2026-02-25 22:16 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【她的火焰之舞 讓人起雞皮疙瘩】 --楊立微在《英國達人秀》讓世界看見台灣
【她的火焰之舞 讓人起雞皮疙瘩】
—— 楊立微在《英國達人秀》讓世界看見台灣
▋ 那一句「我來自台灣」，讓人起雞皮疙瘩
她站在《英國達人秀》（Britain's Got Talent）的舞台上，一開口：「我是立微，我來自台灣。」
接下來，她先深呼吸，拍了兩下胸脯，自信上場。
一開場先吞火，接著，竟然用腳搭配火缸開始翻火，踢火，現場尖叫聲不斷。就在每一個人都驚呆時，她竟然用桌子表演，而且是有火的桌子。
「OH，MY GOD！It is dangerous。It is awesome。It is amazing。」評審驚聲連連。
大家為她捏一把冷汗，她又把表演拉到最高潮，搬來一張桌子。配合動感音樂，雙腳快速翻轉，此時火焰桌同步加速旋轉，而且還會跳動，最後她甚至還用單腳旋轉。
這，根本是不可能的任務。
但是，她做到了。全場起立，掌聲鼓勵。連評審都說，「從來沒有看過這樣的表演。」
這段高危險，高刺激，高難度指數破表的演出，驚豔全場。最後，四位評審全部YES過關。她美夢成真了。
▋ 成功方程式：辛苦的練習練習再練習
爆紅是一晚的事。
她怎麼辦到的？
楊立微說，「為了站上世界的舞台，背後是無數個安靜到只剩下心跳聲的練習。在那張表演桌上，我常一躺就是兩、三個小時，直到手腳末端冰冷到刺慢慢變得麻木。」
▋ 不服輸的意志力
楊立微說，「如果問我，人生送我最驕傲的禮物是什麼？我想是從小被老師教導那份不服輸的意志力。」這份堅持，是她對舞台最敬畏的承諾。
▋ 不斷創新突破
二十出頭，她創作出「火之桌」。
她勇於挑戰更困難。曾經挑戰兩層樓高、會移動的高台。
這次是，在世人面前，手腳並用，翻轉會滾動的火焰桌。
▋ 帶著台灣趴趴走
她在台南漁光島、台北、淡水、等地曾經演出。
她甚至在日本把火焰做成台灣形狀，讓人印象深刻。
她說，「這一次，我帶著從未嘗試過的勇氣，站上了《英國達人秀》（Britain's Got Talent）的舞台。這不只是一場表演，更是我這麼多年來所有努力的燃燒。身為一個來自台灣的藝術家，我好渴望能一直精進、一直突破極限，讓世界看見這份屬於台灣女孩的執著。」
▋ 高溫危險火焰表演
我曾在國外看過火舞表演。距離十公尺都能感覺熱到爆。每一場都是冒著風險。
再看楊立微。高溫高熱的環境，手腳並用，控制桌子，承受重力，控制火焰，避免意外。讓人停止呼吸。
她把危險練成藝術，把恐懼變成節奏。
專業與熱情，讓人感動佩服。
▋ 先生是最佳後盾
玩火意味著風險。著火，可能毀容，甚至引發無法控制的意外。
她的先生，是協助她完成高難度動作的最佳夥伴。
是先生，幫她拿道具，給她信心和勇氣，讓她持續表演。
每一次的表演，都是風險，都是冒險。但先生陪著她，度過無數次危險。
▋讓世界看見自己，看見台灣
她的夢想是希望能在屬於自己的舞台上做一輩子的表演，未來不管是40歲50歲甚至是99歲，她說都會把自己當下最美最快樂的笑容送給世界。
成功沒有捷徑。
專注投入，勇敢挑戰極限，讓世界看見自己，看見台灣。
她把火踩在腳下。
真正讓全場起立的，是那份明知風險仍然全力以赴的熱情與夢想。
她，是台灣之光，讓人驕傲和感動。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數