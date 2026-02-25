【她的火焰之舞 讓人起雞皮疙瘩】

—— 楊立微在《英國達人秀》讓世界看見台灣

▋ 那一句「我來自台灣」，讓人起雞皮疙瘩

她站在《英國達人秀》（Britain's Got Talent）的舞台上，一開口：「我是立微，我來自台灣。」

接下來，她先深呼吸，拍了兩下胸脯，自信上場。

一開場先吞火，接著，竟然用腳搭配火缸開始翻火，踢火，現場尖叫聲不斷。就在每一個人都驚呆時，她竟然用桌子表演，而且是有火的桌子。

「OH，MY GOD！It is dangerous。It is awesome。It is amazing。」評審驚聲連連。

大家為她捏一把冷汗，她又把表演拉到最高潮，搬來一張桌子。配合動感音樂，雙腳快速翻轉，此時火焰桌同步加速旋轉，而且還會跳動，最後她甚至還用單腳旋轉。

這，根本是不可能的任務。

但是，她做到了。全場起立，掌聲鼓勵。連評審都說，「從來沒有看過這樣的表演。」

這段高危險，高刺激，高難度指數破表的演出，驚豔全場。最後，四位評審全部YES過關。她美夢成真了。

▋ 成功方程式：辛苦的練習練習再練習

爆紅是一晚的事。

她怎麼辦到的？

楊立微說，「為了站上世界的舞台，背後是無數個安靜到只剩下心跳聲的練習。在那張表演桌上，我常一躺就是兩、三個小時，直到手腳末端冰冷到刺慢慢變得麻木。」

▋ 不服輸的意志力

楊立微說，「如果問我，人生送我最驕傲的禮物是什麼？我想是從小被老師教導那份不服輸的意志力。」這份堅持，是她對舞台最敬畏的承諾。

▋ 不斷創新突破

二十出頭，她創作出「火之桌」。

她勇於挑戰更困難。曾經挑戰兩層樓高、會移動的高台。

這次是，在世人面前，手腳並用，翻轉會滾動的火焰桌。

▋ 帶著台灣趴趴走

她在台南漁光島、台北、淡水、等地曾經演出。

她甚至在日本把火焰做成台灣形狀，讓人印象深刻。

她說，「這一次，我帶著從未嘗試過的勇氣，站上了《英國達人秀》（Britain's Got Talent）的舞台。這不只是一場表演，更是我這麼多年來所有努力的燃燒。身為一個來自台灣的藝術家，我好渴望能一直精進、一直突破極限，讓世界看見這份屬於台灣女孩的執著。」

▋ 高溫危險火焰表演

我曾在國外看過火舞表演。距離十公尺都能感覺熱到爆。每一場都是冒著風險。

再看楊立微。高溫高熱的環境，手腳並用，控制桌子，承受重力，控制火焰，避免意外。讓人停止呼吸。

她把危險練成藝術，把恐懼變成節奏。

專業與熱情，讓人感動佩服。

▋ 先生是最佳後盾

玩火意味著風險。著火，可能毀容，甚至引發無法控制的意外。

她的先生，是協助她完成高難度動作的最佳夥伴。

是先生，幫她拿道具，給她信心和勇氣，讓她持續表演。

每一次的表演，都是風險，都是冒險。但先生陪著她，度過無數次危險。

▋讓世界看見自己，看見台灣

她的夢想是希望能在屬於自己的舞台上做一輩子的表演，未來不管是40歲50歲甚至是99歲，她說都會把自己當下最美最快樂的笑容送給世界。

成功沒有捷徑。

專注投入，勇敢挑戰極限，讓世界看見自己，看見台灣。

她把火踩在腳下。

真正讓全場起立的，是那份明知風險仍然全力以赴的熱情與夢想。

她，是台灣之光，讓人驕傲和感動。



