《除惡》開播就爆！任素汐×王驍小鎮毒品案引爆人性黑洞 五大看點一次看
罪案劇再添狠角色。改編自雷米小說《老男孩》的人性罪案劇《除惡》，2月23日在愛奇藝開播。故事從一袋離奇消失的毒品開始，牽出沿海小鎮盤根錯節的關係網。任素汐、王驍、蔡文靜、李澤鋒等實力派同台飆戲，開播首波就憑緊湊節奏與壓迫感掀起討論。
以下整理5大必追看點，追劇前先掌握關鍵。
《除惡》看點1. 毒品撕開小鎮平靜：熟人社會全員失控
暖海鎮表面風平浪靜，實際卻暗潮洶湧。一袋神祕失蹤的毒品，像投進死水的石頭，瞬間掀起滔天巨浪。這裡人人相識、彼此熟悉，卻也彼此遮掩、默契沉默。當包庇與交易在暗處流動，真相反而成了最難觸碰的禁區。
《除惡》看點2. 任素汐變身女刑警 不只辦案更拷問人性
任素汐在《除惡》中飾演女刑警胡文靜，角色因意外捲入毒品交易現場，成為案件關鍵人物。不同於傳統刑偵劇中形象鮮明的「強勢警察」，胡文靜更貼近現實，在執法責任與情感拉扯之間反覆權衡。
隨著案件推進，角色不僅承擔偵查壓力，也面臨道德與情感的考驗。任素汐以細膩演技呈現人物的冷靜與掙扎，使胡文靜成為串連全劇人性議題的重要核心。
《除惡》看點3. 王驍為女鋌而走險 情感線逼哭觀眾
王驍在劇中飾演普通父親程懇，角色為了拯救女兒不惜鋌而走險，逐步逼近法律邊界。這條人物線不再只是犯罪背景，而是直接觸及親情與正義的衝突核心。
隨著劇情推進，程懇的選擇成為全劇情感張力的重要來源，也讓《除惡》從單純懸疑推向更深層的人性辯證。
《除惡》看點4. 野心與沉淪交錯 多線角色撐起人性灰度
蔡文靜飾演的李曉雅，一心想擺脫小鎮束縛，對未來抱持野心與算計，在現實壓力下逐步走向關鍵位置。角色既有企圖心，也背負選擇後的代價，成為推動劇情的重要力量。
董晴飾演的王萍與弟弟王安，則呈現毒品侵蝕下的另一面人生。姐弟命運被拖入失控邊緣，讓案件不再只是冷冰冰的犯罪，而是具體而殘酷的生活崩塌。
多線角色並行鋪陳，使《除惡》不僅關注破案過程，更聚焦人在欲望與恐懼中做出的選擇，沒有人能單純劃分為加害者或受害者。
《除惡》看點5. 雷米原著加持 節奏狠準不拖泥帶水
改編自雷米小說，《除惡》延續其一貫的心理犯罪深度，將焦點放在人性動機與道德邊界的探討。全劇共16集、每集約45分鐘，篇幅精煉，節奏明快，情節轉折緊密。
不同於以誇張橋段製造話題的類型劇，本劇更強調人物選擇所帶來的連鎖效應，讓劇情在層層推進中自然升溫，整體質感與敘事密度皆具水準。
《除惡》EP01
