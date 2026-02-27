2026-02-27 04:08 女子漾／編輯Wendi
李聖經、蔡鍾協共譜治癒戀曲！盤點《在你燦爛的季節》6大要角，李美淑、康石雨燃起忘年之戀！
療癒暖心愛情劇《在你燦爛的季節》主打雙向治癒羅曼史，劇中男、女主角蔡鍾協與李聖經曾在7年前相識，2人重逢後攜手克服過去的創傷，共同迎向燦爛溫暖的新季節。《在你燦爛的季節》近日浪漫開播，大家快跟著女子漾一起來掌握全劇6大要角吧！
《在你燦爛的季節》要角介紹1：宋河蘭 - 李聖經 飾
韓國頂級高端品牌Nana Atelier首席美女設計師「宋河蘭」性格務實沉穩、冷靜超脫，她不喜歡表達自己的情感，也從不關心任何人，大部分時間都獨自一人。「宋河蘭」在三姊妹中排行老大，與外婆「金娜娜」（金娜鳳）和2個妹妹一起生活。
《在你燦爛的季節》要角介紹2：鮮于燦 - 蔡鍾協 飾
美國動畫工作室Can Animation角色韓裔設計師「鮮于燦」擁有超強社交能力，渾身散發著活力，5分鐘內就能與人親密互動，儘管他看起來快樂，生活多采多姿，但「鮮于燦」內心卻隱藏著一段痛苦的過去，這段過往在他身心留下難以抹滅的傷痕。
《在你燦爛的季節》要角介紹3：金娜娜（金娜鳳）- 李美淑 飾
「宋河蘭」外婆「金娜娜」（金娜鳳）是韓國頂級高端品牌「Nana Atelier」執行長，是引領全球時尚潮流的指標人物，作為第一代在法國巴黎接受教育的南韓資深設計師，她被外界尊稱為「Nana女王」。「金娜娜」在時尚圈叱吒風雲的同時，也與青梅竹馬初戀重逢，這為她的生活帶來一抹亮麗色彩。
《在你燦爛的季節》要角介紹4：宋河煐 - 韓智賢 飾
「宋河蘭」二妹「宋河煐」是韓國頂級高端品牌「Nana Atelier」初級設計師，她個性隨和、開朗活潑，當「金娜娜」對「宋河蘭」要求嚴苛時，「宋河煐」總會挺身而出。「宋河煐」雖然像個孩子一樣經常與三妹「宋河淡」吵吵鬧鬧，卻是最在意親情與家庭和諧的人。
《在你燦爛的季節》要角介紹5：宋河淡 - 吳藝珠 飾
「宋河蘭」三妹「宋河淡」長相甜美，成績優異，各方面都很優秀，雖然她還是個高中生，卻是三姊妹當中最機智成熟的一位。「宋河淡」是外婆最貼心的孫女，也是2位姐姐最可靠的妹妹，然而19年來從不曾讓人擔心的她，某天突然吐露一句話，讓全家徹底陷入天翻地覆的混亂。
《在你燦爛的季節》要角介紹6：朴滿才 - 康石雨 飾
隱身至街道巷弄間的「憩」咖啡屋店內溫馨舒適，總是瀰漫著咖啡香氣，老闆「朴滿才」待人親和，令此處成為顧客們療癒身心的好所在。某天「朴滿才」一如往常地在店裡忙碌地沖泡咖啡，意外與同鄉初戀兼青梅竹馬「金娜娜」重逢，心裡不禁湧起悸動。
冬季浪漫韓劇《在你燦爛的季節》精彩片段 | Disney+ 現正熱播中
