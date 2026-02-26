2026-02-26 12:29 女子漾／編輯許智捷
9元銅板價開搶！IKEA千項絕版品3折出清 沙發狂省3萬元
新年剛開工，荷包還在喘氣，家裡卻早已默默亂成一團？IKEA絕版品出清正式登場，即日起至3月25日，近千項即將絕版、不再販售的商品全面下殺3折起，從大型家具到9元銅板小物通通入列。
想趁換季、開工之際整理生活空間，這波真的不能錯過。
大型家具必買TOP 5 一次省下整間房的預算
大型家具必買TOP 5 一次省下整間房的預算
這波出清最有感的，就是直接幫妳省下「五位數」的重點家具。想升級客廳、餐廳或工作空間，現在入手最划算。
1. ÄPPLARYD四人座沙發附躺椅
原價42,990元，特價12,990元，直接現省30,000元。紅棕色絲絨材質質感滿分，搭配可左右擺放的躺椅設計，筒型彈簧結構支撐穩定又柔軟，不論全家追劇或一人獨享放鬆時光，都剛剛好。
2. INGATORP延伸桌
原價13,990元，特價4,199元。桌面可由155公分延伸至215公分，訪客來時輕鬆加大，不用時收回桌底不佔空間。對於小坪數家庭或租屋族來說，實用度非常高。
3. BILLY玻璃門書櫃
原價6,499元，特價2,499元。亮眼綠色搭配玻璃門，防塵又能完整展示公仔、娃娃或明星周邊。想把收藏品排成一整面牆，這款真的值得收。
4. PLATSA雙門衣櫃
原價6,700元，特價4,050元。白色搭配松木效果外觀簡約百搭，內部吊掛與分類機能齊全，特別適合年後重新規劃衣櫃動線。
5. LILLÅSEN書桌
原價4,499元，特價1,999元。可再生竹材桌面搭配美背設計，抽屜附防滑落裝置，兼顧美感與安全。擺在臥室或客廳角落，都能瞬間提升生活質感。
千元內療癒單品 小預算也能大升級
千元內療癒單品 小預算也能大升級
如果大型家具暫時沒需求，這波千元有找的單品同樣很有感，特別適合年後回歸日常節奏時入手。
BROR推車
原價4,999元，特價999元，層板寬敞還附輪子，可當咖啡小站或收納推車，靈活好移動。
POÄNG低背扶手椅
原價2,399元，特價999元，圓弧設計貼合身形，打造專屬放鬆角落。
TORNTUSS被套組
原價1,499元，特價599元，100%純棉法蘭絨織法，深藍格紋讓臥室瞬間有氛圍。
ARÖD落地閱讀燈
原價1,799元，特價999元，可調式燈臂集中光源，閱讀或工作都實用。
BRUKSVARA邊桌
原價499元，特價299元，42x30公分尺寸輕巧，追劇、辦公兩相宜。
開工銅板好物最低9元 實用小物一次補齊
開工銅板好物最低9元 實用小物一次補齊
開春紅包發完、聚會開銷還沒結束，更需要精打細算。這次出清連銅板價商品都很有誠意。
VITABBORRE杯子
原價29元，特價9元，700ml大容量，防撞耐用，日常補水神器。
JÄTTEBJÖRN收納盒
原價199元，特價99元，抽屜分類、衣櫃整理都好用。
UTBJUDA堆疊式便當盒
原價149元，特價79元，雙層分隔設計，外食族與帶便當族都適合。
STAGGSTARR椅墊
原價199元，特價59元，附止滑設計，久坐族必備。
KRUTBRÄNNARE靠枕套
原價199元，特價99元，100%純棉材質，其中50%為再生棉，兼顧舒適與環保。
活動資訊一次看
活動期間：即日起至2026年3月25日
活動內容：近千項絕版商品限時3折起
卡友優惠：單筆消費滿500元可獲得200元滿額商品或餐飲抵用券（不累贈）
更多資訊可至IKEA官網查詢（以各店實際供應為主）
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower