為什麼大家都在種花、打菇？皮克敏爆紅5大原因，《Pikmin Bloom》玩法一次看懂

最近如果你有滑社群，應該多少看過這群小小的彩色生物：有人把它們放進日常生活拍照，有人用它們做迷因，也有人突然開始分享「今天又種了多少花」。很多人甚至沒有玩過任天堂主機，卻還是默默被圈粉——皮克敏，就這樣再次回到大家的視線裡。有趣的是，這波熱度其實不是來自新遊戲上市，而是一款把「走路」變成玩法的手機遊戲《Pikmin Bloom》。當遊戲不再需要你坐在電視前，而是陪著你通勤、散步、出門買咖啡時，皮克敏也從原本的遊戲角色，慢慢變成一種日常存在（就像《Pokémon GO》一樣）。

為什麼這個已經誕生 25 年的遊戲，會在現在重新爆紅？除了角色本身的魅力之外，《Pikmin Bloom》又是如何讓更多人願意走進這個世界？接下來，就從皮克敏的背景開始，帶你看懂它重新翻紅的原因，以及這款手遊到底怎麼玩。

皮克敏是什麼？

皮克敏系列最早在 2001 年推出，是一種結合即時策略、探索與解謎的遊戲，玩家帶著一群「像植物又像小動物」的皮克敏，在陌生星球上搬運物資、排除障礙、對抗生物，靠分工協作把任務完成。它最迷人的點在於反差，表面看起來療癒、顏色繽紛，但玩法核心其實是管理——你要決定帶幾隻出門、怎麼分隊、什麼時候撤退、遇到危險先救誰。這種「可愛卻很現實」的氣質，反而讓皮克敏變得很有記憶點。

五大亮點：為什麼皮克敏爆紅？

亮點 1｜視覺設計超簡單，但天生適合社群傳播

皮克敏的造型可以說是簡單又可愛，小小身體、圓眼睛、頭上葉子/花苞/花，萌度不只爆表，顏色也對應能力。這種高度簡化的設計非常適合被做成貼圖、短影音角色、梗圖模板，也很適合「放進任何生活場景」：杯緣、桌角、街景、便當旁邊等等都能成立。

亮點 2｜「努力搬運」的行為設定，意外打中社畜與自嘲文化

皮克敏最常被記住的畫面，是一群小傢伙扛著比自己大好幾倍的東西，排隊搬回家。這個行為太像現代人的日常：努力、合作、被指派、偶爾白忙一場，但還是會再出發。

亮點 3｜皮克敏的世界觀「夠完整但不設門檻」

有些 IP 太複雜，新人一進來就覺得跟不上；皮克敏則是相反，你不需要背很多人名或時間線，只要知道「我帶著小隊探索、分工、把東西搬回去」就能玩得懂。這讓它非常適合做成生活型內容——不管你是玩主機、玩手遊，或只是看可愛擺拍，都能各取所需。

亮點 4｜韓星帶動遊戲熱度

皮克敏的手遊《Pikmin Bloom》大約在 2024 年的時候其實就已經頗有熱度，當時包含 NewJeans 和 NMIXX 等韓團成員都相當熱愛，也因此推坑了不少粉絲進入皮克敏的世界。

亮點 5｜真正的關鍵：《Pikmin Bloom》把皮克敏變成一種「走路」的生活習慣

這波爆紅最本質的原因，是《Pikmin Bloom》把皮克敏的核心魅力（陪伴、收集、分工、可愛小隊）改寫成「你每天都做得到」的事情：走路。它類似《Pokémon GO》要外出行走的模式，但不需要你抓寶、打道館，Bloom 比較像是生活記錄＋養成＋收集，只要你走得越多、種得越多、探索得越多，你的皮克敏就越完整，你的地圖就越漂亮。簡單來說，《Pikmin Bloom》把「遊戲」變成了「日常」。

《Pikmin Bloom》又是什麼？一句話講懂玩法核心

《Pikmin Bloom》是一款以「步行」與「種花」為主軸的手機遊戲：你走路會累積步數，步數用來培育幼苗、孵出皮克敏；皮克敏能幫你種花、出任務（遠征），你也能把它們派去打「蘑菇戰」拿獎勵。這款由任天堂與 Niantic 合作推出的 AR 散步遊戲《Pikmin Bloom》，自 2021 年上線後，並沒有靠競技、抽卡或高強度社交去抓住玩家，而是選擇讓「走路」本身變成遊戲，結果反而出人意料，遊戲在 2025 年迎來歷史最佳表現，累計營收突破 1 億美元，甚至成為 Niantic 旗下少數仍持續成長的定位型遊戲。這種現象讓不少人重新思考：或許玩家真正想要的，不一定是更刺激的玩法，而是更能融入生活的節奏。至於《Pikmin Bloom》要怎麼玩呢？這裡就帶給大家新手入門的攻略。

1｜先做對「每天的循環」：步數 → 幼苗 → 皮克敏 → 花 → 獎勵

新手最容易卡住的是：以為要一直打怪或一直開 app。其實 Bloom 的核心循環很像養成：

* 走路累積步數（最重要的資源）

* 用步數培育幼苗，孵出皮克敏

* 餵食（花蜜/nectar）讓皮克敏長花

* 收集花瓣（petals）拿來「種花」

* 種花會帶來更多遠征、道具、活動進度

你只要每天把「幼苗放進培育槽、記得餵一次、出門時開種花」做完，進度就會自己往前走。

2｜幼苗怎麼選？先把「高價值」優先培育

Bloom 的收集樂趣很大一部分在於裝飾皮克敏，同一種顏色，因為來源地點不同，會帶不同主題裝飾（咖啡廳、餐廳、公園等）。你要有效率地玩，幼苗策略很重要：

* 先培育你常出沒地點的主題

* 看到自己缺的主題再換

* 活動期間拿到活動幼苗，通常是「限時收藏」優先度最高

這樣你不會一路孵一堆重複裝飾，收集感也會更明顯。

3｜餵食與花瓣：把「花蜜」當成你的經濟系統管理

很多新手不知道為什麼花瓣不夠用，關鍵在於你要先餵花蜜讓皮克敏開花，才能穩定產出花瓣去種花。直覺做法是：

* 平常：用一般花蜜維持基本產出

* 活動：把稀有花蜜留在活動需要的花種，集中火力種花衝進度

你會發現 Bloom 的效率不是「走更多」而已，而是「走路＋資源管理」的組合。

4｜種花的正確打開方式：通勤、散步、固定路線最賺

種花不是為了好看（雖然真的好看），它通常會影響：活動任務進度、地圖上的花路與區域收益，還有你拿到的資源與探索節奏。而最有效率的方式是：

* 出門才開種花（室內飄移會浪費）

* 固定路線走一圈（回報穩定）

* 如果你常走同一段，種花成果會很明顯，社群分享也更有畫面

5｜探險與明信片：這遊戲的「成就感」很多藏在這裡

遠征是 Bloom 的靈魂之一，皮克敏會被派去撿水果、帶回資源，還可能帶回明信片。它的魅力在於像生活的延伸，紀錄下你今天走去哪裡、拍了什麼、經過什麼地標，都可能被紀錄成某種收集品。如果你想把 Bloom 玩得更像生活日記，可以習慣在特定日子拍照與紀錄，並用明信片或裝飾主題對應你的生活軌跡，它會比單純追求數值更耐玩。

6｜蘑菇挑戰怎麼玩才有效？先懂「合作型副本」的概念

蘑菇戰是 Bloom 重要的「合作玩法」：你派一隊皮克敏去打附近的蘑菇，結束後會拿到獎勵；也能多人一起打，提高效率與分數。此外，玩家每天可打的次數有限，想多打通常需要額外道具。新手實用打法：

* 先打「你打得過、拿得到獎勵」的蘑菇，不要硬拚

* 有朋友就一起打，收益通常更漂亮

* 留意官方活動時段，常會有「巨大蘑菇」或更好的獎勵池（例如活動公告提到的 Giant / Brilliant / Magnificent 類型與 Bullhorn 機制）。

皮克敏會在這個時間點再爆紅，除了可愛以外，是因為《Pikmin Bloom》把遊戲變成一種可持續的日常回饋，完全地融入生活中，只要走路就可以玩，同時還融合了探索、種花，我們會持續得到一點進度、一點收集、一點陪伴感，並且時間久了以後，也可以看看自己曾經到過哪些地方，也算是一種非常趣味性的備忘錄。而這種模式對很多人來說，比刺激、比競技更重要。

