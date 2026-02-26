《星期整聊事｜累了就待在家吧》: 為什麼你每天什麼都沒做，卻都很累要死？

傍晚六點，天空還有一點亮。朋友傳來訊息，問她要不要一起吃飯。米米盯著手機螢幕看了很久。不是不想見面。也不是不喜歡那群人。

她只是突然覺得，出門好麻煩。換衣服、整理自己、在餐桌上聊天、笑、回應。想到這些，她就覺得累。於是她回了一句：「今天有點忙，下次好嗎？」

01｜沒有力氣在應對無用社交

米米以前很愛聚會。 週末排滿行程，她總是最早到、最晚走。她喜歡聽別人的故事，也習慣當氣氛的緩衝。

可是最近，只要想到聚會，她心裡就先浮出一層疲憊。不是對誰有意見。而是她知道，出門意味著「要表現得很好」。

要精神好、要回話、要笑。她發現自己開始計算，這場聚會要耗掉多少能量。有時她甚至在出門前就開始後悔答應。然後在捷運上默默想著，等一下要怎麼撐完這一晚。於是她選擇待在家。不是因為討厭別人，而是她真的累了。

02｜家=不需要偽裝的地方

在家裡，她可以不說話。可以躺著發呆，可以一整天不整理房間。沒有誰在看她。沒有誰期待她怎麼樣。

那種不用被評價的空間，讓她鬆了一口氣。外面的世界太多角色。同事、朋友、女兒、伴侶。每一個角色，都有對應的樣子。她不是抗拒責任。她只是太久沒有純粹做自己。

所以當她關上門，那是一種回到原點的安全感。也許你也一樣。待在家，不是逃避，而是暫時把盔甲卸下來。

03｜不是懶，是心太滿

米米有時會自責。覺得自己怎麼越來越宅。明明以前很活躍，現在卻連下樓買東西都覺得麻煩。她試圖逼自己安排活動。報名課程、約運動、排旅行。

短暫幾次，她確實出門了。

但回到家後，那種空掉的感覺更明顯。她終於承認，她不是缺乏刺激。她只是消耗太久。當生活長期在壓力裡運轉，人會本能地往安全的地方退。家，成了避風港。那不是退縮。那是保護。

04｜害怕在人群裡感到孤單

有一種累，不是身體的，是情緒的。米米發現，有時候她在人群裡更孤單。大家聊著各自的生活，笑聲很熱鬧。

她卻覺得自己格格不入。不是沒有話題，而是沒有真正被理解的感覺。她開始想，與其在人群裡感到疏離，不如一個人安靜。

至少孤單是熟悉的。

至少不用努力融入。

她不是討厭社交。她只是厭倦那種明明在人群裡，卻還是覺得沒有人懂的感覺。

05｜安靜不代表封閉

有一天，米米坐在陽台。手裡拿著一杯溫水。樓下傳來孩子的笑聲，遠方有車聲。她忽然發現，自己其實沒有那麼想逃離世界。她只是想用自己的節奏靠近。

不是每一次邀約都要答應。

不是每一場聚會都要參加。

她可以選擇。可以慢一點。可以等自己準備好。待在家，不一定是退縮。有時只是整理心裡的房間。等空間乾淨一點，才有餘裕再迎接別人。

06｜準備好了自然會走出去

米米後來沒有強迫自己改變。她只是開始留意，什麼樣的出門讓她舒服，什麼樣的場合讓她消耗。

她不再用「宅」標籤自己。也不再覺得一定要熱鬧才算正常。有些人需要很多人，有些人需要很多時間。

她學著接受，自己現在比較需要安靜。而奇妙的是，當她不再責怪自己，出門這件事，反而沒那麼沉重。因為那是選擇，不是勉強。

如果你最近也只想待在家，也許不是變得孤僻。

也許只是，你正在修復。外面的世界不會消失。邀約也不會永遠停止。等你覺得可以的那一天，門會自己打開。

待在家，不是失敗。只是心在找回自己的位置。慢一點，也是一種生活方式。