2026-02-26 14:38 女子漾／編輯許智捷
連假片單指南｜Netflix 3月強檔一次看 Jisoo《訂閱男友》、《航海王2》全上線
三月不只天氣回暖，Netflix片單也全面升溫。從虛擬戀愛影集、真人版冒險續作，到全球同步直播的BTS回歸演唱會，還有懸疑驚悚與高話題紀錄片，本月強檔幾乎週週都有爆點。
以下整理2026年3月Netflix新上架重點作品，追劇清單先存起來。
Netflix三月強檔作品
Netflix三月強檔作品
《訂閱男友》
3月6日上線
當戀愛也能用「訂閱制」完成，真愛還算數嗎？
《訂閱男友》講述被工作壓得喘不過氣的徐未來，因加入虛擬約會服務，踏入一場如小說般的戀愛世界。從童話王子、校園初戀到醫師與祕密特務，每一場約會都甜到不真實。然而在現實世界中，她與朴慶南（徐仁國 飾）的「加班戰友情」卻悄悄升溫。
虛擬完美與現實陪伴之間，她會選擇誰？這部結合浪漫與科技設定的愛情影集，勢必成為三月的追劇首選。
《航海王》第2季
3月10日上線
草帽海賊團正式航向偉大航道。
魯夫與夥伴們闖過顛倒山、深入叢林、面對全新敵人，神祕組織「巴洛克華克」也浮出水面。喬巴即將登場，新的危機同步來襲。第二季不只場面升級，人物與世界觀也更為擴張。
真人版《航海王》第2季回歸，對粉絲來說是情懷，也是考驗。
《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》
3月21日全球同步直播
ARMY準備好了嗎？BTS完整體回歸。
本場演出將於3月21日台灣時間晚間7點在Netflix全球同步直播，地點選在首爾光化門。這是BTS退伍後首次完整陣容登場，為全新專輯《ARIRANG》揭開序幕。
不只演唱會，3月27日還將上線紀錄片《BTS：天團回歸》，完整記錄這次回歸背後的創作與準備歷程。
話題影集一次看
話題影集一次看
《高等教慾》
3月5日上線
描寫教授與新同事之間的危險迷戀，影集改編自茱莉亞梅喬納斯 (Julia May Jonas) 廣獲好評的小說。
《依然閃亮》
3月6日上線
講述青春戀人十年後重逢的故事，由朴珍榮與金珉周主演，影集由《那年我們的夏天》金銳真導演執導，三月的溫柔系愛情代表作。
《真愛齡距離》
3月11日上線
單身男女前來尋找靈魂伴侶，而年齡沒有限制。以年齡差為主題的無腳本約會實驗節目，挑戰愛情的現實條件。
《盲婚試愛：瑞典篇 第3季》
3月12日上線
《盲婚試愛》是一場社會實驗，他們將在沒見過彼此的狀態下約會，決定訂婚之後，才會第一次見到對方。接下來五週間，他們將同居、規劃婚禮，並嘗試在原有情感基礎之外進一步發展肌膚之親。
《維琴河 第7季》
3月12日上線
新婚夫妻梅兒和傑克努力實現領養孩子的夢想。與此同時在維琴河，愛的火苗重新燃起，新的危機帶來挑戰。
電影與紀錄片焦點
電影與紀錄片焦點
《恐龍時代：你不知道的故事》
3月6日上線
這部全新紀錄片系列出自《活在我們的星球》創作團隊，講述恐龍的興衰故事，從牠們的起源、重要性、演化過程，談到牠們的最終命運。
《侵略機器》
3月6日上線
艾倫里奇森主演，陸軍遊騎兵訓練只剩下最後一項艱鉅任務，一位戰鬥工兵必須率領小隊與超乎想像的巨大殺戮機器作戰。
《路易泰魯：解構男性圈》
3月11日上線
路易泰魯首度推出Netflix長篇紀錄片，帶領觀眾前往邁阿密、紐約及馬貝拉，探訪極端男性圈的核心網紅和內容創作者，探討「紅藥丸」文化現象。
《排出毒塑：微塑膠威脅自救指南》
3月16日上線
微塑膠對我們的健康有何危害？塑膠的使用對生育能力、青春期發育等諸多方面造成了前所未有的健康損害。這部紀錄片追蹤了Dr. Swan和其他專家的研究，探討了微塑膠對人類發育的影響。
《浴血黑幫：不朽傳奇》
3月20日上線
1940年伯明罕，時值動盪的二戰時期，湯米雪爾比被迫結束自我放逐的歲月，面對他人生至今最致命的挑戰。
《赤紅生死線》
3月26日上線
幾位女性淪為電話詐騙受害者，警方卻束手無策。她們只能團結起來自行調查，奪回屬於自己的人生，親自伸張正義。
動畫與IP大作回歸
動畫與IP大作回歸
《BEASTARS FINAL SEASON Part2》
3月7日上線
路易和哈魯還在適應大學的新生活，此時雷格西引起了一個野獸之星的注意，對方需要他幫忙抓兇惡的罪犯。
《飆馬野郎 JOJO的奇妙冒險》
3月19日上線
1890年美國，首屆橫跨北美大陸的賽馬大賽「飆馬野郎」即將登場，全程共約4,000英里，冠軍獎金高達五千萬美元。喬尼喬斯達曾被譽為賽馬天才，如今卻因癱瘓而萬念俱灰。
《芝麻街 第2輯》
3月9日上線
芝麻街最有趣！和艾蒙、餅乾怪獸、艾比和他們的好朋友一起學習各種日常知識、觀看粉絲最愛單元、發覺一同歡樂的新方法。
《蓋比的娃娃屋 第13季》
3月2日上線
變小的時間到！跟著蓋比和好朋友出發，第一次在精靈仙境裡飛行、舉辦「喵」極了的茶會、學習相反的概念，還有更多好玩的事！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower