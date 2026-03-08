2026-03-08 03:34 女子漾／編輯Wendi
比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！
隨著時代開放，觀眾們對於古裝劇男主角的審美，已從陽剛、高大、帥氣…單一視覺印象，轉變為對氣質、演技、魅力的綜合評比，就連過往被視為女主角御用的「粉衣」造型，在男主角身上也能綻放出不一樣的光彩，今天就讓我們一起來盤點陸劇中令人驚豔的6大粉衣古裝男神吧！
盤點粉衣古裝男神1：肖戰《玉骨遙》時影
陸劇頂流男神肖戰2023年在奇幻古裝代表作《玉骨遙》飾演孤高清冷的空桑世子，同時也是仙氣飄逸的神官「時影」，一身粉色夢幻神官服穿出謫仙般的風骨，不僅顛覆傳統刻板印象，也表現出空桑世子「時影」與赤族郡主「朱顏」（任敏 飾）師徒之間的唯美純愛。
盤點粉衣古裝男神2：龔俊《山河令》溫客行
身高186公分的人氣男神龔俊憑著寬肩窄腰神級比例，撐起《山河令》青崖山鬼谷谷主「溫客行」身上的立體剪裁粉衣，加上快要「比女人還要美」的俊秀臉蛋怎麼看都令人驚艷！在粉嫩櫻花的簇擁之下，龔俊更顯得嬌媚迷人，輕輕鬆鬆駕馭「嬌而不妖」造型，當年的龔俊不僅憑著該角全面走紅，也被奉為「古裝粉衣天花板」。
盤點粉衣古裝男神3：陳星旭《星落凝成糖》玄商君
4歲作為童星出道的新生代男神陳星旭，2023年在古裝仙俠劇《星落凝成糖》扮演沉淵族三皇子「玄商君」，他是尊貴不凡的白衣神君，也是風度翩翩的粉衣公子，儘管「玄商君」早已知道人稱「災星」的離光氏雙胞胎妹妹「夜曇」（李蘭迪 飾）錯嫁入天界，但卻一點也不在乎，因為「玄商」只在乎「夜曇」本人，心底眼裡全都離不開心上人呢！
盤點粉衣古裝男神4：成毅《赴山海》蕭秋水
「古裝大男主專用戶」成毅在去年人氣武俠劇《赴山海》飾演從現代男子「肖明明」穿越至古代浣花劍派掌門蕭西樓三公子「蕭秋水」身上的「一體雙魂」。「蕭秋水」角色初登場時，經常穿著粉色古裝、紮起小辮子，象徵著此時的角色是家庭溫暖、性格赤誠的受寵小少爺，直到歷經家族滅門後才轉變為暗黑深色服飾。
盤點粉衣古裝男神5：檀健次《長相思》相柳
演、唱、跳、創作兼備的「四棲」男神檀健次憑著史詩級古裝劇《長相思》系列當中重情守義「相柳大人」一角圈粉無數，他在劇中造型多變，每一套戲服都隱藏著不同寓意，例如：黑（高傲）、紅（深情）、白（清冷）、粉衣（溫柔）…也代表著各式風采，其中「相柳大人」一身粉衣金紋華服，搭配亮眼銀髮英氣與貴氣兼具，獨特的美學形象，在粉絲們心中留下難忘的瞬間。
才華洋溢的「D神」羅雲熙去年憑著古裝傳奇劇《水龍吟》遺世獨立的絕世高手「唐儷辭」開創收視佳績，劇中身穿一襲華麗粉衣亮相，美感與霸氣並存，造型可說是風華絕代。儘管「唐儷辭」出招時凌厲猛烈，但羅雲熙將動作結合芭蕾舞功底，將柔美身段與剛勁力量完美融合，形成令人著迷的極致反差魅力。
