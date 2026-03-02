2026-03-02 14:11 女子漾／編輯Wendi
《柔美的細胞小將3》4月上線！2026年6大「即將開播」韓劇續集，《Moving異能2》卡司大換血！
口碑炸裂的懸疑神劇《信號》續集《第二個信號》原定將以tvN開台20週年特別企劃，在2026上半年正式開播，卻因受到主演趙震雄醜聞波及而胎死腹中，令大批鐵粉們叫苦連天！想知道今年還有哪些即將開播的韓劇續集嗎？趕快跟著女子漾一起來盤點吧！
2026「即將開播」韓劇續集1：《柔美的細胞小將3》
《柔美的細胞小將》系列改編自同名人氣網漫，由影后金高銀挑大樑演出女主角「柔美」，暌違近3年，最新一季確定將在今年4月上線啦！第3季講述「柔美」的全新生活與情感變化，繼前2季的男伴安普賢、朴珍榮之後，小鮮肉男神金載原出演「柔美」的真命天子「申馴鹿」，看來這次不會再走虐戀，而是迎向粉紅泡泡般的甜蜜羅曼史啦！
2026「即將開播」韓劇續集2：《Moving異能2》
2023年現象級韓劇《Moving異能》前陣子已確定開拍續集，柳承龍、高允貞、韓孝周、車太鉉華麗回歸，但李正河因在海軍陸戰隊服役無緣出演，初戀系女神盧允瑞 、實力派演員廉晶雅 、青龍男神朴正民據傳也將加入第2季，而《Moving異能2》不僅演員陣容大換血，《屍戰朝鮮》導演金成勳也傳出將接替原本的導演雙人組朴仁濟、朴允書呢！
2026「即將開播」韓劇續集3：《韓國製造2》
去年聖誕節前夕開播的政治時代劇《韓國製造》邀請到玄彬、鄭雨盛2大男神上演致命對決，第1季結尾留下懸念，第2季將深入探討野心家「白冀兌」（玄彬 飾）掌權後的報復行動與政治陰謀，檢察官「張健榮」（鄭雨聖 飾）仍繼續緊咬著他不放，「白冀兌」弟弟「白冀憲」（禹棹奐 飾）也確認回歸，這又會為局面帶來什麼樣的變化呢？官方宣告《韓國製造2》預定於2026年下半年上線。
2026「即將開播」韓劇續集4：《財閥X刑警2》
2024年安普賢、朴智賢領銜主演的人氣夯劇《財閥X刑警》預計在今年播出第2季，但去年12月SBS官宣敲定女主角由鄭恩彩接替朴智賢演出，全新的第2季劇情將延續財閥三世成為重案組刑警的探案主線，同時延續上一季的角色成長與動作元素，相信既能抓住新粉們的目光，也能滿足忠實劇迷們的期待。
2026「即將開播」韓劇續集5：《獵犬2》
2023年犯罪動作驚悚劇《獵犬》改編自韓國漫畫家鄭燦創作的同名網漫，由禹棹煥、李相二主演，挾著驚險肉搏戰和雙男主火花備受好評，全新的續集預計將在今年第2季上線，不僅延續雙男主角故事線，還網羅韓流樂壇天王Rain（政智勳）出演終極大反派，據傳朴敘俊、2PM黃燦盛將驚喜客串，掀起粉絲們的火熱期待！
2026「即將開播」韓劇續集6：《殭屍校園2》
2022年Netflix網路劇《殭屍校園》一上線就風靡全亞洲，4年來劇迷們不斷敲碗第2季，2024年新生代初戀系女神盧允瑞答應接演後又因行程衝突退出劇組，導致拍攝進度延宕。直到去年7月官方終於正式宣布《殭屍校園2》已經正式開拍，原班人馬朴持厚、尹燦榮、羅門和趙怡賢確定回歸演出，並加入金施恩、李敏宰、徐志焄、尹可而和盧載沅5大新角色，看來這場校園爭霸戰仍未完待續呢！
