】：淨空南方，建立結界
動作：找出客廳「正南方」打掃乾淨，擺放一張小桌子作為專屬的能量結界平台。
【步驟三】：繪製符心「天官賜福」
準備：全新素面紅紙或紅包袋 1 個、粗亮金色或黑色簽字筆 1 支。用正楷寫下「天官賜福」四個大字，筆劃飽滿有力不可塗改。
【步驟四】：點亮主陣，穩定氣場
準備：7 個小型鳳梨蠟燭燈（或 1 盞高亮度暖白光/黃光檯燈）。
動作：將 7個蠟燭圍繞「天官賜福」紅紙排列（或排成「北斗七星狀」勺柄最後三顆朝北方最佳）然後依序點燃，需小心火燭安全。
若用檯燈者：將檯燈放在紅包袋正後方，燈罩朝下，開到最大亮度，確保光源均勻打在「天官賜福」四字上。
【步驟五】：靜心共振，能量加持
動作：陣法啟動後，拿張椅子端坐在桌前，閉上雙眼深呼吸 3 次。
默唸：在心中持續默念「天官賜福、平安吉祥、厄運退散」（亦可加唸誦祈福經典，例如心經、南北斗經、金剛經、普門品、聖經亦可）。
不看手機，不好奇看「血月」，拒絕外界紛擾，將注意力集中在蠟燭燈火能量上。
【步驟六】：圓滿收陣，好運封存
時間：晚上 22:15（確認月食現象完全結束後）。
動作：回到陣法前，雙手合十在心中感恩，熄滅蠟燭或關閉檯燈。最後將「天官賜福」紅紙，優先張貼自家大門外側（內側亦可）。恢復家中作息與照明。陣法即刻圓滿，平安能量已徹底封存家中！
祝福大家元宵節傍晚在家啟動守護平安好運能量！
