2026-03-06 04:02 女子漾／編輯Wendi
霍建華回絕粉絲送禮！盤點7大老幹部男神，張震退休後想開健康餐廳！
比起青春活力的「小鮮肉」，有不少粉絲特別鍾愛「老幹部」，「老幹部」指得是性格沉穩可靠，不追隨時尚流行，還擁有喜歡喝茶、寫書法或鍛鍊…等老派休閒愛好的魅力熟男，還能給人宛如爸爸般獨有的安全感。近期「老幹部」受到一派粉絲們推崇，今天就跟著女子漾一起來盤點中台娛樂圈中的7大老幹部男神吧！
盤點老幹部男神1：霍建華
中港台一線男神霍建華出身在公務員家庭，雙親曾在法務部工作，哥哥是法官，因此霍建華從小就性格嚴謹，他不喜歡上網，習慣一個人運動，還特別愛看社會新聞。鐵粉們都知道，霍建華嚴格禁止粉絲們花錢幫他買禮物，僅接受卡片、信件和小型手作，平常尬戲時還會自掏腰包請全劇組吃宵夜、喝奶茶，真實不造作的言行舉止在五光十色的演藝圈宛如清流。
盤點老幹部男神2：胡歌
中國頂流影帝胡歌2022年憑著《瑯琊榜》「梅長蘇」、《縣委大院》縣委書記「梅曉歌」、《繁花》懷舊經典的「寶總」…等人氣角色，奠定沉穩持重、一身正氣、運籌帷幄的老幹部形象。曾因車禍毀容經歷人生風雨的胡歌，私下處事低調、總是深思熟慮，具有老派成熟的紳士魅力。
盤點老幹部男神3：張震
14歲就以童星身分出道的金馬影帝張震出身自演藝世家，但他性格低調內斂，對待表演百分百專注、全心投入，近年來曾分別以《緝魂》、《幸福之路》斬獲2項金馬獎最佳男主角，儘管處在事業高光，但張震出道34年以來始終踏實、不喜張揚，他的興趣是用骨董相機拍照，還笑稱退休後想和朋友合開健康飲食餐廳，簡直就是實實在在的老幹部呀！
盤點老幹部男神4：靳東
魅力男神靳東憑著硬實力穩坐陸劇圈中的「典型中年老幹部」代表，他在現實生活中是中國煤礦文工團團長、全國政協委員，給人正氣凜然的印象，還經常出演領導、幹部、菁英或主管角色，就連個人發言也頗為官腔（笑）。靳東私下熱愛閱讀、書法、京劇、攝影和網球，風格自成一格。
盤點老幹部男神5：成毅
「古裝男神」成毅平時以演戲為重心，常年駐紮橫店，性格沉穩恬淡的他，私下喜愛釣魚、泡茶，平時鮮少上網，曾說過自己的理想的感情狀態是日久生情，喜歡細水長流的愛情以極低調的陪伴。成毅對網路上的流行用語一知半解，私生活十分單純，還被粉絲們笑稱猶如隱居仙人呢！
盤點老幹部男神6：王凱
中國視帝王凱因嚴謹、內斂、不追逐潮流的處世風格，被粉絲封為「老幹部」之一，他在演戲之外喜歡喝茶、聽老歌、收藏錢幣，同時在工作和生活中皆展現老派、正直的作風。王凱對於表演的態度嚴謹，拍戲時嚴正拒絕與女演員發展親密動作，被網友們大讚為分寸感與修養兼具的絕世好男人。
盤點老幹部男神7：白敬亭
因《難哄》爆紅出圈而被封為「天選桑延」的高帥男星白敬亭生活規律，對身材管理和演藝工作既嚴格又自律，他參考健美選手和職業運動員的飲食與訓練，將肌肉練得精實健壯，曾被測出腰圍僅有59公分（23 吋），就連去聚餐也全程戴著口罩拒絕進食！白敬亭每天晚上11點就寢，並堅持早起工作，再加上超硬的日程表，被網友們笑稱為「90後老幹部」。
