【選書】一張看似全家福的黑白照片背後 卻是越南王子與台灣攝影開拓者在動盪中交織的命運—《當越南王子走進彭瑞麟照相館》
在法國強勢殖民的時代，越南最後王朝的王子有著一個讓越南再次獨立的夢想。他遠赴日本與台灣，學習並試圖取得一切收復失土的資源。但是一張由台灣第一位攝影學士拍攝的「全家福」，卻讓他成為歷史中一枚被利用的棄子⋯⋯
對於許多人來說，想到「歷史」就會馬上在腦中出現各種需要背誦的知識、還有那些感覺距離自己很遙遠的事件，彷彿只有被放入教科書裡的那些大事，才能夠被稱作是「歷史」；但事實上，歷史在進入課本之前，往往也與當下的常民生活有關，這也是為什麼像是《維梅爾的帽子》、《婦人王氏之死》這類，能夠把歷史用另一種更生活化的方式呈現給讀者的作品，總是能夠以它們獨特的歷史視角受到歡迎。這次要介紹的《當越南王子走進彭瑞麟照相館： 一張照片背後不為人知的台越歷史》，也屬於這類作品。
越南王子？彭瑞麟又是誰？ 讓我們回到二戰前後的台灣
在翻開這本作品之前，不論是台灣第一位攝影學士「彭瑞麟」，或是流亡異地只為了推翻法國殖民的越南王子「彊柢」，對我來說都是陌生的名字，但光是「不為人知的台越歷史」這幾個字，就足以勾起我想要了解他們的好奇心。但就算保持著不低的期待，書中的內容依舊出乎我意料之外，不只因為這段歷史的特殊性，還有作者竟然能夠用那麼生活化、淺顯的文字，來講述這段故事。
「彊柢」是越南嫡系的皇室成員，比末代的「保大帝」擁有更純正的繼承資格，但他卻為了推翻當時殖民越南的法國勢力，決定追隨孫中山的腳步，出逃國外以探尋更多達成目的的可能性；至於「彭瑞麟」則是首位進入東京寫真專門學校的台灣人，還曾擔任日本宮廷攝影師，並且積極鑽研各種攝影技術，成為日後台灣攝影界發展的重要人物。這兩個看似毫無交集的人物，卻因緣際會在當時還屬於殖民地的台灣相遇，建立了一段跨越國界的情誼。
因為一張照片被發掘的台越歷史記憶
他們之間到底發生了什麼故事？這就留給讀者翻開書頁自己探索。在《當越南王子走進彭瑞麟照相館》除了有兩人各自的生平介紹，還有他們在動盪的局勢當中多變的命運。只能說他們的人生以各自的方式，呈現出那個時代下風起雲湧的國際局勢，以及那個時代的人們不論有著怎樣的身份地位、理想，都只能任由強權擺佈的悲哀。
儘管生硬的知識也有其重要性，但我其實更喜歡這種「非典型」的歷史，由一張照片所延伸出的國際關係，它或許並不是那麼赫赫有名，卻有著更為強大的生命力。尤其是連續殖民的經歷，讓台灣許多歷史記憶蒙上了厚厚的灰塵，也不再被提起，但它們並未完全消失，有時只是藏在一些看似不起眼的角落，就像是封面那張藏著故事的照片，等待著被重新發現的一天。而藉由爬梳其背後脈絡，除了拭去灰塵、尋回記憶，也能夠拉近「歷史」與我們之間的距離，從這樣的過程得到的歷史，或許也能具備更深遠的意義與影響力。
