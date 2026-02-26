2026-02-26 13:25 女子漾／編輯黃冠婷
Saugy腸太郎現身西門！dtto friends《SAUGY BRUNCH》2/25開跑 必收周邊一次看
超人氣療癒系角色《dtto friends》再度回歸台北，攜手 FANFANS 粉粉打造主題快閃店《SAUGY BRUNCH》，2月25日起正式登陸西門地下市。熟悉的蛋餅、漢堡、大冰奶場景全面復刻，還有巨型絨毛玩偶首度開賣，粉絲這波真的要衝。
台味早餐店神還原！「大冰奶儀式」場景回歸
這次《SAUGY BRUNCH》以台式早餐店為主軸，把最熟悉的日常幽默搬進西門地下市。蛋餅香、薯條味、塑膠桌椅視覺感全面還原，一走進去就像真的走進台味早餐店。最讓人期待的，當然是曾在社群瘋傳的「大冰奶儀式」廁所場景。
喝完大冰奶後，Saugy 腸太郎究竟躲在哪裡「奮戰」？經典打卡點再度現身，保證拍完直接洗版。
現場還設置互動打卡牆，腸太郎偷吃薯條的可愛畫面再度上演，粉絲可以跟著小肉豆一起入鏡，拍出專屬台味療癒照。
40CM巨型腸太郎首賣！30款週邊一次看
這次進駐西門最大的亮點，就是 Saugy 腸太郎 40CM 與 20CM 絨毛玩偶首度販售。柔軟手感搭配腸太郎呆萌表情，現場實體看到很難空手離開。同步登場的還有絨毛手機掛繩、飲料提袋、徽章盲抽等超過30款周邊商品。數量有限、售完為止，想收藏的粉絲建議早點衝。
滿額禮＋1/300神祕金卡！抽抽樂話題爆棚
● 滿額贈活動：
單筆消費滿 NT$1,200：贈送「拼組壓克力立牌」乙個。
單筆消費滿 NT$4,800：直接獲得「拼組壓克力立牌」全套一組（共 4 款）。
● LINE 好友消費禮挑戰 1/300 幸運金卡：當日不限金額消費並加入 FANFANS 粉粉 LINE 好友，即可參加小卡抽抽樂！
有機會抽取三款限量小卡。更有 1/300 的機率抽中「神祕金卡」！ 拍照分享即可免費兌換指定商品乙個（每人每日限抽一次）。
● 打卡禮活動 ：
拍照打卡就送「限定台北返場書籤票卡」（每日限乙張）
限定見面會登場！Dinu、Hoya現身西門
想跟角色本尊互動的粉絲別錯過見面會。活動期間安排三場角色見面會，Dinu 狗狗與 Hoya 好鴨將親自現身。當日消費即可兌換號碼牌，還能獲得拍立得一張。
日期為3月8日、3月28日、4月5日，每日下午2點與4點各一場。每場限額15名，活動前30分鐘開放領取號碼牌。
活動資訊一次整理活動名稱：dtto friends 主題快閃店《SAUGY BRUNCH》台北站
活動日期：2026年2月25日至4月12日
活動地點：台北西門地下市（台北市中正區中華路一段51-1號B1）
角色見面會
日期：3/8、3/28、4/5
時段：14:00、16:00 每場限額15名
