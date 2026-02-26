2026-02-26 15:56 女子漾／編輯Wendi
盤點228連假10大家庭類台劇！《舊金山美容院》、《我們發財了》都是明星夫妻訂情作，輕鬆詼諧親子共賞！
228連假即將到來，除了出門塞車，窩在沙發上和家人一起追劇也是超棒的選擇，女子漾特別為大家盤點10部適合闔家共賞的家庭類台劇，無論是想重溫經典、尋找新鮮話題，或是挖掘明星夫妻在螢幕上的甜蜜火花，這份片單都能讓全家人一起歡度充滿笑聲與溫度的假期時光！
盤點228連假家庭類台劇1：《媽，別鬧了！》
2022年Netflix瘋狂喜劇《媽，別鬧了！》由比莉、賈靜雯及柯佳嬿主演，劇情改編自作家陳名珉小說《我媽的異國婚姻》，講述失去丈夫的60歲媽媽「王玫玫」（比莉 飾），決定大膽透過網路交友遠嫁澳洲，引發2名女兒「陳如蓉」（賈靜雯 飾）、「陳若敏」（柯佳嬿 飾）的混亂反應。
盤點228連假家庭類台劇2：《省省吧！我家富貴發》
2024家庭喜劇影集《省省吧！我家富貴發》邀請到郭子乾、曾莞婷、余晉與胡智強、陳昭妃飾演希望買房圓夢而想盡辦法省吃儉用的一家人，他們省錢行徑令人大開眼界，甚至還會與鄰居們爭奪微小利益，想不到卻遇上意想不到的挑戰。
盤點228連假家庭類台劇3-4：《俗女養成記》第1-2季
口碑炸裂的優質台劇《俗女養成記》改編自作家江鵝同名散文，講述39歲的大齡女子「陳嘉玲」在台北奮鬥多年後一無所有，回到台南家鄉重新找尋自我的過程，劇情交織著「大嘉玲」（謝盈萱 飾）的現實掙扎與「小嘉玲」（吳以涵 飾）的童年回憶，核心主題皆圍繞著「女性的成長與自我認同」。
盤點228連假家庭類台劇5：《拜六禮拜》
生活療癒輕喜劇 《拜六禮拜》由《華燈初上》、《有生之年》金獎編劇杜政哲首度執導，開播後迅速登上Netflix台灣區收視冠軍，被譽為黑馬作。故事發生在彰化二林小鎮裡鍾欣凌、丁寧、孫淑媚3位大齡女性閨蜜，在面對中年危機、愛情與自我價值時的成長故事。
盤點228連假家庭類台劇6：《酸甜之味》
2017年金獎台劇《酸甜之味》同樣由《拜六禮拜》、《有生之年》、《華燈初上》編劇杜政哲執筆，並邀請到金鐘導演許肇任執導，集結賀一航、柯淑勤飾演靈魂人物「潘爸」、「潘媽」，以及六月、張書豪、黃遠、林予晞、方志友出演，故事以「四季」勾勒出潘家5口一整年的情感變化，在該屆金鐘榮獲戲劇節目編劇獎及戲劇節目導演獎。
盤點228連假家庭類台劇7：《舊金山美容院》
去年10月開播的溫馨台劇《舊金山美容院》與《拜六禮拜》、《酸甜之味》風格一脈相承，以台灣日常的「早餐店」、「美容院」與「玩具工廠」為背景，講述3個家庭（林家、江家、鄧家）橫跨兩代的恩怨情仇與商場競爭。《舊金山美容院》 劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威 領銜主演，5人就有當中4人是明星夫妻呢！
盤點228連假家庭類台劇8-9：《我的婆婆怎麼那麼可愛》第1-2季
兩屆金鐘視后鍾欣凌主演的現象級台式喜劇 《我的婆婆怎麼那麼可愛》以荒謬幽默的方式探討傳統餅舖的傳承、婆媳關係及銀髮族生活。劇中「彩香」（鍾欣凌 飾）的4個親生兒子皆為「啃老族」，分別是老大「蘇秉忠」（邱凱偉 飾）、老二「蘇秉孝」（王少偉 飾）、老三「蘇秉仁」（楊銘威 飾）及已故小兒子「蘇秉信」（許孟哲 飾），加上小媳婦「奚伊鷗/小鷗」（黃姵嘉 飾）及蘇家員工「發貴」（張書偉 飾），整齣戲以幽默手法呈現「養兒防老」傳統觀念幻滅，並反映家庭價值觀。
盤點228連假家庭類台劇10：《我們發財了》
2012家庭溫馨輕喜劇《我們發財了》描述「江爸」（蔡振南 飾）與「江媽」（王琄 飾）辛苦拉拔3名子女（天心、溫昇豪、李千娜飾演）長大，故事從「江爸」退休後與子女間的價值觀磨合展開，3姊弟各自面臨不同人生課題，包含職場戀情、主婦危機以及純愛戀情，探討金錢、夢想與幸福的定義，而《我們發財了》也是坤達與柯佳嬿的定情之作呢！
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower